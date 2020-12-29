РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3524 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 044 4

В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. ФОТОрепортаж

В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. ФОТОрепортаж

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины начала 119 уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн и разоблачила факты злоупотребления служебным положением в Минобороны, Нацгвардии и ряде госпредприятий, которые нанесли почти 1,1 млрд грн ущерба государству.

Завершается работа по передаче Министерству обороны Украины изъятого контрразведкой контрабандного военного имущества на сумму около 1 млрд грн.

Всего в течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала.

В то же время за нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контроля начислено более 141 млн грн штрафных санкций.

Также контрразведкой не допущено заключение 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли нанести ущерб интересам государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж

В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала 01
В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала 02
В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала 03
В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала 04
В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала 05

Автор: 

контрразведка (496) правоохранительные органы (2972) СБУ (20313) силовики (2800)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
28 це крапля в морі корупції !!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 11:32 Ответить
В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала - Цензор.НЕТ 4992
показать весь комментарий
29.12.2020 11:32 Ответить
И еще СБУ героически победило несколько порностудий. Да.

А, если Вы все еще умудряетесь получать доход от бизнеса, то СБУ вас обязательно защитит в ближайшее время.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:35 Ответить
На РАБссии был кремлевский медиум и экстрасенс, который читал мысли человека по фото...,по заданию КГБ и ФСБ делал любую грязную работу...,имя этого гада Владимир Сафонов...сдох в 1992 году..
показать весь комментарий
29.12.2020 11:40 Ответить
 
 