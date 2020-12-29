На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники блокировали попытку контрабанды сигарет через государственную границу Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В эти выходные в окрестностях города Чоп пограничники на горячем застали группу из четырех правонарушителей, которые осуществляли попытку незаконного перемещения партии сигарет из Украины в Словакию. Контрабандный табак пытались переправить с помощью радиоуправляемого летательного аппарата. Правонарушителей выявили во время непосредственного запуска беспилотника со специально изготовленной пусковой установки.





Также смотрите: Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На месте происшествия, рядом с задержанными и беспилотным летательным аппаратом, пограничники обнаружили две легковые машины, табачные изделия, предназначавшиеся для перемещения через границу. А также был найден дизельный генератор, ноутбук с программным навигационным обеспечением, радиоантенна и аккумуляторные батареи питания.





Смотрите: Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

О данном факте сообщено в Нацполицию. Беспилотник, сигареты и сопутствующее оборудование изъяты как средства совершения правонарушения.