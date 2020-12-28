Военнослужащие на Львовщине украли и продали запчастей на более чем 1 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж
Замкомандира полка и замкомандира батальона при помощи подчиненных искали, похищали и продавали военную технику и запчасти к ней.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, преступную группу организовал заместитель командира полка. Заместитель командира батальона, в свою очередь, "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике, обеспечивал похищение и доставку к месту хранения военного имущества, а также обеспечивал функционирование организованной преступной группы в периоды отсутствия заместителя командира полка", - сообщили в полиции.
Также в группировку входил предприниматель, который предоставлял военнослужащим склад для хранения украденных запчастей и искал покупателей.
Читайте на Цензор.НЕТ: Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК "Південь"
"В ходе проведения внеплановой выборочной инвентаризации и аудита установлена недостача имущества на сумму 1,163 млн грн", - добавили в полиции.
Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
В любом случае списание устаревшей техники производится по закону, иначе - это воровство.
По законам военного времени ...
Или понять и простить?
Решта- явне б/у ... 3 і 4 - ще й промовистою буквою "Х" ...
Коленвал блистить не від того , що він новий - десятки тисяч проходив !
Питання - а звідки тоді сума = 1,163 млн грн ?
Судити у першу чергу треба ДБРівців, у всякому разі верхівку за політичні переслідування.
А фігурантів, ну максимум, армії вигнати, чи на фронт відправити.
А що це за формулювання "использовал подчиненных ему военнослужащих для поиска и похищения запчастей к военной технике" Где они искали, где похищали? почему нет конкретики.
Вопрос - для следователей ГБР у которых заработная плата под сотню тысяч, больше расследовать нечего? Это последние очаги коррупции?
но у нас их не закроют , максиму уволят , на их место другие прийдут и видя отсутствие наказания будут заниматся тем-же , ну чуть аккуратнее
PS , а если командир типо не знал - то нафик он нужен
Вас ГБР разводит а вы ведётесь.
командир должен знать все в своем подразделении , если не знаешь ничего и не хочешь знать ( у него куча замов ) то ты не командир