Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Замкомандира полка и замкомандира батальона при помощи подчиненных искали, похищали и продавали военную технику и запчасти к ней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, преступную группу организовал заместитель командира полка. Заместитель командира батальона, в свою очередь, "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике, обеспечивал похищение и доставку к месту хранения военного имущества, а также обеспечивал функционирование организованной преступной группы в периоды отсутствия заместителя командира полка", - сообщили в полиции.

Также в группировку входил предприниматель, который предоставлял военнослужащим склад для хранения украденных запчастей и искал покупателей.

"В ходе проведения внеплановой выборочной инвентаризации и аудита установлена ​​недостача имущества на сумму 1,163 млн грн", - добавили в полиции.

Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

















