РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
8 479 45

Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Замкомандира полка и замкомандира батальона при помощи подчиненных искали, похищали и продавали военную технику и запчасти к ней.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, преступную группу организовал заместитель командира полка. Заместитель командира батальона, в свою очередь, "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике, обеспечивал похищение и доставку к месту хранения военного имущества, а также обеспечивал функционирование организованной преступной группы в периоды отсутствия заместителя командира полка", - сообщили в полиции.

Также в группировку входил предприниматель, который предоставлял военнослужащим склад для хранения украденных запчастей и искал покупателей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК "Південь"

"В ходе проведения внеплановой выборочной инвентаризации и аудита установлена ​​недостача имущества на сумму 1,163 млн грн", - добавили в полиции.

Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 01
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 02
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 03
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 04
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 05
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 06
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 07
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 08
Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР 09

Автор: 

воровство (662) хищение (682) военнослужащие (6254) ГБР (3178) Львовская область (2987)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
это не оправдание. Им какую зарплату не дай, все равно красть будут. Инстинкт.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:32 Ответить
+11
Потім ці запчастини будуть продані на підприємства Укроборонпрому, як куплені в росії і таємно переправлені в Україну по страшним цінам! І чергові Свинарчуки-Гладковські отримають свої мільйони доларів! За таке потрібно розстрілювати по законам воєнного часу!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:35 Ответить
+5
Машину распотрошили... Пока совок каленым железом в армии не выжгут, так и будет. А по этой ситуации все просто: следствие, суд, срок.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зарплаты маленькие
показать весь комментарий
28.12.2020 17:29 Ответить
это не оправдание. Им какую зарплату не дай, все равно красть будут. Инстинкт.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:32 Ответить
Потім ці запчастини будуть продані на підприємства Укроборонпрому, як куплені в росії і таємно переправлені в Україну по страшним цінам! І чергові Свинарчуки-Гладковські отримають свої мільйони доларів! За таке потрібно розстрілювати по законам воєнного часу!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:35 Ответить
Сарказьм)
показать весь комментарий
28.12.2020 17:45 Ответить
Наказание условное .
показать весь комментарий
28.12.2020 17:35 Ответить
Машину распотрошили... Пока совок каленым железом в армии не выжгут, так и будет. А по этой ситуации все просто: следствие, суд, срок.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:30 Ответить
желательно максимальный, чтобы дургим неповадно было
показать весь комментарий
28.12.2020 17:31 Ответить
Причем тут совок. Тут менталитет - стырить и подать.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:10 Ответить
це формула збагачення олігархів.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:20 Ответить
По закону военного времени? Не?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:30 Ответить
А где людям брать запчасти к своим грузовикам?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:33 Ответить
Покупать. Официально. А не воровать у армии во время войны.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:07 Ответить
Армия перешла на новую технику. А здесь металлолом со свалки.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:13 Ответить
Чушь. Там в том числе и новые детали. А Армии еще далеко до полного перехода на новую технику.
В любом случае списание устаревшей техники производится по закону, иначе - это воровство.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:28 Ответить
не запчасти, а "надлишкове майно"!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:31 Ответить
металобрухт занедбаний, що був по смітниках. Хлопці прибирали територію, а тут їх дбрнули, тепер будуть справу шити
показать весь комментарий
28.12.2020 17:34 Ответить
бо татарова з товаришами ж неможна торкатись
показать весь комментарий
28.12.2020 17:36 Ответить
Военные, на Львовшине, в военное время?
По законам военного времени ...
Или понять и простить?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:34 Ответить
Понять , простить и посадить .
показать весь комментарий
28.12.2020 17:36 Ответить
Як то ще амери дали цi Джавелiни...??? Все ж курва розкрадуть та продадуть
показать весь комментарий
28.12.2020 17:39 Ответить
і панєслась! у цапні в чаті бенефіс!!! дякую, воїни (не знаю ваших кончених імен)
показать весь комментарий
28.12.2020 17:46 Ответить
Я думав, що там турбіна від гелікоптера, а виявляється то роздатка від ГАЗ-66 та інші запчастини від газонів. Вояки завжди приторговували автомобільними запчастинами. Особливо коли виводили військаи із країн Варшавського договору. Тоді автобати невідомо де ділися.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:50 Ответить
тільки на 5-му та 8-му запчастини подібні на нові (або відновлені)

Решта- явне б/у ... 3 і 4 - ще й промовистою буквою "Х" ...
Коленвал блистить не від того , що він новий - десятки тисяч проходив !
Питання - а звідки тоді сума = 1,163 млн грн ?
показать весь комментарий
28.12.2020 18:19 Ответить
костерно гильотинная статья ах вы ж гитлеровцы
показать весь комментарий
28.12.2020 17:54 Ответить
Вся страна видит и знает, что в оборонпроме все воруют, в том числе и при шоколаде, и пока никто не сидит, и никто не хочет быть белой вороной, военные вынуждены воровать, воровство заложено в генах, вывод один, надо переходить к контрактрикам, все государственные структуры воруют.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:55 Ответить
почему не конфисковуют квартиры и машины
показать весь комментарий
28.12.2020 17:56 Ответить
За що? За той металобрух на фото.
Судити у першу чергу треба ДБРівців, у всякому разі верхівку за політичні переслідування.
А фігурантів, ну максимум, армії вигнати, чи на фронт відправити.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:09 Ответить
100% згоден з Вами, дармоїди ДБРівці імітують бурну діяльність, підриваючи довіру до війскових.
А що це за формулювання "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике" Где они искали, где похищали? почему нет конкретики.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:33 Ответить
Очередное дутое дело против военных. Ржавый коленвал, раздатка Газ -66 и разная ненужная хрень. Стоимость всего этого металлолома и на пол зарплаты следователя не натянет
показать весь комментарий
28.12.2020 18:10 Ответить
Ненужную хрень можно элементарно было списать.Значит какие-то авто, стоящие на длительном хранении, раскурочили.И прапорщиков в армии уже ликвидировали,а дело их по расхищению военного добра продолжается
показать весь комментарий
28.12.2020 21:30 Ответить
Из всего изображённого на фото, что по вашему мнению представляет хоть какую-то ценность?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:59 Ответить
Все,что не списано в установленном порядке, имеет свою ценность
показать весь комментарий
28.12.2020 22:06 Ответить
Скажу больше, даже списанное имеет ценность в качестве вторичного сырья.

Вопрос - для следователей ГБР у которых заработная плата под сотню тысяч, больше расследовать нечего? Это последние очаги коррупции?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:20 Ответить
яка різниця скільки воно коштує,факт у тому ,що воно вкрадене в арміЇ під час війни-це мародерство!
показать весь комментарий
29.12.2020 09:44 Ответить
Жму руку,абнимаю!Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 3447
показать весь комментарий
28.12.2020 18:14 Ответить
А це до чого тут?
показать весь комментарий
28.12.2020 19:53 Ответить
то че командир не знал - не верю , он и должен паровозом идти , ну и замов по максимуму
но у нас их не закроют , максиму уволят , на их место другие прийдут и видя отсутствие наказания будут заниматся тем-же , ну чуть аккуратнее
PS , а если командир типо не знал - то нафик он нужен
показать весь комментарий
28.12.2020 18:26 Ответить
что знал или должен был знать командир? куда и за что он должен идти паровозом?

Вас ГБР разводит а вы ведётесь.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:51 Ответить
zhekan , я пишу по посту , если в части кто-то ( а тут конкретно кто ) воровал , или делал иное противоправное действие , то виноват командир - по любому , в армии по другому быть не может
командир должен знать все в своем подразделении , если не знаешь ничего и не хочешь знать ( у него куча замов ) то ты не командир
показать весь комментарий
28.12.2020 20:14 Ответить
О! Патриотический электорат Петра Алексеевича!
показать весь комментарий
28.12.2020 19:20 Ответить
Боже, яке позорище, те що я бачу на фотках ламаного гроша не коштує, навіщо його красти. Позорище а не ДБР. Відволікають увагу від Корупції в ОП.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:00 Ответить
"Патріоти у вишиванках" так скакали гопака, що аж машини розвалювалися. Це працює правдоподібно вже не перший рік.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:13 Ответить
Тут треба виявити не тільки тих хто крав , а й тих хто це майно купував, бо там розтрата коштів військового бюджету ще більша. І це вже тягне не тільки на статтю про крадіжки, а про Державну Зраду! Бо ці запчастини скоріше всього продавали або в РФ , або в ОРДІЛО !
показать весь комментарий
29.12.2020 10:07 Ответить
 
 