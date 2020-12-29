В Киеве накрыли банду домушников, в состав которой входили два сотрудника Нацполиции. ФОТОрепортаж
Столичная прокуратура сообщила о подозрении в квартирной краже 5 лицам, двое из которых - действующие полицейские.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, двое столичных правоохранителей в мае 2020 года, вступив в сговор с тремя лицами грузинской национальности, совершили кражу с проникновением в жилище гражданина и завладели почти 13 тысячами долларов США, которые распределили между собой.
В ходе досудебного расследования правоохранителям удалось выйти на след квартирных воров и сообщить им о подозрении. В результате 5 обысков по месту жительства подозреваемых обнаружены вещественные доказательства, а именно набор отмычек, с помощью которых осуществлялось проникновение в жилище.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
была серая, из волка. Только носила она ее мясом наружу!
И так аждый раз.
Может потому что все реформы накрылись половым органом с приходом ЗЕ?
А с 2019-го каждый день зашквар, включая постановочные теракты, липовые дела и чуть ли не ежедневное соучастие ментов с ограблениях и насилии.
Или для тебя новость, что из полиции ушли те, кто туда пришел на первой волне при Зугладзе, которую Аваков выпер?
Зугладзе все верно начала. И реформа была задумана верно. Вот только полиция - отражение социума. Эти менты не с другой планеты, а типичные представители нарида (немного селекционно отобранные).
Пока их более-менее что-то сдерживало - была видимость спокойствия. Как только Авакова и ментов сдерживать стало нечему - получите каждый день новости про ментовкий произвол и бандитизм.
При Порохе доверие украинцев к полиции росло, при ЗЕ вернулось к уровню, как до 2014-го.
Или Пороху надо было сразу потерять еще и силовой блок?
Можешь сам посмотреть при ком доверие украинцев к полиции было максимальным, а при ком стало минимальным.
Коли активна молодь прийшла - було непогано. Пару місяців. Але ж її винищили ще за гідранта №5.
Может ты считаешь, что корумпированная система не сопротивляется любым реформам?
При Порохе сопротивлялись и саботажничали, а сейчас вошли снова в полную силу бо именно такие ЗЕ и нужны.
"Ежики кололись, плакали, но лезли на кактус".
И все у них было по закону. И своих никто не выгораживал. И честь мундира никто не отстаивал задним числом. И людей не убивали по АшиПке.Согласен.
зверушекгрузин, азеров, армян... И мы хотим, чтобы нас приняли в Европу? Чтобы уважали? Чтобы давали вакцины?