Черниговский облсовет снова не смог собраться на сессию из-за отсутствия кворума. ФОТОрепортаж

Повторно назначенная на сегодня, 28 декабря, вторая (внеочередная) сессия Черниговского областного совета 8-го созыва вновь не состоялась из-за отсутствия кворума: для участия в ней зарегистрировались 32 депутата из 64-х избранных.

"Зарегистрировалось 32 депутата, а должно быть больше половины от избранных. Следовательно, эта сессия не правомочна", - объявила из президиума председатель областного совета Елена Дмитренко.

Журналистам она сказала, что депутаты принципиально не едут на сессию. По словам Дмитренко, сегодня должны были приниматься областные программы и бюджет области на 2021 год. Однако главный финансовый документ из облгосадминистрации так и не поступил. В областном совете по этому поводу не очень беспокоятся.

"Будем работать на одну двенадцатую бюджета, есть такая практика, ничего страшного в этом нет. Думаю, после Нового года этот политический кризис спадет", - отметила Дмитренко.

Заместитель председателя Дмитрий Блауш сказал, что переговоры с оппозиционными к большинству в облсовете фракциями ведутся ежедневно, но до сих пор консенсус достигнут не был. Поэтому большинство ждет выздоровления депутата, которая болеет коронавирусом.

"Как только она выздоровеет, и в зале наберется 33 депутата, мы, безусловно, сразу соберемся и выполним свою функцию", - поделился дальнейшими планами Блауш.









