В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке. ФОТО

Сегодня около 10:00 утра возник пожар на ул. Большой Васильковской, 85/87 в Голосеевском районе Киева. Возгорание случилось на первом этаже ресторана, однако дым шел с крыши дома. Как оказалось, в заведении питания загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу, который вел на крышу дома.

"Не теряя времени, спасатели приступили к тушению огня. В 10:22 пожар был локализован, а в 10:36 - ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

На месте пожара было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в г. Киеве.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

