Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

В 2021 году Украина израсходует 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн - на его обслуживание.

Такая информация содержится в обнародованной пресс-службой Министерства финансов инфографике, передает Цензор.НЕТ.

Украина в следующем году израсходует 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Из них 301,4 млрд грн - это размещение ОВГЗ в национальной валюте, 167,5 млрд грн - ОВГЗ в иностранной валюте, 110,8 млрд грн - коммерческие займы, 44,9 млрд грн - займы от международных финансовых организаций и 2,5 млрд грн - официальные займы.

По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает снижение государственного долга в следующем году до 64,6% ВВП.

