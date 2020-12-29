РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Фото
13 426 68

В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции. ФОТОрепортаж

Столичная прокуратура сообщила о подозрении в квартирной краже 5 лицам, двое из которых - действующие полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилище гражданина и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой.

В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. В результате 5 обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище.

В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции 01
В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции 02
В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции 03

Читайте также: Вору в законе Нодару Асояну отказали в получении политического убежища в Украине, - источник

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

воровство (662) Киев (25996) Нацполиция (16703) прокуратура (5058)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Обычная история ,воровство у мусоров в крови .
показать весь комментарий
29.12.2020 15:15 Ответить
+21
Казалось бы причем тут Аваков...

И так аждый раз.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:17 Ответить
+20
Ага... От навскидку. Княжечі. Де мусора перестріляли оде одного при пограбуванні і винних не знайшли. Це ще раніше було.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обычная история ,воровство у мусоров в крови .
показать весь комментарий
29.12.2020 15:15 Ответить
Як ти його не називай,але мент лишиться ментом !!!)
показать весь комментарий
29.12.2020 15:27 Ответить
Мусор,це не фах,це спосіб життя!!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:57 Ответить
"Полиция - это те же самые бандиты, только переодетые наоборот!" (с)

В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции - Цензор.НЕТ 7327
показать весь комментарий
29.12.2020 15:16 Ответить
Жила-была девочка. Звали ее Красная Шапочка. Вообще-то шапочка у нее
была серая, из волка. Только носила она ее мясом наружу!
показать весь комментарий
29.12.2020 15:27 Ответить
Казалось бы причем тут Аваков...

И так аждый раз.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:17 Ответить
Та да... успішна ріфома вже шість років триває...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:18 Ответить
Да вот как-то еще 1,5 года назад такого безгранирчного беспредела не было.

Может потому что все реформы накрылись половым органом с приходом ЗЕ?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:20 Ответить
Может потому, что их не ловили?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:22 Ответить
Ага... От навскидку. Княжечі. Де мусора перестріляли оде одного при пограбуванні і винних не знайшли. Це ще раніше було.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:24 Ответить
Собственно, это и вся вскидка за 5 лет.

А с 2019-го каждый день зашквар, включая постановочные теракты, липовые дела и чуть ли не ежедневное соучастие ментов с ограблениях и насилии.

Или для тебя новость, что из полиции ушли те, кто туда пришел на первой волне при Зугладзе, которую Аваков выпер?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:28 Ответить
Да ладно... А амброськін сєпар - мусор? А шкандаль з рюкзаками? А шмара 27 років заступник міністра? Про молодь - нижче.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:32 Ответить
Так это не Аваков или шо?

Зугладзе все верно начала. И реформа была задумана верно. Вот только полиция - отражение социума. Эти менты не с другой планеты, а типичные представители нарида (немного селекционно отобранные).

Пока их более-менее что-то сдерживало - была видимость спокойствия. Как только Авакова и ментов сдерживать стало нечему - получите каждый день новости про ментовкий произвол и бандитизм.

При Порохе доверие украинцев к полиции росло, при ЗЕ вернулось к уровню, как до 2014-го.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:37 Ответить
Ти нічого не плутаєш? Аваков незмінний (попри шкандалі) міністр порошенка.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:44 Ответить
И? Не Аваков начал реформу откатывать еще тогда?

Или Пороху надо было сразу потерять еще и силовой блок?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:49 Ответить
Який нафуй силовий блок? Його не було. Була зграя імбецилів з відбитими мізками, які йшли проти Людей. Силовий блок - це ті перші, з Майдану, які поїхали до Даундамбаве і відвойовували свою землю. Поки їм не сказали про перемир"я.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:59 Ответить
Ну я лично знаю несколько человек, которые в 2015-м пошли в полицию, а в 2017-м тикали оттуда и крестились.

Можешь сам посмотреть при ком доверие украинцев к полиции было максимальным, а при ком стало минимальным.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:03 Ответить
А я про що. Розумним менше року знадобилось, що б зрозуміти, що при такій "ріформі" - треба тікать.
Коли активна молодь прийшла - було непогано. Пару місяців. Але ж її винищили ще за гідранта №5.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:08 Ответить
А начали ее при ком? Разве не при нем же и не благодаря ему же?

Может ты считаешь, что корумпированная система не сопротивляется любым реформам?

При Порохе сопротивлялись и саботажничали, а сейчас вошли снова в полную силу бо именно такие ЗЕ и нужны.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:14 Ответить
Ви ж однодумці ,за що чубитесь ,шановні ??)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:17 Ответить
Думаю за то, что есть еще "абынепорохи", готовые в следующий раз снова отдать голос любому чмошнику.

"Ежики кололись, плакали, но лезли на кактус".
показать весь комментарий
29.12.2020 18:03 Ответить
доверие было к патрульной полиции которых четь более 10 процентов , а не к старым мусорам коих при твоем порохе возвращали на службу ( тех кого с позором выгнали ) доверия небыло ,
показать весь комментарий
29.12.2020 18:02 Ответить
Княжичи это только то, шо получило огласку, представляете ? а сколько еще есть момЭнтов?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:29 Ответить
Ненене, при питре мусора не воровали, не насиловали, в церковь ходили даже, постились причащались
показать весь комментарий
29.12.2020 15:34 Ответить
100500%
И все у них было по закону. И своих никто не выгораживал. И честь мундира никто не отстаивал задним числом. И людей не убивали по АшиПке.Согласен.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:37 Ответить
зе сам сын мусора
показать весь комментарий
29.12.2020 16:19 Ответить
А причём тут лично Аваков?!Ведь во все времена и при любом начальнике в "менты" шли тупицы , бездельники и садисты-не нашедшие себя на гражданке!!!!К тому же в ментуру принимаются молодые люди-у которых особо развиты комплексы: "Мачо"(трахать всех и вся) , "Хочу всё и сразу" и !Я самый умный,а кругом все дураки"!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:50 Ответить
Аваков саме тут і при чому, бо це при ньому за останні 6 років його "реформ" досягнуто дна, а вірніше навіть пробито дно у правоохоронній системі, повна анархія і деградація, знищення професійного ядра, скорочення оперативного складу та розвал слідства від ракетника Клименка і теоретика Цуцкірідзе, а хто тих профі попризначав і з якою метою? Ще рік "реформ" від тих спеціалістів і держава може згинути.
показать весь комментарий
30.12.2020 22:26 Ответить
В рф попы освятили ракету СатанаВ Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции - Цензор.НЕТ 4948
показать весь комментарий
29.12.2020 15:18 Ответить
Издалека кришнаиты какие-то.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:20 Ответить
Как говорил один мудак : "Никогда такого не было - и вот опять."
показать весь комментарий
29.12.2020 15:21 Ответить
Тюю..нічого дивного...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:23 Ответить
Я помню молодь, яка після Майдану пішла на конкурси і вступила до поліції. Вже через три місяці були обурливі звернення. Навіть в ЗМІ сюжети були: "Ми їх ловим - а вони (в райвідділках) відпускають." А тепер знову мусора. Через суди поновились, компенсації отримали і далі хліборізки наїдають.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:29 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує!! Люстровані потвори повертаються на держпосади !! СН намогається визнати закон про люстрацію неконституційним!!!!))))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:33 Ответить
Він вже роками триває. Після Майдану ні один риг не сів. Всі повернулись, крім шапкокрада з міколою яничем. А у них вже земля горіла під ногами. Всі відразу здриснули. І допи, і гепи, і мертвейчуки. От про руду гниду не помню. Таки тут, схоже, сидів з охороною. А стали потім відразу папутчіками. За злочин проти Небесної Сотні - ніхто не сів.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:42 Ответить
Погодься ,що за владу зеленої плісняви він прогресує з шаленим прискоренням !!!))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:48 Ответить
А тут многие кричат шо Врадиевки, Кагарлыка ,Переяслава небыло. Это мол, все подстава, против милиции. Отбирали туда лучших из лучших. И в любом законе , эти люди на одну ступень выше чем обычные граждане. Отака Перемога.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:25 Ответить
"Хорошие" "правоохранители" в Украине. Депутаты бандиты, прокуроры бандиты, полиция бандиты. Одни бандиты.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:25 Ответить
Риба гниє з голови!!! ))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:30 Ответить
З комунячего гною КПУ виріс український олігархат !!))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:35 Ответить
на втором фото сверху известный форточник Жорж Кузин справа стоит
показать весь комментарий
29.12.2020 15:27 Ответить
Откуда Вы знаете, коллега?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:31 Ответить
может в прошлом..а так то он похоже в форточку уже не того...
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
та да))))) с таким мамоном не во всякую калитку втиснишься ))))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
он с разгона в форточки запрыгивал? а приземлялся вместе со стеклопакетом ?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:39 Ответить
В Харькове в милицейском "университете-академии" воровайки-первокурсницы, задирающие до ушей свои ноги в известном видосике, а тут уже проФФесионалы на практике демонстрирующие класс в деле. Кароче птенцы Авакова, как обычно, в своём репертуаре
показать весь комментарий
29.12.2020 15:28 Ответить
"Не бойся, мы своих не трогаем"(с) Свадьба в Малиновке
показать весь комментарий
29.12.2020 15:29 Ответить
Співробітники аваков і геращенко, чи зорян і шкіряк?
показать весь комментарий
29.12.2020 15:33 Ответить
Реформа полиции прошла успешно
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
Нажаль ,рехворма не скінчилась ,а триваємо ,чекаймо чергові відосіки про чергові досягнення рехвормовоної поліціі !!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 15:47 Ответить
Полиция по сути - та же банда. Самая крупная. Сотрудничали с маленькой бандой не предупредив пахана.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:37 Ответить
помню показушники по всей стране колесили представляя нам обновленную полицию.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:38 Ответить
У Києві накрили банду "домушників", до складу якої входили двоє співробітників Нацполіції - Цензор.НЕТ 1665
показать весь комментарий
29.12.2020 15:47 Ответить
Просто сором за поліцію, яка замість того, щоб охороняти майно громадян, прикривала домушників. А хто їх навчить? Аваков сильний поліцейський? А його заступник Геращенко? Чисті "опера" з великим стажем. Такої корупції і халатності в правоохоронних органах не було на території України за всі часи людства.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:41 Ответить
"кому там еще реформ не хватает"? (Петро Порошенко)
показать весь комментарий
29.12.2020 15:46 Ответить
А щоб легше грабувати - їм і зброя, і бюджет, і форма, що теж бюджет. Де закон про зброю чому немає партету між громадянами і державою з трутнів і злодіїв.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:55 Ответить
В трениках-свинопапка....
показать весь комментарий
29.12.2020 15:56 Ответить
поліція і є банда.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:00 Ответить
Трохи не так,поліція, це лише складова ,підрозділ ОПГ, під назвою -державна влада !!)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:03 Ответить
Кто сомневался что мусора в деле. Они везде в криминале.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:13 Ответить
Прочитал заголовок и удивился - неужели квартирные кражи без грузин. Оказывается нет, зря удивлялся, все как всегда! Когда уже этим носорогам закроют въезд в Украину?!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:15 Ответить
Шо, опять нацполиция в бандитских кругах? Ну кто бы сомневался. Хоть одну банду задержали чтобы в ней небыло сотрудников палиции? Хотя что вы хотели от подданых Рюкзакова
показать весь комментарий
29.12.2020 18:29 Ответить
Толстяк с фото,через форточку бомбил)
показать весь комментарий
29.12.2020 18:31 Ответить
Наконец-то стали называть грузинских ублюдков лицами грузинской национальности. А то все - "граждане другого государства". Власть, потерявшая всякий стыд и ответственность, не замечает, как незаконно налево и направо раздается гражданство Украины, как нарушаются сроки пребывания в Украине тех же зверушек грузин, азеров, армян... И мы хотим, чтобы нас приняли в Европу? Чтобы уважали? Чтобы давали вакцины?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:37 Ответить
А чо министр брифинги не собирает? Говнорты типа Гер и Шки не открывает?
показать весь комментарий
30.12.2020 11:52 Ответить
 
 