2 983 5
Чиновник ГФС задержан на Волыни при получении 2 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
Правоохранителями при получении взятки задержан заведующий одного из секторов ГУ ГФС в Волынской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник требовал 2 тыс. долл. от предпринимателя и его партнера в качестве ежемесячной платы за несоздание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, проверяется причастность сотрудников следственных подразделений ГУ ГФС в области к вымогательству взяток.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для хорошего человека не жалко ничего.