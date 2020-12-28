19-летний киевлянин прогулялся по Львову в советской армейской ушанке и может сесть на 5 лет, - полиция. ФОТО

Молодой человек утверждает, что купил шапку на барахолке, потому что было очень холодно. Следователи открыли производство по статье о пропаганде коммунистического режима.

"Сегодня, 28 декабря, около 16.30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. ... Правоохранители установили личность злоумышленника - 19-летнего жителя Киева. У него изъята шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что начали производство по по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении.

Издание "Діло" пишет, что внимание полиции к парню в советской армейской ушанке привлек ветеран АТО Игорь Шолтис.

"В центре, на улице Валовой, прогуливались двое молодых парней, у одного из которых на "шапке-ушанке" была коммунистическая символика. Зашли они в одно заведение, где, собственно, я провел общественное задержание. Расспрашивал, где они взяли эту символику. Сказали, что приобрели на "барахолке", потому что было холодно. Что такая символика запрещена, говорят, не знали. Мы провели разъяснительные работы. Оказалось, что они русскоязычные киевляне", - цитирует издание его слова.

