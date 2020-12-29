Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - подчеркнул Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".

Глава государства отметил, что много международных партнеров проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам.

"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - вдвойне важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП "Антонов" по ​​восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". А также - разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам", - подытожил Зеленский.

