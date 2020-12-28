Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО
Сегодня, 28 декабря, на КПВВ "Станица Луганская" правоохранителями из состава Объединенных сил был задержан мужчина, который пытался незаконно переместить крумпнуюю сумму наличных денег через линию разграничения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ходе досмотра личных вещей было установлено, что житель города Красный Луч имел при себе 150 тыс. долларов, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4 261 500 гривен. Однако предельно допустимой суммой для перемещения с временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50 тыс. гривен.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Станом на листопад 2020 року, на корпусах катерів для Військово-Морських Сил ЗС України жодних робіт не проводилось.»
Повинно бути б законодавство щоб звідтиля всі цінності сюда переміщалися.