Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - подчеркнул Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".

Глава государства отметил, что много международных партнеров проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам.

"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - вдвойне важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", - отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП "Антонов" по ​​восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.

Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". А также - разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам", - подытожил Зеленский.

Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 01
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 02
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 03
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 04
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 05
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 06
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 07
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 08
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 09
Украина заказала у ГП Антонов три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский 10

Зеленский Владимир (21616) оборона (5267) самолет (3672) ГП "Антонов" (142) ВСУ (6848)
+20
Меморандум о сотрудничестве это не гос. заказ. Это ровным счетом ничем не отличается от встречи Мрии с грузом для комерсов, и бесполезных вояжей по Украине. Он мне все больше напоминает типочков с Борщаговки с наркотической зависимостью, которые, что бы добыть денег на дозу, постоянно мутят и врут.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:19 Ответить
+19
Меморандум не контракт. По меморандуму гроші не дають. Пил в очі. А от реальні банкрутства КрАЗ, Богдан, Кузні тощо, це реальність господарювання жаб'ячої команди під керівництвом Кремля.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:27 Ответить
+10
"подписание Меморандума" и "заказала" - это разные вещи.
Знаю еще один "меморандум" из Будапешта.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:25 Ответить
Воть!!!
Бубачка вже будує літаки, шоб всех бамбіть.

Три літаки (ще зовсім недавно за словами Шмигла їх було 2). Шоб всех бамбіть.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:15 Ответить
Меморандум о сотрудничестве это не гос. заказ. Это ровным счетом ничем не отличается от встречи Мрии с грузом для комерсов, и бесполезных вояжей по Украине. Он мне все больше напоминает типочков с Борщаговки с наркотической зависимостью, которые, что бы добыть денег на дозу, постоянно мутят и врут.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:19 Ответить
ракеты давай !
Недоразумение ЗЕльоное.

Нептуны, Ольху, Богдану - это то что нужно фронту
показать весь комментарий
29.12.2020 14:29 Ответить
Не ну чо ты прям вот так сразу на горло?

Чоткий пацан приехал чисто разрулить, шоб все пучком было, с теми побакланил, с этими перетер, бумагу крутую подписали, возле самоля снялся, в микрофон поговорил...
показать весь комментарий
29.12.2020 14:35 Ответить
Вся эта деятельность это СССР в лучших его традициях. Я считал что такое уже не повториться, но видать не мой это год... Зря я не прочитал статью в чем лучше встречать 2020 год!
показать весь комментарий
29.12.2020 14:40 Ответить
Лучше всего его было встречать в самолете, улетая на ПМЖ в ЕС или Канаду.

Тут кина не будет еще ооооооочень долго даже, если у власти будут мегапроукраинские политики. А с таким ватным хламом, как сейчас, никогда.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:43 Ответить
для перу?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:48 Ответить
ни разу не пиар. потом можно поприсутствовать на закладке первого самолета для ВСУ,далее на сдаче первого самолета,второго и третьего. а так конечно это не пиар как у Пороха
показать весь комментарий
29.12.2020 14:44 Ответить
Ой и не говорите! Я даже больше чем уверен, что Порох уже и дырку в заборе проделал что бы воровать и сорвать гениальные планы великого полководца. Как сейчас вижу Вальцмана с колесом от самолета и с ехидной улыбкой... Но, ничего, придет весна и после сдачи первого самолета ответит за фсе!
показать весь комментарий
29.12.2020 14:50 Ответить
Вспоминаю целую кодлу таких обкуренных типочков, которые обещали, что следующие после экспортных "Оплоты" будут уже для ВСУ. Но видно что-то не срослось, или на ширку себе решили больше оставить!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:20 Ответить
Валерий, это из за этого рухнули мечты о светлом будущем 75% населения и они с пеной у рта начали орать как невменяемые вора и барыгу на нары? Наркоманов кроме космонавта до сегодняшнего чуда не помню... алкаши были а вот с белым носиком он один из первых.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:34 Ответить
Рузьгє агент Якубович закладав перший корвет - пройшло 10 років - корвета нема.
Тепер інший рузьгє агент Бубачка закладає перший літак.
Цікаво в якому банку на цей раз
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
Бубачка вже будує літаки, шоб всех бамбіть.

та вони ж транспортні. бо зеленське пацифіст... коли це стосується незалежності та суверенітету України.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:34 Ответить
Бубочка поц и фист.
Поэтому ему пофиг, чем бамбить в своих видосиках.

Дайте ему литакы!!! Все три.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:37 Ответить
Если бы было что то реальное, сразу бы появился Авякян, тот для МЧС вертолеты во Франции покупал....
показать весь комментарий
29.12.2020 14:21 Ответить
Крысы зеленского в минобороны выбирают тендеры не по шкале эффективность-качество-цена, а наоборот где самое большое дерьмо и где самый больший откат-потому что так выгодно их карману. Причем НАГЛО. Тоесть откат побольше дают только за дерьмо, которое в самом деле ничего не стоит. Какое и минобороны покупает.Есть сау богдана, ее нужно немножко довести и купить, но ублюдкам минобороны это не выгодно - они убивают сау богдана, чтобы купить чешскую дану - и зеленский этих кацапских крыс тарана не зачищает, а крышует - потому что приказ с кремля-тоесть зеленский враг украины с его надзирателем шаг-в-шаг дерьмаком. Или скажем давно есть козак-2м, но минобороны берет устаревшую версию 2, потому что оно дешевле и можно вписать откат побольше- ну "практика" с коррупционным пи.дабольским брендом как слово-бренд ПАШИНСКИЙ это вообще ложь с коррупцией в квадрате, они говорят что запчастей на 70% украинкие, на самом деле 10%, если не меньше. Или бмп-1 с польши, которые дают даром, но крысы зеленского в минобороны приписывают им цену даже больше чуть ли не новой.
Кацапам выгодно чтобы в минобороны были "свои" чекисты - как таран, ну или на крайняк ссыкуны типа хомчака. И вот в чем вопрос - почему у крыс минобороны ИМЕННО эти типы на высших должностях? Кацапы туда и предателей затолкали и ссыкунов. Тоесть минобороны полностью отвечает кацапским запросам. А зебил это в точности кацапские запросы и исполняет.
Потому что крыс еюаных как таран и его помощники и дрыстунов обо.с ранных в армии как дрыст хомчак нужно гнать поганой метлой. Если увидите дрыстуна - скорее всего это парашники это дерьмо туда впарили, чтобы оно дрожало как лист кленовый, когда кацапы его пугают.
А вместе с дрыстунами и зеленского наъ гнать. Если ЭТО не гонит наъй пи.ров которые кроме НАГЛЫХ откатов причем НАГЛО ниъя не делают, и еще смотрят как получить кацапские вознаграждения на сотни миллионов$ за сокращение и развал украинской армии, то зеленского нужно гнать в первую очередь.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:59 Ответить
Чекаємо гостей на підписання контракту з Міноборони на літаки Ан-178. Здається - очікується радісна звістка, але контракт "по-українськи" передбачає не фінансування побудови літаків, як це прийнято в усьому світі, а побудову літаків за власний кошт! Цікаво, як прокоментують журналістам підписання такого дивного контракту, адже грошей і надалі в бюджеті не передбачено! Згідно постанови КМУ, всі роботи - за свій рахунок, тобто для Антонова - це банківський кредит, - написав Голова профспілки «Славутич»
показать весь комментарий
29.12.2020 14:25 Ответить
"подписание Меморандума" и "заказала" - это разные вещи.
Знаю еще один "меморандум" из Будапешта.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:25 Ответить
Меморандум не контракт. По меморандуму гроші не дають. Пил в очі. А от реальні банкрутства КрАЗ, Богдан, Кузні тощо, це реальність господарювання жаб'ячої команди під керівництвом Кремля.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:27 Ответить
По меморандуму, не только деньги не платят, а вообще ничего не делают. Грубо говоря, можно просто по*издеть на тему "а вот хорошо бы, нам купить три самолета когда нибудь...", а можно сделать то же самое, только еще и записать, чтобы типа не забыть о чем пи*дели - это второе и есть меморандум!
Но почитатели циркового искусства, таких мелочей не знают (и словосочетание "будапештский меморандум" их ни на что не наталкивает). Во всем этом, они услышали "Зеленский подписал контракт на строительство 3х самолетов", все - остальное ниипет
показать весь комментарий
29.12.2020 16:08 Ответить
Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7448
В останній рік Міністерство оборони перейшло до закупівлі вантажних автомобілів марки МАЗ у українських дилерів, остання з таких закупівель відбулась у вересні, а її обсяг склав майже 100 млн гривень за 41 одиницю.
У компанії «Богдан Моторс» відзначають, що виробники так і не отримали доступу до дешевих фінансів які могли б значно посилити виробничі потужності підприємств і збільшити оборотні ресурси. Отримати кредитування для забезпечення виконання державних замовлень досі є проблемою.
Натомість держава робить все, щоб вже отримані кредити бралися під сумнів.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:27 Ответить
Патамуша у ЗЕ партньоры из Беларуси и Роиси. У ***** даже видно мир в каком-то из отверстий.

А Порошенко для ЗЕ враг.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:39 Ответить
Так так, МАЗ збирають й з нарасійських запчастин. А кому Богдан належить? Й чому не було укладено контракти на закупівлю КрАЗів?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:45 Ответить
Тому що на КрАЗі розпочато процес банкрутства.
До 2024 вже не так багато зосталось.
Команда ліквідаторів не встигає.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:56 Ответить
при порохе краз работал в две смены. а за два года стал банкротом потому что заказов НОЛЬ
показать весь комментарий
29.12.2020 14:57 Ответить
Та шо ты кажешь? С советских времен КрАЗ не работал в две смены. И началась жопа именно с Костика Жеваго. И ни Порошенко, ни Зеленский, ни Ангела Меркель ни Господь Бог не помогут технологически безнадежно отсталому производству. В 90-х нужно было думать о 2000-х. А он думал всю жизнь через диллеров-посредников в Казахстане и России пачками будет втюхивать слегка модернизированные советские грузовики.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:20 Ответить
я знаю что я говорю
показать весь комментарий
29.12.2020 16:22 Ответить
И шо ты знаешь? Ты знаешь почему КрАЗ банкрот? Ты знаешь сколько на 2,5 млрд. грн взятого (и затем успешно спиженного) кредита можно сделать машин?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:37 Ответить
я знаю почему краз банкрот.
основная причина в том что после прихода вазелина к власти на завод перестали поступать заказы на технику для ВСУ
еще вопросы есть?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:02 Ответить
А при Петьке их хватало чтобы КрАЗ жировал? Ну так посмотри статистику даже в Википедии,сколько там Петя назаказывал. Для такой махины как КрАЗ это забивание гвоздей микроскопом,потому наверное и кредит 2,5 лярда брали 18 году,что от петиных заказов бабло просто некуда было девать.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:14 Ответить
абсолютно верно. хватало не только серийные изделия выпускать но и новые разрабатывать. и чтобы это знать мне не надо в википедию ходить.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:18 Ответить
Ну ладно с КрАЗом, вас упоротых не прошибешь ,ты почитай в статье выше что эксперт пишет:с 2015 года с Антоновым подписано 8!!! меморандумов (как минимум 6-7 петиных) и ни один не выполнен. Или тоже скажешь бреше,при пете 100 тыщ самолётов выпустили?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:26 Ответить
конечно не прошибешь. потому что ты винторогий википедию читаешь а я просто знаю о чем я говорю
что касается "Антонова" - ты почитай в той же википедии когда остановилось производство Ан-178 и почему (подсказка - кацапские запчасти). а также почитай когда именно "Антонов" смог переделать всю документацию и технологии чтобы выпускать самолеты исключительно из украинских деталей. когда почитаешь - приходи. продолжим ликбез
показать весь комментарий
29.12.2020 20:33 Ответить
Слышь порохнявый,не хочешь читать Википедию -зайди на сайт КрАЗа и там всё почитай.Статистика вещь беспристрастная,ей похрену что там тебе петя пять лет трындел про перемоги за перемогами и про отверточную сборку и приклеивание шильдиков на КрАЗе. А за пять лет в нормальных странах самолет проходит стадии от проектирования до предсерийных полетных испытаний,а не переделывания бумажек на уже готовый самолёт.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:48 Ответить
ты еще не врубился дятел? я ЗНАЮ что происходило и происходит на КРАЗе. мне НЕ НАДО читать.

про пять лет от проектирования до готового самолеты ты боингу или локхиду расскажи. а то они не в курсе турбо-режима

слушай, сер гей, тебе мало что я тебя ткнул в твое же дерьмо? тебе еще не дошло что я знаю о чем говорю и не удасться твоими тупыми наскоками сбить тему?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:55 Ответить
Слышь петушок,я тебе могу рассказать про Мрию:проектирование и выпуск самолета 1984-1988 год,первый вылет 1989 год. Передай боингу и локхиду,а также эйрбасу и зоряну с шкиряком,а то они не знают.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:05 Ответить
у тебя опять из википедии знания?
расскажи.
а пока ты собираешь остатки мозгов я тебе расскажу одну вещь - "Мрія" Ан-225 это увеличенный в размерах Ан-124 "Руслан". единственное отличие - схема хвостового оперения. Вот на ее разработку и ушло 2 года
самолет создан на базе другого самолета

а вот по "Руслану" который создавался с нуля

1966 начало проектирования
1972 году была окончательно утверждена схема с четырмя двигателями (а вариант с шестью лег в основу Ан-225)
1983 первый полет
показать весь комментарий
29.12.2020 21:16 Ответить
Да и по поводу КрАЗа - там даже генеральный толком дупля не режет,что происходит.Костя,неужели ты? Так а чего тут под всякими непонятными никами на цензоре шифруешься?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:12 Ответить
а что значит "там даже... дупля не режет"? кто еще "не режет"?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:17 Ответить
Да кроме тебя походу все и давно, иначе в такую жопу завод не опустили бы.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:24 Ответить
не все. и недавно. двух лет нет еще
показать весь комментарий
29.12.2020 21:27 Ответить
Ладно,на том и сойдемся.Но ты хоть согласен что мы ещё до пети и вовочки,ещё в 91-м свернули не на тот путь,оставив бывших коми у власти? А петя с вовиком это лишь усугубившиеся последствия этой ошибки.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:35 Ответить
с первым предложением согласен
со вторым - нет
показать весь комментарий
29.12.2020 21:50 Ответить
На предприятии уже успели начать и закончить выпускать автомобили LADA, для которых была спроектирована отдельная ветка.
Hyundai и JAC - на другой сборочной линии. Именно в этом цехе сейчас выпускают военную технику "Богдан".
показать весь комментарий
29.12.2020 15:05 Ответить
Скільки заклали в бюджет для реалізації цього меморандуму?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:28 Ответить
Судя по фото самолеты практически готовы, осталось двигатели повесить. Так что денег много не потребуется.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:39 Ответить
"Не верь глазам своим" (с)
показать весь комментарий
29.12.2020 14:42 Ответить
Где на фото самолетЫ? Две трети корпуса одного самолета без механизмов, приборов коммуникаций это 10% готовности.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:16 Ответить
На фото, самолет собранный по заказу Перу!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:11 Ответить
що воно може закласти? у шмарклi там дiрка, бо ВВП ж вирiс на 40 вiдсоткiв...
показать весь комментарий
29.12.2020 14:41 Ответить
це такий самий меморандум, як Будапештський?
показать весь комментарий
29.12.2020 14:40 Ответить
Осел все таки решил бамбить Кривой Рог.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:44 Ответить
Не забуваємо, що літаки будуть будуватися по мірі того, як будуть поступати кошти. "Вільха" М теж замовили, а кошти не перерахували і неперерахували кошти на розробки "Грім", "Сапсан", а пояснили "нестиковочку" тим, що вони не потрібні.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:52 Ответить
меморандум это заявление о намерении. не больше. это не заказ
показать весь комментарий
29.12.2020 14:55 Ответить
Меморандум означает, что нет ни денег ни самолетов, но нужно пообещать что-то народу.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:59 Ответить
Не 3 а 300 надо ...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:17 Ответить
НА КОЙ ? Дрыща с манатками эвакуировать ?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:35 Ответить
Пиараст зеленый, сказал бы "Украина подписала контракт", то уже совсем другое дело. И то у вас что меморандумы, что контракты - всё 95-квартал. Одни хихиньки, да хаханьки. Банда тупиц и мародеров.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:24 Ответить
Заказать то заказали, но только деньги не выделили, - типа сами как хотите так и стройте...

Зебилы, такие зебилы.. А зеленый клоун об этом может вполне и не знать=)
показать весь комментарий
29.12.2020 15:25 Ответить
Заголовок так сформулирован как-будто "Антонов" это зарубежная фирма. Почему бы не написать: "Министерство обороны Украины заказало у корпорации "Антонов" 3 Ан-178"???
показать весь комментарий
29.12.2020 15:30 Ответить
А на кой хрен нам сейчас транспортники ? У нас деньги куры не клюют ? Ан должен дать безпилотники, а это чисто на экспорт. Все как всегда ,-зайцу стопсигнал
показать весь комментарий
29.12.2020 15:33 Ответить
При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Источник: https://censor.net/ru/p3239654

Гарна казочка про бичка - як що при клоуні не багато бронетехніки постачали до ЗСУ, то що тут казати про нові літаки. Краще щоб "Оплоти" до ЗСУ постачали, це реальніше.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:49 Ответить
А возможно произвести самолёты без подписания меморандума и визита клоуна? А то складывается такое впечатление, что только те мероприятия, которые он удостоил визитом укрепляют обороноспособность.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:57 Ответить
Тобто, грошей не дали.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:04 Ответить
Если дело таки закончится твердым контрактом, то это хорошо. Но есть сомнения, видя как четко финансируется гособоронзаказ при Бубочке.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:37 Ответить
Вова знову бреше.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:46 Ответить
Нам деньги больше некуда потратить ? Я как авиатор не вижу ни какой срочной необходимости в этих самолетах.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:46 Ответить
Меморандум то документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує. Але клоун навіть цей папірець використав для самопіару ... їм уже просто нічого ні запропонувати, ні показати країні.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:43 Ответить
Согласен с "ладно сойдемся"? А то что комуняка кравчук с красным директором кучмой проложили нам дорожку в пропасть,в которую мы каждый год балансируя пытаемся не упасть тебя устраевает? То что на постсоветском пространстве под прикрытием демократии и свободной экономики вырос межгосударственный коррупционный монстр таких размеров,что советским комунякам такое и не снилось нормально.И Украина во всё это прямо или косвено была втянута.Тебя это устраивает?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:25 Ответить
 
 