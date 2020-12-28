Чиновник ГФС задержан на Волыни при получении 2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями при получении взятки задержан заведующий одного из секторов ГУ ГФС в Волынской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал 2 тыс. долл. от предпринимателя и его партнера в качестве ежемесячной платы за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, проверяется причастность сотрудников следственных подразделений ГУ ГФС в области к вымогательству взяток.

