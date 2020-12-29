РУС
На Луганщине военнослужащий во время конфликта выстрелил сослуживцу в живот и голень, - военная прокуратура. ФОТО

В Луганской области военнослужащий одной из воинских частей стрелял в сослуживца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

26 декабря в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Луганской области, в результате нарушения правил обращения с оружием. Однако, проверкой этой информации, в связи с нехарактерным для неосторожного обращения с оружием расположением ранения, по результатам следственных (розыскных) действий в уголовном производстве установлено, что пострадавшему солдату сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени умышленно причинил его сослуживец во время конфликта.

Виновное лицо в тот же день было задержано военной прокуратурой в порядке ст. 208 УПК Украины. Было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, - законченное покушение на умышленное убийство.

28 декабря по ходатайству военной прокуратуры следственным судьей избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

армия (8515) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) стрельба (3294) Военная прокуратура (933) Луганская область (6536)
+7
Когда сидишь за столом на пьянке, то нож нужно возле себя держать, на случай, если начнется поножовщина
+4
ну вооот...прямо в догонку или в дополнение к статье про комбата и наркошу
+3
Нажрались и пошла пальба ...
показать весь комментарий
29.12.2020 16:31 Ответить
Оружие в части хранится в оружейке,
Похоже, что зеленский вводит правила
Как в армии россии, так что вполне возможны
Варианты самообороны,
прокурорам и прочему мусору нельзя верить,
Это конченые мрази
прм чем тут Зеля то?
во всех армиях - никогда в казарме солдик не имеет права носить стрелялку.
Может в Римской армии имел, бо просто там надо было разоружаться немало минут - гладиус, ножны, пилумы, щит, наручи, а потом и лорика, шлем, а штаны вроде не носили.
Зеленский способствует укреплению тюремных нравов
в ВСУ, ермаку выгоден развал, солдатская проституция, дедовщина и пьянство,
Зегнида же напугивает лохов мобилизацией,
Его планы выявить тех, кто не будет
Уклоняться от повесток и послать
Их сс вилами на танки,
Зеленский подонок
А нам кажуть що зброю відібрали. Чи то тільки у зоні війни?
Вам муйню кажуть. Ніхто на передку зброю у вояків не відбирав.
Нужно запретить спиртное в стране!
Вы уверены, что это не случай самообороны ?
Ничего о званиях итд,
Похоже какой то отмороженный
Офицер получил пулю от рризывника,
Причину мусора не оглашают,
Надеются, видимо, все скрыть
Может и так.
А спиртное всё равно запретить.
Такое бывает когда научили воевать, а воевать не дают.
Сразу видно, что Вы хорошенько подумали, прежде чем написать свой комментарий.
так собі кримінальна новина.
не понятно кого жалеть?
раненого иди стрелявшего...
Ой, я вас умоляю - пожалейте обоих!
