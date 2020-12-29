Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат одного из поселковых советов Киевщины заказал убийство двух мужчин, с которыми у него сложились неприязненные отношения.

Правоохранители получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Начато уголовное производство.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тыс. долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, оперативники ДСБ, Департамента стратегических расследований и следственные Нацполиции задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурант задержан. За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

