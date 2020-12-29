В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции. ФОТОрепортаж

Столичная прокуратура сообщила о подозрении в квартирной краже 5 лицам, двое из которых - действующие полицейские.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилище гражданина и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой.

В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. В результате 5 обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище.







Читайте также: Вору в законе Нодару Асояну отказали в получении политического убежища в Украине, - источник

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.