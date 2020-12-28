РУС
2 175 25

США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19. ФОТО

Правительство США передало для нужд Вооруженных Сил Украины дополнительное лабораторное оборудование для проведения ПЦР-тестирований на COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинскими силами ВСУ.

США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 01

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине и повышением темпов распространения коронавирусной болезни COVID-19, санитарно-эпидемиологическим управлением Командование Медицинскими силами ВСУ совместно с отделом Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США в Киеве, была проведена работа по дооснащению медицинской службы Вооруженных Сил Украины для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции на наличие у военнослужащих антигена вируса SARS-Cov-2", - говорится в сообщении.

США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 02

США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 03

Отмечается, что в настоящее время усиленны способности лабораторного звена медицинской службы ВСУ, а именно: предоставлены средства индивидуальной защиты для медицинских работников мобильных лабораторий, магнитные штативы для ручного выявления нуклеиновых кислот и пробирки с аппликаторами для забора материала.

США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 04

карантин (16729) США (27706) ВСУ (6846) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+11
а ЗеМародер передал их в "Эпицентр"?
28.12.2020 18:55 Ответить
+6
Блазні ж собі це в заслуги запишуть, чи не так, зеботи?
28.12.2020 18:55 Ответить
+4
Отличная новость- это именно то, в чём нуждается Украинская армия...США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 - Цензор.НЕТ 729
28.12.2020 19:08 Ответить
а ЗеМародер передал их в "Эпицентр"?
28.12.2020 18:55 Ответить
Блазні ж собі це в заслуги запишуть, чи не так, зеботи?
28.12.2020 18:55 Ответить
як ти ласкаво до зебілів звертаєшся - "зеботи".
зебіл він і в Африці ... ну хіба шо зебуін...
28.12.2020 18:59 Ответить
Радуцкий, ты уже на дельожке?!
28.12.2020 18:57 Ответить
Нема слов... снова США спасает наши жопы. Интересно, кто именно из чиновников обеспечивал эту передачу? Неужели Зеленский? Не? Ермак? Вряд ли... Эти двое при упоминании в их присутствии США обсираются и крупно дрожат. Им расея милее...
28.12.2020 19:06 Ответить
Крупные фирмы фармкомпании так и действуют, дают свое оборудование бесплатно, а к нему надо будет закупать расходники, у этих же компаний.
28.12.2020 19:25 Ответить
таки да. Железо по большому счету , то такэ... а вот расходники! На них в основном бизнес.
28.12.2020 19:30 Ответить
Ха! Так давай у своих закупим и оборудование и расходники. И обслуживание-ремонт заодно. Не?
28.12.2020 19:46 Ответить
Чим "спасає"? Що продали нам обладнання?
28.12.2020 21:32 Ответить
Отличная новость- это именно то, в чём нуждается Украинская армия...США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19 - Цензор.НЕТ 729
28.12.2020 19:08 Ответить
Стопудово Порох поміг. Без нього ніяк. )
28.12.2020 19:11 Ответить
Не, Вы ошибаетесь! То бубачка ночей не спал, всё о населении и военных думал. Как дорожку втянет, так и думать начинает, как бы герегам товар добыть.
28.12.2020 19:36 Ответить
Вообще то для пцр анализа нужен амплификатор, а не аппликатор .Аппликатор это коврик с иголочками. Типа аппликатор Кузнецова. И на нем пцр анализ не сделаешь.
Об этом информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/216610313279273 пресс-службу Командования Медицинскими силами ВСУ. УЖАС ! Если они даже неправильно названия пишут, то как работать будут?
Пробирочки для забора материала? пластиковые пробирки с раствором NaCl.
КАКОЙ ПОЗОР! Это все стоит по боьшому счету копейки. Максимум 1 метр дороги.
ПОЗОР! Не ужели за год нельзя все это было давно закупить для ВСУ?
ЦЭ ЗРАДА!
Источник: https://censor.net/ru/p3239505
28.12.2020 19:16 Ответить
А какая разница?!
28.12.2020 19:20 Ответить
Щас , в натуре, разверньоцца неистовая борьба между герегами, крадуцким, пальчефским и прочими крыворожзскими отбросами! Малому придурку недолго осталось. Хоть на лохах заработаем!
28.12.2020 19:18 Ответить
я вообщето даже молчу на счет защитных масок, которые перед пандемией было проданно за рубеж. ПОЗОР!
28.12.2020 19:19 Ответить
Один умный человек сказал., Дружите и имейте всегда хорошие отношения с США. Сцыкливая Европа всегда продаст с потрохами
28.12.2020 19:20 Ответить
Все имеют свой интерес.
28.12.2020 19:27 Ответить
Чи Голда Меєр?
28.12.2020 19:39 Ответить
Черчіль?
28.12.2020 19:39 Ответить
чертетчилль.
ымперец нахваливал бы кого-то другого кроме Королевы?
28.12.2020 19:40 Ответить
ясен пень, а не то:
США передали мобільним лабораторіям ЗСУ обладнання для проведення тестування на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4990
28.12.2020 19:39 Ответить
Кароче, шкет крыворожзский в ожидании приходу. Финансового.
28.12.2020 19:48 Ответить
 
 