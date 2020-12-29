РУС
В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке. ФОТО

Сегодня около 10:00 утра возник пожар на ул. Большой Васильковской, 85/87 в Голосеевском районе Киева. Возгорание случилось на первом этаже ресторана, однако дым шел с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 - ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

На месте пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Как говорится в сообщении на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, на дороге возле этого дома, возник автомобильный затор.

+4
Пальмовое масло воспламенилось
29.12.2020 12:43 Ответить
+2
надписть на вывеске "Ч * А * Й * Ж * О * П * А" ?
29.12.2020 12:40 Ответить
+2
Ну так всё правильно,так и должно было случиться,какой дурак особенно из кавказа будет лепить дорогостоящие вытяжки и тем более их чистить? Естественно он свой "жирзавод" всунул в уже существующую вентиляционную систему которую благополучно и угробил,ведь такие вытяжные системы абсолютно непригодны для отвода испарений сотен литров кипящих жиров в которых 90% это пальмовое масло. Теперь жителям придётся жить в квартирах где дышать невозможно от кипящих пончиков,всякой шаурмы которую жрёт "наш" президент. Полная картина маслом,только в музей маразма украинских властей осталось повесить.
29.12.2020 12:48 Ответить
ФОПы-кормильцы праздновали получение по 8000грн от украинских пенсионеров получающих 1700грн пенсии?
29.12.2020 12:36 Ответить
29.12.2020 12:43 Ответить
Ресторан Ублюдка ? В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке - Цензор.НЕТ 2444
29.12.2020 12:37 Ответить
холестерин
29.12.2020 12:38 Ответить
29.12.2020 12:40 Ответить
чай - хана ))))
29.12.2020 12:43 Ответить
это ресторан ESHAK, касабского комика Светлакова. https://viva.ua/starcolumn/parties/22844-sergey-svetlakov-otkril-restoran-v-kieve-fotoreportaj.html
29.12.2020 22:08 Ответить
Ревізор не рекомендує
29.12.2020 12:47 Ответить
Это тот что в унитазе руки что ли моет? Тищенко? Сейчас у "самого" в советниках ходит,советует.
29.12.2020 12:51 Ответить
Не, жировые отложения любила Фреймут
29.12.2020 15:07 Ответить
29.12.2020 12:48 Ответить
никакой существующей вент системы. первое фото,с торца дома отдельный венткороб ведущий на крышу.
29.12.2020 15:05 Ответить
сейчас на что-то поднимут тарифы, что бы не накапливались больше жировые отложения!)))
29.12.2020 12:48 Ответить
это "Ишак", принадлежал Светлакову из нашей раши
29.12.2020 12:50 Ответить
Вообще вытяжки лучше делать из нержавейки и выводить за крышу по наружной стене здания ( торец или со двора)
Как разрешили эксплуатацию домовой вытяжки - вопрос присутствует
29.12.2020 12:59 Ответить
ОПЯТЬ ЖЕ ПЛОХАЯ РАБОТА МЧС под руководством Авакова
29.12.2020 13:00 Ответить
Можно вытяжку ЗАГИЛЬЗОВАТЬ ( подсказка для журналистских расследований)
29.12.2020 13:03 Ответить
так и есть.первое фото.торец дома
Точно. Не вгляделась в фото
Ой а я вже подумав,що облгази починають горіти.
У нас Існують, провіряються іі виконуються закони і протоколи по комерційним витяжкам: повинен існувати і правильно виконаний дозвіл на роботи. Це перше. Але в випадку коли витяжка не відповідає вимогам інспектор має право виписати порушення і попередній дозвіл іде на аудит. Витяжка має бути незалежною, певна відстань до вікон, висота на даху і по відношенню до сусідніх будинків. В приміщені повинна бути механічна(!) система гасити вогонь на яку видається окремий дозвіл і.т.д. Це не жарти.
А как же коррупция? Вы хотите забрать последний кусок хлеба у детей чиновников и инспекторов. Вы что - хотите, чтоб они жили на одну зарплату?
Така корупція досить легко прослідковується. Скільки треба заплатив прокурору щоб він не посадив інспектора за вбивство людей га пожежі? Тут елементарна економіка або тваринна тупість і жадність. У нас також були часи, коли інспектори палились на хабарі але за яку суму людина готова втратити роботу, медичну страховку, пенсію і можливість влаштуватись на добру роботу після такого звільнення, навіть свободу?
Совершенно верно - коррупция легко прослеживается. Только с ней никто не борется. Пчёлы против мёда - это абсурд.
