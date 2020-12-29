РУС
На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье пограничники блокировали попытку контрабанды сигарет через государственную границу Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В эти выходные в окрестностях города Чоп пограничники на горячем застали группу из четырех правонарушителей, которые осуществляли попытку незаконного перемещения партии сигарет из Украины в Словакию. Контрабандный табак пытались переправить с помощью радиоуправляемого летательного аппарата. Правонарушителей выявили во время непосредственного запуска беспилотника со специально изготовленной пусковой установки.

На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба 01
На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба 02

Также смотрите: Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку Stradivarius и старинные монеты, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба 03

На месте происшествия, рядом с задержанными и беспилотным летательным аппаратом, пограничники обнаружили две легковые машины, табачные изделия, предназначавшиеся для перемещения через границу. А также был найден дизельный генератор, ноутбук с программным навигационным обеспечением, радиоантенна и аккумуляторные батареи питания.

На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба 04
На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба 05

Смотрите: Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов. ФОТОрепортаж

О данном факте сообщено в Нацполицию. Беспилотник, сигареты и сопутствующее оборудование изъяты как средства совершения правонарушения. 

+2
Пока пограничники будут ловить народ, который за бугор таскает товар, а из-за бугра в Украину везет валюту - экономике Украины только к низу. А когда то ещё пограничники ловили шпионов. А теперь это те, кторые отнимает сигареты.
29.12.2020 00:57 Ответить
+2
"чому б і ні" - железобетонный аргумент. Можно банки грабить. Там поболе 12 000 грн. Почему бы и нет ...
29.12.2020 10:35 Ответить
+1
В общем это большая глупость.
Украине что, нужны сигареты, что этих ребят надо ловить? Это не контрабанда то, что в Украине из Украины.
29.12.2020 00:52 Ответить
Продолжу твою "логику". Можно еще канабис выращивать и "экспортировать" или амфитамины разные. А еще можно подделки под бренды делать и экспортировать. Чем мы хуже Турции или Китая?
29.12.2020 10:07 Ответить
чому б і ні якщо людина іде працювати а їй дають 12 000 грн....
29.12.2020 10:29 Ответить
то в тебе не логіка, а як у українських олігархів - срачка. І цукор і сіль по тій срачці - те саме. То вже не прикордонники, а жуліки, які не дають розвиватися людям на цілком легальному товарі, законно крадучи його у людей.
29.12.2020 16:48 Ответить
погранці теж хочуть сигареток, бо на них дружини грошей не дають, то краще задарма
29.12.2020 01:01 Ответить
"Закурить есть? А если найду?" - раньше так говорили гопники...
29.12.2020 11:31 Ответить
ну а шо? нових мульйон рабочих мест нет, как обещали...так люди сами их создают, жить то надо как-то.
показать весь комментарий
Хлопцям було потрібно спочатку якусь хату зняти, підготувати базу та вже з городу запускати безпілотника, а так вони щось трохи поспішили та не тільки сигарет позбулися, але й автівок, генератору та безпілотника взагалі
показать весь комментарий
Жадность фраеров сгубила? Авто имеют, дачи построены, счет в банке лежит... решили побаловаться для кого-то дронами?
показать весь комментарий
Беспилотники для сигарет пора уже модернизировать. Быстрее, незаметнее.
показать весь комментарий
Оце вже роів 25, якщо я правильно пам'ятаю, борються із контрабандою сигарет!
Та підніміть ціну так, щоб до нас контрабанда ішла, а так війна з вітряними млинами!
Немає чим більше кордонцям займатися, тільки лише за сигаретами ганятись!
29.12.2020 08:40 Ответить
...років...
29.12.2020 08:41 Ответить
Местные не виноваты, всю жизнь они заточены на контрабанду, в т.ч. и при шоколаде, и вдруг, шо теперь повеситься.
29.12.2020 10:11 Ответить
Наші Люди.....
https://www.youtube.com/watch?v=RZeQ6J_g7OE
29.12.2020 10:31 Ответить
 
 