Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Депутат одного из поселковых советов Киевщины заказал убийство двух мужчин, с которыми у него сложились неприязненные отношения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.
Начато уголовное производство.
Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тыс. долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.
При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, оперативники ДСБ, Департамента стратегических расследований и следственные Нацполиции задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас фигурант задержан. За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Словакии из-за убийства только одного журналиста рухнула вся промацковская конструкция власти . А в Украине никого ничего не удивляет и ничего никто не меняет
Тогда напишите от какой партии
Выбрали криминал ? Потому что давно пора поставить фильтры в законах про выборы- образование, судимость, здоровье
еще и прикол такой был, вспомнил - судья Вовк, это не тот, переписал на водилу все "майно", а потом они въехали в столб, или чет такое, судья погиб, а водила =
блин, а ведь все правослабные и не боятся сотоны или того хуже - Яхве то
У депутатов ЭТО известная проблема - убить конкурента
$3000 за голову, от ціна життя людини в Україні.