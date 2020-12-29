Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский. ФОТОрепортаж
При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - подчеркнул Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".
Глава государства отметил, что много международных партнеров проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности к военно-транспортным образцам.
"Но одновременно, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг - вдвойне важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", - отметил Зеленский.
Глава государства также отметил, что в будущем такие государственные заказы должны быть не сенсацией, а нормой. Поэтому он в ближайшее время ожидает полноценный комплексный план от руководства ГП "Антонов" по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов.
Президент предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова". А также - разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
"Давайте сделаем все возможное, чтобы авиационная отрасль Украины преодолела все зоны турбулентности и поднялась к новым высотам", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бубачка вже будує літаки, шоб всех бамбіть.
Три літаки (ще зовсім недавно за словами Шмигла їх було 2). Шоб всех бамбіть.
Недоразумение ЗЕльоное.
Нептуны, Ольху, Богдану - это то что нужно фронту
Чоткий пацан приехал чисто разрулить, шоб все пучком было, с теми побакланил, с этими перетер, бумагу крутую подписали, возле самоля снялся, в микрофон поговорил...
Тут кина не будет еще ооооооочень долго даже, если у власти будут мегапроукраинские политики. А с таким ватным хламом, как сейчас, никогда.
Тепер інший рузьгє агент Бубачка закладає перший літак.
Цікаво в якому банку на цей раз
та вони ж транспортні. бо зеленське пацифіст... коли це стосується незалежності та суверенітету України.
Поэтому ему пофиг, чем бамбить в своих видосиках.
Дайте ему литакы!!! Все три.
Кацапам выгодно чтобы в минобороны были "свои" чекисты - как таран, ну или на крайняк ссыкуны типа хомчака. И вот в чем вопрос - почему у крыс минобороны ИМЕННО эти типы на высших должностях? Кацапы туда и предателей затолкали и ссыкунов. Тоесть минобороны полностью отвечает кацапским запросам. А зебил это в точности кацапские запросы и исполняет.
Потому что крыс еюаных как таран и его помощники и дрыстунов обо.с ранных в армии как дрыст хомчак нужно гнать поганой метлой. Если увидите дрыстуна - скорее всего это парашники это дерьмо туда впарили, чтобы оно дрожало как лист кленовый, когда кацапы его пугают.
А вместе с дрыстунами и зеленского наъ гнать. Если ЭТО не гонит наъй пи.ров которые кроме НАГЛЫХ откатов причем НАГЛО ниъя не делают, и еще смотрят как получить кацапские вознаграждения на сотни миллионов$ за сокращение и развал украинской армии, то зеленского нужно гнать в первую очередь.
Знаю еще один "меморандум" из Будапешта.
Но почитатели циркового искусства, таких мелочей не знают (и словосочетание "будапештский меморандум" их ни на что не наталкивает). Во всем этом, они услышали "Зеленский подписал контракт на строительство 3х самолетов", все - остальное ниипет
В останній рік Міністерство оборони перейшло до закупівлі вантажних автомобілів марки МАЗ у українських дилерів, остання з таких закупівель відбулась у вересні, а її обсяг склав майже 100 млн гривень за 41 одиницю.
У компанії «Богдан Моторс» відзначають, що виробники так і не отримали доступу до дешевих фінансів які могли б значно посилити виробничі потужності підприємств і збільшити оборотні ресурси. Отримати кредитування для забезпечення виконання державних замовлень досі є проблемою.
Натомість держава робить все, щоб вже отримані кредити бралися під сумнів.
А Порошенко для ЗЕ враг.
До 2024 вже не так багато зосталось.
Команда ліквідаторів не встигає.
основная причина в том что после прихода вазелина к власти на завод перестали поступать заказы на технику для ВСУ
еще вопросы есть?
что касается "Антонова" - ты почитай в той же википедии когда остановилось производство Ан-178 и почему (подсказка - кацапские запчасти). а также почитай когда именно "Антонов" смог переделать всю документацию и технологии чтобы выпускать самолеты исключительно из украинских деталей. когда почитаешь - приходи. продолжим ликбез
про пять лет от проектирования до готового самолеты ты боингу или локхиду расскажи. а то они не в курсе турбо-режима
слушай, сер гей, тебе мало что я тебя ткнул в твое же дерьмо? тебе еще не дошло что я знаю о чем говорю и не удасться твоими тупыми наскоками сбить тему?
расскажи.
а пока ты собираешь остатки мозгов я тебе расскажу одну вещь - "Мрія" Ан-225 это увеличенный в размерах Ан-124 "Руслан". единственное отличие - схема хвостового оперения. Вот на ее разработку и ушло 2 года
самолет создан на базе другого самолета
а вот по "Руслану" который создавался с нуля
1966 начало проектирования
1972 году была окончательно утверждена схема с четырмя двигателями (а вариант с шестью лег в основу Ан-225)
1983 первый полет
со вторым - нет
Hyundai и JAC - на другой сборочной линии. Именно в этом цехе сейчас выпускают военную технику "Богдан".
Зебилы, такие зебилы.. А зеленый клоун об этом может вполне и не знать=)
Гарна казочка про бичка - як що при клоуні не багато бронетехніки постачали до ЗСУ, то що тут казати про нові літаки. Краще щоб "Оплоти" до ЗСУ постачали, це реальніше.