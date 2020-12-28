РУС
Черниговский облсовет снова не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума. ФОТОрепортаж

Повторно назначенная на сегодня, 28 декабря, вторая (внеочередная) сессия Черниговского областного совета 8-го созыва вновь не состоялась из-за отсутствия кворума: для участия в ней зарегистрировались 32 депутата из 64-х избранных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Зарегистрировалось 32 депутата, а должно быть больше половины от избранных. Следовательно, эта сессия не правомочна", - объявила из президиума председатель областного совета Елена Дмитренко.

Журналистам она сказала, что депутаты принципиально не едут на сессию. По словам Дмитренко, сегодня должны были приниматься областные программы и бюджет области на 2021 год. Однако главный финансовый документ из облгосадминистрации так и не поступил. В областном совете по этому поводу не очень беспокоятся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Черниговский облсовет не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума

"Будем работать на одну двенадцатую бюджета, есть такая практика, ничего страшного в этом нет. Думаю, после Нового года этот политический кризис спадет", - отметила Дмитренко.

Заместитель председателя Дмитрий Блауш сказал, что переговоры с оппозиционными к большинству в облсовете фракциями ведутся ежедневно, но до сих пор консенсус достигнут не был. Поэтому большинство ждет выздоровления депутата, которая болеет коронавирусом.

"Как только она выздоровеет, и в зале наберется 33 депутата, мы, безусловно, сразу соберемся и выполним свою функцию", - поделился дальнейшими планами Блауш.

Более детально о ситуации в Черниговском облсовете читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Политика в Черниговской области - помесь водевиля с детективом".

местное самоуправление (263) местные выборы (2753) облсовет (538) сессия (242) Чернигов (903) Черниговщина (1486)
Надо объявить раздачу пособий на локдаун, так они мигом сбегутся - еще и толкаться будут в очереди.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:48 Ответить
от, яскравий приклад того. як не складається владна коаліція. Навіть більше того - не можуть сформувати і ситуативну, для того, щоб працювати. А в деяких радах взагалі не могли обрати голову ради.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:05 Ответить
Вибори же виграли. Нахрін їм той Чернігів?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:40 Ответить
Что значит "владна"?

"Родной дом" - 19 депутатов
"Наш край" - 9

"Слуга народа" - 8
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 7
"Батькивщина" - 6
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 5
"За будущее" - 5
"Европейская солидарность" - 5
показать весь комментарий
28.12.2020 17:43 Ответить
Чернігів ватний що капець.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:04 Ответить
Лишить мандата за прогулы, без права переизбраться.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:57 Ответить
"Чернігівська облрада знову не змогла зібратися на сесію через відсутність кворуму..."

Нехай суддя випише повістку Кворуму щоб терміново прийшов на сесію🤪
показать весь комментарий
28.12.2020 21:02 Ответить
 
 