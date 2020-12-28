РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9722 посетителя онлайн
Новости Фото
39 601 412

19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке и может сесть на 5 лет, - полиция. ФОТО

19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке и может сесть на 5 лет, - полиция. ФОТО

Молодой человек утверждает, что купил шапку на барахолке, потому что было очень холодно. Следователи открыли производство по статье о пропаганде коммунистического режима.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 28 декабря, около 16.30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. ... Правоохранители установили личность злоумышленника - 19-летнего жителя Киева. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что начали производство по по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке и может сесть на 5 лет, - полиция 01

Также на Цензор.НЕТ: Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Издание "Діло" пишет, что внимание полиции к парню в советской армейской ушанке привлек ветеран АТО Игорь Шолтис.

"В центре, на улице Валовой, прогуливались двое молодых парней, у одного из которых на "шапке-ушанке" была коммунистическая символика. Зашли они в одно заведение, где, собственно, я провел общественное задержание. Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне", - цитирует издание его слова.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Вместо памятника Ленину в Бердянском районе установили скульптуру Христа. ФОТО

19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке и может сесть на 5 лет, - полиция 02

Автор: 

Львов (4623) Нацполиция (16700) декоммунизация (758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+44
Живий лишився? Хай дякує Богу.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:15 Ответить
+41
А реальные сепары в лучшем случае получают условно....
показать весь комментарий
28.12.2020 20:15 Ответить
+20
А не хоче на дамбасі під сепарськими кульками прогулятись, йовпень...
показать весь комментарий
28.12.2020 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Звичайний кацапський виповзок ( маю на увазі дощовго хробака), якому закортіло випендритись у Львові. Жаль, не знайшлось в "украінському П"ємонті" хоч одного "галіцая" (перевелись патріоти), який би цьому покидьку ушанку на дупу натягнув. В Києві заіжджі мокші за гімн Росіі отримали по соплям від небайдужого киівлянина, а у Львові "патріоти" втерлись і пішли в "Криівку" Слава Украіні кричати.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:29 Ответить
Та депортировать таких надо, а не цацкаться...
показать весь комментарий
29.12.2020 12:19 Ответить
Погулял в ушанке с звёздочкой - получи ватник с номерком
показать весь комментарий
29.12.2020 13:31 Ответить
Ну я так понимаю, если коммуняки и все, что с ними связано признано у нас преступным, при чем на законодательном уровне, всё, что они сделали - преступления. В 1939 сралин преступно отжал Львов у Польши. Надо бы вернуть? Не зря венгры, румыны, да и поляки, если честно, вскидываются территориально. А так да, это бомба замедленного действия и себя еще покажет)
показать весь комментарий
29.12.2020 14:26 Ответить
Антошка, антошка иди копай картошку.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:16 Ответить
антоша, дурик сраный, перед этим поляки отжали эти украинские земли у ЗУНР, так штА иди в жопу. и получше учи историю.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:23 Ответить
Дуже сумнівне незнання,Львів ,барахолка на якій точно не продаватиметься совкоШик,і "відморожена" галава могла і іншим чим причепуритись .
показать весь комментарий
29.12.2020 15:54 Ответить
19-річний киянин прогулявся Львовом у радянській армійській вушанці і може сісти на 5 років, - поліція - Цензор.НЕТ 4635
показать весь комментарий
29.12.2020 17:57 Ответить
Дивно. Топ-корупціонерів не садять, а молодого дурника хочуть посадити. Чи не ідіоти?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:01 Ответить
Чувак прогулялся в шапке и может сесть, а Татаров замешан в воровстве и коррупции и может отмазаться!..
показать весь комментарий
29.12.2020 19:49 Ответить
Шапка не головне, головне щоб асфальт був рівний на якому йому дадуть звіздюлєй і бруківка гарно положена, щоб ноги не поламав коли буде втікати.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:13 Ответить
Страница 5 из 5
 
 