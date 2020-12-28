РУС
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин. ИНФОГРАФИКА

В 2021 году Украина израсходует 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн - на его обслуживание.

Такая информация содержится в обнародованной пресс-службой Министерства финансов инфографике, передает Цензор.НЕТ.

Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин 01

Украина в следующем году израсходует 468,4 млрд грн на погашение госдолга и еще 158,68 млрд грн на его обслуживание. Из них 301,4 млрд грн - это размещение ОВГЗ в национальной валюте, 167,5 млрд грн - ОВГЗ в иностранной валюте, 110,8 млрд грн - коммерческие займы, 44,9 млрд грн - займы от международных финансовых организаций и 2,5 млрд грн - официальные займы.

Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин 02

По данным Минфина, бюджет на 2021 год предусматривает снижение государственного долга в следующем году до 64,6% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос на украинские ОВГЗ низкий: приходится заимствовать под 10%, - Марченко

Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин 03

долг (1151) Минфин (1556)
+9
Нічого. Підвищать тарифи в десять разів, ціни на продукти в тридцять. Переживемо. Підтримаємо нашого презЕдента!
28.12.2020 21:46 Ответить
+9
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин - Цензор.НЕТ 6975
28.12.2020 21:52 Ответить
+7
Вчора Ахметову держава подарувала 600 млн грн, сьогодні Бєні вкрав 400 млн грн. А потім діра в бюджеті 300 млрд грн - А кто єто сдєлал?
28.12.2020 21:51 Ответить
Признавайтесь, кто занимал деньги? Я не брал.
28.12.2020 21:45 Ответить
Держбюджет на 2021 рік - другий рік поспіль Україна матиме дефіцит, який перевищуватиме 270 млрд грн.
28.12.2020 21:49 Ответить
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин - Цензор.НЕТ 6975
28.12.2020 21:52 Ответить
Это не всё, а где зажопинцы, ахметовцы пинчуки....
28.12.2020 22:40 Ответить
А ось тут можна подивитися ХТО набрав ті борги:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_борг_України
28.12.2020 21:59 Ответить
Вдалині чутно стони зебилов. Це вони кінчають від настання справжнього кінця епохи зубожиння.
28.12.2020 21:45 Ответить
Це не ваны. Це их.
28.12.2020 21:53 Ответить
карточных ? )))))
28.12.2020 21:46 Ответить
Нічого. Підвищать тарифи в десять разів, ціни на продукти в тридцять. Переживемо. Підтримаємо нашого презЕдента!
28.12.2020 21:46 Ответить
Потом ты проголосуешь за потроха, он наберёт кредитов и заживем
28.12.2020 22:32 Ответить
Для зебілів трошки вище є картинка, яка показує, що найменші борги були при Пороху. Але, ти не звертай уваги на неї, пиши ще))))
28.12.2020 22:53 Ответить
Ого скільки Зеленський напозичався )))
28.12.2020 21:48 Ответить
Вчора Ахметову держава подарувала 600 млн грн, сьогодні Бєні вкрав 400 млн грн. А потім діра в бюджеті 300 млрд грн - А кто єто сдєлал?
28.12.2020 21:51 Ответить
https://biz.censor.net/news/3218792/************************************************************************
28.12.2020 21:54 Ответить
Вже 30 років Україна позичає і позичає. А лохам вішають лапшу про ріст економіки, потужні реформи і зростання добробуту. Насправді частина цих грошей тупо проїлась, а друга частина осіла в офшорах очільників, - колишніх і теперішніх.
28.12.2020 21:58 Ответить
Парашенка?...
28.12.2020 22:03 Ответить
ну да...снижение...по сравнению с долгом в 2019 г. 50,3 % в 2021 - 64,3%
28.12.2020 21:50 Ответить
как кричал, как орал во всё горло Зеля на стадионе на Пороха, где мол доллар по восемь?
Зеля ? а где евро по 28 ???
28.12.2020 21:52 Ответить
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин.

=============================
а не можна зробити як компанії ахмєтова-виставити себе банкрутами? Може тоді кредити спишуть? А як нє-то нехай вираховують з офшорних рахунків олігархів! Або їхньою нерухомістю за кордоном компенсовують кредити!
28.12.2020 21:52 Ответить
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин - Цензор.НЕТ 674
28.12.2020 21:53 Ответить
Ось вона правда.
https://bankruptcy-ua.com/news/15104 МІНФІН ПЛАНУЄ ЗАПОЗИЧЕННЯ В 2021 РОЦІ НА 700 МЛРД ГРН, ВИПЛАТИ ПО БОРГАМ - 600 МЛРД ГРН
28.12.2020 21:55 Ответить
Підтримаємо презЕдента в цій справі!
28.12.2020 22:51 Ответить
надо еще брать....... это же выгодно.
28.12.2020 21:57 Ответить
Стидобище!
28.12.2020 21:57 Ответить
вся надежда на заробитчан. ну можно ещё пенсии перестать выплачивать, возложив содержание пенсионеров на детей. если они у них есть.
28.12.2020 21:57 Ответить
можна вчителям урізати зарплати,бо зовсім оборзіли...Отримують 4000 дол. понакупляли євроблях дітям...Маєтеів набудували..А податки не платять.
28.12.2020 22:03 Ответить
та резервов море. шестой сможет даже купить своей сапоги! )
28.12.2020 22:07 Ответить
ну так - порядка 12- 14 лярдів твердої валюти вливають в економіку України - який експорт дае стільки , при нульових вкладенях ....
28.12.2020 22:25 Ответить
у заробитчан пенсионеров ещё можно смело пенсии отобрать уже сегодня вечером. они и так там жируют по закордонам. "хорошая прибавка с пенсии"(С), как говорил не халявщик, а партнёр лёня голубков.
28.12.2020 22:31 Ответить
ТАК. СПОКОЙНО.
Хотелось бы, что бы украинцы осознали что...
ЧТО ДОЛГИ ДЕЛАЛИ "ПОПЕРЕДНИКИ" И ПРИСВАИВАЛИ ИХ, а отдавать их надо будет нам и нашим внукам.
Вывод,- увидел попередника = забери свои деньги...
28.12.2020 21:58 Ответить
Та як тепер в того яника забереш? Хіба пеньки по яких скакав...
28.12.2020 22:04 Ответить
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин - Цензор.НЕТ 9988 https://censor.net/ru/user/440437

Во первых,- почему только у шапкокрада отбирать своё? Попередники все те, кто Кравчук и все последующие...
Во вторых ,- не обязательно у них. Можно у ихних шестерок и посредников... Короче у тех, кто попался под руку...
28.12.2020 22:12 Ответить
Это нереально.
А вот эвакуировать отсюда детей в развитые страны - самое оно. Вкладывать в образование детей, английский или немецкий язык, и - вперед.
28.12.2020 23:44 Ответить
хммм...
а отдача когда и в какой валюте ПОСЛЕ ВКЛАДЫВАНИЯ В ДЕТЕЙ?!
29.12.2020 00:06 Ответить
А какую Вы отдачу от детей своих ожидаете? Отдача будет в том, что они возможно лучше устроят свою жизнь чем Вы. И Вы будете осознавать, что не зря свою жизнь прожили.
29.12.2020 00:26 Ответить
Спасибо! Лучше и не скажешь.
29.12.2020 00:31 Ответить
Отдача в том, что надеюсь, они там станут жить лучше.
Здесь же мизерные шансы на нормальную жизнь - бесконечные повышения цен и тарифов, колоссальные государственные долги, которые надо отдавать, нищенские зарплаты, отсутствие равных прав и возможностей. Причем эта система рабства исправно работает десятки, если не сотни лет. Мои родители тяжко работали всю жизнь, получая гроши и, в итоге, мизерную пенсию. Я всю жизнь занимаюсь выживанием и даже мизерная пенсия уже не светит - об этом открыто ухмыляясь говорит власть. Теперь они нацелились пить кровь из моих детей.
Хватит. Надо разрывать этот порочный круг.
29.12.2020 00:47 Ответить
Теперь они нацелились пить кровь из моих детей. Хватит. Надо разрывать этот порочный круг.

Именно. И этот порочный круг действительно нужно разорвать любыми путями.
29.12.2020 01:01 Ответить
Це вже +5% приросту економіки чи тільки прилюдія?!
28.12.2020 21:58 Ответить
ні, це вже 40% за 5 років - достроково.
28.12.2020 22:45 Ответить
А ось тут можна подивитися ХТО набрав ті борги:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_борг_України
28.12.2020 21:58 Ответить
Карачє! Не жили добре і нєхій починати.
28.12.2020 22:00 Ответить
вдумайтесь...... 160 ярдов процентов, а 450 долг, это за год. а на повышение пенсии не хватает 7-10. на зарплаты 25. ну попросите алигаторов и чинуш наших не красть 4 с половиной года. будем в нолях. ввп рванет так что хрен догонят.
28.12.2020 22:03 Ответить
Ну как тут не красть если мудрый нарид поймет и простит и снова проголосует?! Почему в цивилизованных странах не воруют? Потому что там воровать не выгодно!
28.12.2020 22:21 Ответить
выгодно воровать везде - вопрос в том какая планка терпимости в ЗАГАЛЕ у Общества к повальному воровству брехне и двояким стандартам...- тут ответ...
28.12.2020 22:29 Ответить
Нет не скажи. Это дилетанский подход. Разве выгодно воровать в супермаркете. Кара или срок или разбитое лицо! Так и в цивилизованных странах если попадешся или срок или потеря репутации! А у нас если не срок хотя факт корупции доказать очень сложно то потеря репутации тебе ничем не грозит. Опять расскажешь что ты за нарид и быдло за тебя проголосует. Ну какие последствия если выбрали наркомана вобще без программы?
28.12.2020 22:41 Ответить
мы как бы и об одном - но на разніх "языках"...
28.12.2020 22:46 Ответить
Это идиотизм отдавать половину всех доходов на погашение долгов да еще и новых кредитов набирать, с таким подходом не будет развития страны так как нечего в это развитие вкладывать. Вот зачем было набирать кредитов и ложить их под матрас (ЗВР), любой бизнесмен знает что деньги а особенно заемные должны работать а не лежать.
28.12.2020 22:04 Ответить
ЗРВ это деньги на черный день. Скажем так это как в семье наличка которая лежит на период непредвиденных случаев там болезнь или смерть или поломка когото важного оборудования!
28.12.2020 22:08 Ответить
Кстати смотрю МВФ мы не сильно много и должны в основном должны по кредитам которое гарантирует государство разным бородатым бабушкам!
28.12.2020 22:09 Ответить
Украина в следующем году потратит более 600 млрд грн на погашение долгов, - Минфин - Цензор.НЕТ 704
28.12.2020 22:12 Ответить
Рабам эти двери не доступны! Ты дрескод не пройдёшь!
28.12.2020 22:14 Ответить
у "власть"...
28.12.2020 22:30 Ответить
Трудно искать чёрную кошку в темной комнате, особенно если её там нет
28.12.2020 22:48 Ответить
То для квартирних злодіїв.
28.12.2020 22:56 Ответить
Это примерно по 1300 грн с каждого украинца ежемесячно весь 2021 год))
Включая младенцев
28.12.2020 22:16 Ответить
Янукевича давно нет, а камазы с долярами всё едут за кордон и едут....
28.12.2020 22:30 Ответить
Я НІ В КОГО НІЧОГ НЕ ПОЗИЧАВ!
Розраховуватись будемо генетичним матеріалом підписантів договорів позики...
28.12.2020 22:32 Ответить
Хорошо тратить то, что у тебя есть!
В Бюджет заложили эти 600 млрд? Нет!
28.12.2020 22:35 Ответить
Судя по диаграмме зепацаны сразу хапанули, а потом уже разруливают постепенно.
28.12.2020 22:40 Ответить
В 2021 году Украина израсходует 468,4 млрд грн на погашение государственного долга и еще 158,68 млрд грн - на его обслуживание.
Источник: https://censor.net/ru/p3239532
Немало так то
28.12.2020 22:52 Ответить
выжившим за пару штук евро в Европе рабам-заробитчанинам, по возвращению надо медали "За терпіння та витривалість" давати, ибо бегать по складам интернет- магазинов по 12-14 часов, приседая лишь на часик перекусить, да под крики десятков координаторов, да под присмотром десятков камер... это ж надо быть или ипаанутым или любить деньги больше, чем те замечательные "реформы", которые семимильными шагами уже седьмой год шагают по стране
28.12.2020 22:53 Ответить
вот жеж зрада, ведь при потужнейшем Украина деньги всем странам только в долг давала, особенно МВФу.
29.12.2020 05:29 Ответить
 
 