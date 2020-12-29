В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. ФОТОрепортаж

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины начала 119 уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн и разоблачила факты злоупотребления служебным положением в Минобороны, Нацгвардии и ряде госпредприятий, которые нанесли почти 1,1 млрд грн ущерба государству.

Завершается работа по передаче Министерству обороны Украины изъятого контрразведкой контрабандного военного имущества на сумму около 1 млрд грн.

Всего в течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала.

В то же время за нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контроля начислено более 141 млн грн штрафных санкций.

Также контрразведкой не допущено заключение 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли нанести ущерб интересам государства.

