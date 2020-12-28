Черниговский облсовет снова не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума. ФОТОрепортаж
Повторно назначенная на сегодня, 28 декабря, вторая (внеочередная) сессия Черниговского областного совета 8-го созыва вновь не состоялась из-за отсутствия кворума: для участия в ней зарегистрировались 32 депутата из 64-х избранных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Зарегистрировалось 32 депутата, а должно быть больше половины от избранных. Следовательно, эта сессия не правомочна", - объявила из президиума председатель областного совета Елена Дмитренко.
Журналистам она сказала, что депутаты принципиально не едут на сессию. По словам Дмитренко, сегодня должны были приниматься областные программы и бюджет области на 2021 год. Однако главный финансовый документ из облгосадминистрации так и не поступил. В областном совете по этому поводу не очень беспокоятся.
"Будем работать на одну двенадцатую бюджета, есть такая практика, ничего страшного в этом нет. Думаю, после Нового года этот политический кризис спадет", - отметила Дмитренко.
Заместитель председателя Дмитрий Блауш сказал, что переговоры с оппозиционными к большинству в облсовете фракциями ведутся ежедневно, но до сих пор консенсус достигнут не был. Поэтому большинство ждет выздоровления депутата, которая болеет коронавирусом.
"Как только она выздоровеет, и в зале наберется 33 депутата, мы, безусловно, сразу соберемся и выполним свою функцию", - поделился дальнейшими планами Блауш.
Более детально о ситуации в Черниговском облсовете читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Политика в Черниговской области - помесь водевиля с детективом".
"Родной дом" - 19 депутатов
"Наш край" - 9
"Слуга народа" - 8
"Радикальная партия Олега Ляшко" - 7
"Батькивщина" - 6
"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 5
"За будущее" - 5
"Европейская солидарность" - 5
Нехай суддя випише повістку Кворуму щоб терміново прийшов на сесію🤪