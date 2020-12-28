Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин. ИНФОГРАФИКА
В 2021 году Украина израсходует 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн - на его обслуживание.
Такая информация содержится в обнародованной пресс-службой Министерства финансов инфографике, передает Цензор.НЕТ.
Украина в следующем году израсходует 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Из них 301,4 млрд грн - это размещение ОВГЗ в национальной валюте, 167,5 млрд грн - ОВГЗ в иностранной валюте, 110,8 млрд грн - коммерческие займы, 44,9 млрд грн - займы от международных финансовых организаций и 2,5 млрд грн - официальные займы.
По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает снижение государственного долга в следующем году до 64,6% ВВП.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_борг_України
Зеля ? а где евро по 28 ???
а не можна зробити як компанії ахмєтова-виставити себе банкрутами? Може тоді кредити спишуть? А як нє-то нехай вираховують з офшорних рахунків олігархів! Або їхньою нерухомістю за кордоном компенсовують кредити!
https://bankruptcy-ua.com/news/15104 МІНФІН ПЛАНУЄ ЗАПОЗИЧЕННЯ В 2021 РОЦІ НА 700 МЛРД ГРН, ВИПЛАТИ ПО БОРГАМ - 600 МЛРД ГРН
Хотелось бы, что бы украинцы осознали что...
ЧТО ДОЛГИ ДЕЛАЛИ "ПОПЕРЕДНИКИ" И ПРИСВАИВАЛИ ИХ, а отдавать их надо будет нам и нашим внукам.
Вывод,- увидел попередника = забери свои деньги...
Во первых,- почему только у шапкокрада отбирать своё? Попередники все те, кто Кравчук и все последующие...
Во вторых ,- не обязательно у них. Можно у ихних шестерок и посредников... Короче у тех, кто попался под руку...
А вот эвакуировать отсюда детей в развитые страны - самое оно. Вкладывать в образование детей, английский или немецкий язык, и - вперед.
а отдача когда и в какой валюте ПОСЛЕ ВКЛАДЫВАНИЯ В ДЕТЕЙ?!
Здесь же мизерные шансы на нормальную жизнь - бесконечные повышения цен и тарифов, колоссальные государственные долги, которые надо отдавать, нищенские зарплаты, отсутствие равных прав и возможностей. Причем эта система рабства исправно работает десятки, если не сотни лет. Мои родители тяжко работали всю жизнь, получая гроши и, в итоге, мизерную пенсию. Я всю жизнь занимаюсь выживанием и даже мизерная пенсия уже не светит - об этом открыто ухмыляясь говорит власть. Теперь они нацелились пить кровь из моих детей.
Хватит. Надо разрывать этот порочный круг.
Именно. И этот порочный круг действительно нужно разорвать любыми путями.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_борг_України
Включая младенцев
Розраховуватись будемо генетичним матеріалом підписантів договорів позики...
В Бюджет заложили эти 600 млрд? Нет!
