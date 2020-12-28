США передали мобильным лабораториям ВСУ оборудование для проведения тестирования на COVID-19. ФОТО
Правительство США передало для нужд Вооруженных Сил Украины дополнительное лабораторное оборудование для проведения ПЦР-тестирований на COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Медицинскими силами ВСУ.
"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине и повышением темпов распространения коронавирусной болезни COVID-19, санитарно-эпидемиологическим управлением Командование Медицинскими силами ВСУ совместно с отделом Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США в Киеве, была проведена работа по дооснащению медицинской службы Вооруженных Сил Украины для проведения лабораторных исследований методом полимеразной цепной реакции на наличие у военнослужащих антигена вируса SARS-Cov-2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время усиленны способности лабораторного звена медицинской службы ВСУ, а именно: предоставлены средства индивидуальной защиты для медицинских работников мобильных лабораторий, магнитные штативы для ручного выявления нуклеиновых кислот и пробирки с аппликаторами для забора материала.
