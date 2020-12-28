РУС
6 600 31

Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО

Сегодня, 28 декабря, на КПВВ "Станица Луганская" правоохранителями из состава Объединенных сил был задержан мужчина, который пытался незаконно переместить крумпнуюю сумму наличных денег через линию разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС 01

В ходе досмотра личных вещей было установлено, что житель города Красный Луч имел при себе 150 тыс. долларов, что в эквиваленте национальной валюты по курсу НБУ составляет 4 261 500 гривен. Однако предельно допустимой суммой для перемещения с временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50 тыс. гривен.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Деньги изъяты до соответствующего решения суда и переданы на хранение в отделение банка.

Житель Красного Луча пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС 02

Топ комментарии
+8
И что в этом плохого?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:30 Ответить
+7
Иностранный инвестор как никак. Давайте ему Няню приставьте и пускай строит такие полезные для украинцев *зеленые тарифы*.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:19 Ответить
+6
Инвестор?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
Инвестор?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
Многие обменки в даунбасе (оккупированные территории) подпитываются валютой из Киева. Представьте, никаких локдаунов, никаких закрытых блок-постов и карантинов для них не существует.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:28 Ответить
Наколядував.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:28 Ответить
ну й що, таких потрібно тільки привітати та трошки може мита взять
показать весь комментарий
28.12.2020 21:18 Ответить
Иностранный инвестор как никак. Давайте ему Няню приставьте и пускай строит такие полезные для украинцев *зеленые тарифы*.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:19 Ответить
Тож дуже добре.Нехай возять частіше бо у нас бідна країна, а даунбас наш годувальник.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:21 Ответить
а вот и первый нянь ... усатый, инвестиционный?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:24 Ответить
Кажется, Красный Луч переименовали?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:26 Ответить
Это есть правильный и хороший парень. Админ кодекс составлен по тупому.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:28 Ответить
И что в этом плохого?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:30 Ответить
Донбасяо продал квартиры, а менты себя купят?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:35 Ответить
Красный Луч - это мухосранск. В 2-тысячных там ещё газа не было. Весь кирпич на угле изготавливали. На такие деньги там надо улицу продать.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:44 Ответить
По Украине запрещено возить свои деньги? Что это за законы?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:42 Ответить
Однако предельно допустимой суммой для перемещения с временно оккупированной территории на территорию Украины является сумма, которая не превышает 50 тыс. гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3239531
показать весь комментарий
28.12.2020 21:45 Ответить
З якого переляку?!🤬🤬🤬
показать весь комментарий
28.12.2020 23:01 Ответить
И что? Наши дебилы его не впустили? Вернули валюту в молодые республики?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:43 Ответить
https://patrioty.org.ua/all/2020-12-28.html «Кузня на Рибальському» зупинила будівництво катерів для ВМС України.

Станом на листопад 2020 року, на корпусах катерів для Військово-Морських Сил ЗС України жодних робіт не проводилось.»
показать весь комментарий
28.12.2020 21:44 Ответить
І для чого ВМС України?? З кацапами можуть щось зробити??? НІ!! Може з турками?? Тоже НІ!!! Так для чого їх утримувати??? Рибаків контрабандників в ловити?? Так є прикордонна служба!Питання??? Для чого ВМС??
показать весь комментарий
28.12.2020 22:08 Ответить
Мужик не хотів щоб гроші пішли на фінансування тероризму, тому і вивозив валюту, а виявляється що ніззя....Банки там теж не працюють...
Повинно бути б законодавство щоб звідтиля всі цінності сюда переміщалися.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
**#нати та антиУкраїнці керують тому так...
показать весь комментарий
28.12.2020 23:02 Ответить
Тююю! Їхав купити ОВДЗ! Через 6 місяців виїхав би з 85. А шооо?? Треба ж якось знайти кошти в бюджет непотрібів!
показать весь комментарий
28.12.2020 22:04 Ответить
Ого, весь бюджет обоих недореспублик вывез
показать весь комментарий
28.12.2020 22:09 Ответить
Наверное нашел инвестиционную няню
показать весь комментарий
28.12.2020 22:10 Ответить
Мы только думаем, что деньги, золото, машины , дома и квартиры наши...Ан, нет! Это нам позволяют так думать...А как вывести своё , так не более 10 тыс. долл. и т.д.....Сами же млрды перемещают по всему свету! Рабство!
показать весь комментарий
28.12.2020 22:11 Ответить
Тю,это шо за такая еще "крумпноююбная сумма" ?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:22 Ответить
Из Польши можно а стырить у оккупантов зась?
показать весь комментарий
28.12.2020 22:36 Ответить
теперь судье придется отдать половину нажитых шахтерским трудом денег.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:44 Ответить
Когда расстреляют ? ЗА ТАКОЕ !!? И семью нужно ,то же в расход. Как деды.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:54 Ответить
А чого незаконно... по терітопії України немажна гроші возити чи вже крдон є й Україна визнає окремими "ржспублікамі" ОРДЛО? Муйня якась, як грабіжник поводиться іноді держслужбовець.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:00 Ответить
Пипец, человек ехал в Украину что-то покупать , для бизнеса скорее всего, тут, на тебе, приветики, шо попало.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:16 Ответить
 
 