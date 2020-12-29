РУС
Блокировано финансирование "ДНР" через поставку фармацевтической продукции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала финансирования террористической организации "ДНР" через масштабные незаконные поставки фармацевтической продукции на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники и следователи спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки "должностные лица" и связанные с ними коммерсанты из так называемой "ДНР". Организаторы регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили на адрес донецких коммерсантов. По предварительным данным, в 2020 году фигуранты осуществили поставки лекарственных средств на общую сумму почти 40 млн гривен.

Оперативники СБ Украины установили, что, получив продукцию, злоумышленники участвовали и выигрывали тендеры, объявленные так называемым "Министерством здравоохранения ДНР". СБУ установила факты уплаты ими "налогов и сборов" в бюджет террористической организации.

Правоохранители задержали в пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине грузовик с фармацевтической продукцией почти на 3 миллиона гривен. В ходе обысков по адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве изъята компьютерная техника, документы и печати, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос об объявлении о подозрении фигурантам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

СБУ (20314) терроризм (18693) Донбасс (26960)
Комментировать
Сортировать:
А що там таке в різнокольорових баночках? Вазелін для сепарів?
29.12.2020 15:07 Ответить
Увы.
Блокировано финансирование "ДНР" через поставку фармацевтической продукции, - СБУ - Цензор.НЕТ 2207
29.12.2020 15:08 Ответить
На лобєшнік пічатать масть?...
29.12.2020 15:16 Ответить
Лобешник зеленкой мазать... Был такой обычай в определенных структурах...
29.12.2020 15:22 Ответить
Оставили узкий мирок без колёс и ширева
29.12.2020 15:07 Ответить
Новичка и спутника им будет достаточно.
29.12.2020 15:10 Ответить
Крысиного яду им отвезите!
29.12.2020 15:37 Ответить
Немає слів. Люди продавали товари і отримували за це гроші, а в СБУ не домовились. Зауважимо, що повно москальского лайна,яке продається в українських магазинах, СБУ не цікавить.
29.12.2020 19:33 Ответить
 
 