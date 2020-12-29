РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4879 посетителей онлайн
Новости Фото
10 856 15

$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Через контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская" гражданин Украины незаконно пытался вывезти около $153 тыс.

Об этом сообщила пресс- служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчина шел с временно оккупированной территории, и большую часть скрытой валюты нес в чемодане", - говорится в сообщении.

$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ Станица Луганская, - ГПСУ 01

Смотрите также: На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, на КПВВ "Станица Луганская" пограничники задержали еще одного мужчину, у которого изъяли $2700.

В пресс-службе отметили, что всего за прошлые сутки пограничники Луганского и Донецкого отрядов, выполняющих задачи в составе Объединенных сил, совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС), пресекли 4 попытки незаконного перемещения валюты, украшений и предметов, которые, скорее всего, имеют культурно-историческую ценность.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" работники Госпогранслужбы задержали женщину, которая перевозила около 400 ювелирных изделий на сумму 740 тыс.грн. Кроме украшений, у нее обнаружили 5 банковских ключей.

$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ Станица Луганская, - ГПСУ 02
$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ Станица Луганская, - ГПСУ 03
$153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ Станица Луганская, - ГПСУ 04

Смотрите также: Блокировано финансирование "ДНР" через поставку фармацевтической продукции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Через КППВ "Новотроицкое" водитель автомобиля "Рено", который с временно оккупированной части Донецкой области ехал в Мариуполь, пытался провезти 4 картины и 17 коллекционных монет.

Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФС.

Госпогранслужба (6761) контрабанда (2412) Донбасс (26960) КПВВ (330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Для советского человека баксы это пыть. Другое дело рубаль олимпийскай)))
Мужчина пытался незаконно пронести через КПВВ "Станица Луганская" 153 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 9932
показать весь комментарий
29.12.2020 16:12 Ответить
+3
28.12.20 21:14 пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО. Источник: https://censor.net/ru/p3239531
https://censor.net/ru/p323953129.12.20 15:56 $153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж. Источник: https://censor.net/ru/p3239682
$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7742 Прислали из Киева ребят. Они правильно. Первым делом пограничников трясти, которые обнаружили. И ооооооо! Чудо. Ещё нашлись денежки. Если погранцов за ноги потрясти авось чего и звякнет.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:50 Ответить
+3
Тут мабудь друге...Хтось грошей ,,навоював"..та с годом діточок збирається переправити на вільну частину Украіни...а треба і хатинку придбати і в хатинку....Не на голе місто ім їхать.Так що сепари свої родини з той клоаки яку вони створили потихеньку будуть вивозити..і не в скрепную РФ а в сторону Заходу
показать весь комментарий
29.12.2020 16:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші тре в іншу сторону нести!
показать весь комментарий
29.12.2020 15:59 Ответить
валюту забрать и отправить обратно в даунбас
показать весь комментарий
29.12.2020 16:01 Ответить
Несите голуби несите !!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:08 Ответить
Оооо, кому-то подфартило. Да и не возвращать жеж в самом деле)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:11 Ответить
Для советского человека баксы это пыть. Другое дело рубаль олимпийскай)))
Мужчина пытался незаконно пронести через КПВВ "Станица Луганская" 153 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 9932
показать весь комментарий
29.12.2020 16:12 Ответить
незрозуміла логіка: клянуть усе американське, але доляри **********..
показать весь комментарий
29.12.2020 16:22 Ответить
незаконно ..ахахаха ..а миллионы в Кипр без обложения нологов это и есть Закон
показать весь комментарий
29.12.2020 16:30 Ответить
"Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФСИ"

А існують нормативні документи України як це все добро перемістити на вільну українську територію з Лугандону? Наприклад, коли людина продала свою квартиру у Луганську і назавжди їде в інший регіон України.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:44 Ответить
Тут мабудь друге...Хтось грошей ,,навоював"..та с годом діточок збирається переправити на вільну частину Украіни...а треба і хатинку придбати і в хатинку....Не на голе місто ім їхать.Так що сепари свої родини з той клоаки яку вони створили потихеньку будуть вивозити..і не в скрепную РФ а в сторону Заходу
показать весь комментарий
29.12.2020 16:51 Ответить
28.12.20 21:14 пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО. Источник: https://censor.net/ru/p3239531
https://censor.net/ru/p323953129.12.20 15:56 $153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж. Источник: https://censor.net/ru/p3239682
$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7742 Прислали из Киева ребят. Они правильно. Первым делом пограничников трясти, которые обнаружили. И ооооооо! Чудо. Ещё нашлись денежки. Если погранцов за ноги потрясти авось чего и звякнет.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:50 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 21:27 Ответить
Остап Бендер через румынскую границу
показать весь комментарий
29.12.2020 16:57 Ответить
я от нічого не зрозумів, чи то він намагався вивезти, як пишуть, чи ввезти, як він йшов з боку окупованой теріторії? Що за маєчня?
показать весь комментарий
29.12.2020 18:48 Ответить
Вывезти из ОРДЛО на территорию подконтрольную Украине,значит оттуда "дровишки".
показать весь комментарий
29.12.2020 22:41 Ответить
Ну вот набомбил пацан бабла ,у кого хату отжал и не одну и продал,кого то ограбил ,тачку дорогую отжал и продал ,и вот куда и зачем ему там эти бабки? Что можно в тупике этом голимом делать с таким баблом? Того и глядишь самого на пику насадят,Там это быстро делается,чик по горлу и ты уже на небе. Вот и вывозил всё самое ценное а как законно то вывезти? У него чеков то точно с ломбардов не было на кармане. Вот и рискнул на свою голову,возможно подставили что "бобра" держите,упакованный прямо на вас прёт. Но это я так свои версии тут придумываю. С интересом послушаю другие.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:38 Ответить
 
 