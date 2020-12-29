В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке. ФОТО
Сегодня около 10:00 утра возник пожар на ул. Большой Васильковской, 85/87 в Голосеевском районе Киева. Возгорание случилось на первом этаже ресторана, однако дым шел с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 - ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
На месте пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киеве.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Как говорится в сообщении на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, на дороге возле этого дома, возник автомобильный затор.
Как разрешили эксплуатацию домовой вытяжки - вопрос присутствует
( а потоки денег все идут на самый верх)
Но на высотках это довольно трудно