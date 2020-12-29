РУС
Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутат одного из поселковых советов Киевщины заказал убийство двух мужчин, с которыми у него сложились неприязненные отношения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители получили информацию о мужчине, который подыскивал человека на роль исполнителя заказного убийства двух человек. Заказчик тяжкого преступления - 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета. Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Начато уголовное производство.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тыс. долларов США и предоставил задаток - 300 долларов.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования, оперативники ДСБ, Департамента стратегических расследований и следственные Нацполиции задержали организатора запланированных преступлений. Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является незаконченным по причинам, не зависящим от воли лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурант задержан. За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция 01
Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция 02
Депутат поселкового совета Киевщины заказал убийство двух мужчин, за ликвидацию одного из них предлагал $6 тыс., - Нацполиция 03

депутат (3341) заказное убийство (163) Киевская область (4292) Нацполиция (16700)
+12
Удивляет ШО НЕ УДИВЛЯЕТ .

В Словакии из-за убийства только одного журналиста рухнула вся промацковская конструкция власти . А в Украине никого ничего не удивляет и ничего никто не меняет
29.12.2020 10:16 Ответить
+6
Это нового созыва депутат ( от 25 октября2020) .?

Тогда напишите от какой партии
Выбрали криминал ? Потому что давно пора поставить фильтры в законах про выборы- образование, судимость, здоровье
29.12.2020 10:14 Ответить
+5
Депутат. Заказал убийство. - И это никого не удивляет. Просто про депутанов из Рады мало чего пишут. А там вообще жесть.
29.12.2020 10:06 Ответить
так в Словакии живут граждане своей страны а не забитое скулящее поголовье
29.12.2020 12:19 Ответить
Слуга народа, они ж депутатскими местами барыжат
29.12.2020 10:42 Ответить
У них зараз обов'язково тільки друге.
29.12.2020 11:54 Ответить
😀😀😀
29.12.2020 12:20 Ответить
какая нищета в совхозе пошкреб по сусекам 6000 доллярив(
29.12.2020 10:17 Ответить
в принципе, может и подстава. кто-то выложил 60к., за устранение конкурента.

еще и прикол такой был, вспомнил - судья Вовк, это не тот, переписал на водилу все "майно", а потом они въехали в столб, или чет такое, судья погиб, а водила =
блин, а ведь все правослабные и не боятся сотоны или того хуже - Яхве то
29.12.2020 10:37 Ответить
ооооооооо ...
У депутатов ЭТО известная проблема - убить конкурента
29.12.2020 10:19 Ответить
АфігЄть.
$3000 за голову, от ціна життя людини в Україні.
29.12.2020 10:35 Ответить
Для того щоб хоч щось змінювати населенню України треба ВИВЧИТИ основні Закони Державотворення, вони ж Закони Природи по яким будується сильна і справедлива Країна! Бо тільки з надбанням таких ЗНАНЬ з'явиться Розуміння і правильний Критерій ОБРАННЯ влади для того щоб змінити олігархічно- феодальну систему керування Україною олігархічними кланами-хижаками ! Тоді ж і зрозуміємо для чого потрібно нарешті провести процедуру ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА . якої в країні НЕ було , тому і маємо населення замість Громадян .
29.12.2020 10:39 Ответить
ось ще одне - виложило лайф хак велкам користуйтеся
29.12.2020 12:14 Ответить
 
 