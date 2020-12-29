В течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала. ФОТОрепортаж
В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины начала 119 уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности, контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн и разоблачила факты злоупотребления служебным положением в Минобороны, Нацгвардии и ряде госпредприятий, которые нанесли почти 1,1 млрд грн ущерба государству.
Завершается работа по передаче Министерству обороны Украины изъятого контрразведкой контрабандного военного имущества на сумму около 1 млрд грн.
Всего в течение 2020 года по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала.
В то же время за нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контроля начислено более 141 млн грн штрафных санкций.
Также контрразведкой не допущено заключение 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли нанести ущерб интересам государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, если Вы все еще умудряетесь получать доход от бизнеса, то СБУ вас обязательно защитит в ближайшее время.