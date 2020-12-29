$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Через контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская" гражданин Украины незаконно пытался вывезти около $153 тыс.
Об этом сообщила пресс- служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина шел с временно оккупированной территории, и большую часть скрытой валюты нес в чемодане", - говорится в сообщении.
Кроме того, на КПВВ "Станица Луганская" пограничники задержали еще одного мужчину, у которого изъяли $2700.
В пресс-службе отметили, что всего за прошлые сутки пограничники Луганского и Донецкого отрядов, выполняющих задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС), пресекли 4 попытки незаконного перемещения валюты, украшений и предметов, которые, скорее всего, имеют культурно-историческую ценность.
Так, на КПВВ "Новотроицкое" работники Госпогранслужбы задержали женщину, которая перевозила около 400 ювелирных изделий на сумму 740 тыс.грн. Кроме украшений, у нее обнаружили 5 банковских ключей.
Через КППВ "Новотроицкое" водитель автомобиля "Рено", который с временно оккупированной части Донецкой области ехал в Мариуполь, пытался провезти 4 картины и 17 коллекционных монет.
Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФС.
А існують нормативні документи України як це все добро перемістити на вільну українську територію з Лугандону? Наприклад, коли людина продала свою квартиру у Луганську і назавжди їде в інший регіон України.
Прислали из Киева ребят. Они правильно. Первым делом пограничников трясти, которые обнаружили. И ооооооо! Чудо. Ещё нашлись денежки. Если погранцов за ноги потрясти авось чего и звякнет.