На Луганщине военнослужащий во время конфликта выстрелил сослуживцу в живот и голень, - военная прокуратура. ФОТО
В Луганской области военнослужащий одной из воинских частей стрелял в сослуживца
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
26 декабря в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Луганской области, в результате нарушения правил обращения с оружием. Однако, проверкой этой информации, в связи с нехарактерным для неосторожного обращения с оружием расположением ранения, по результатам следственных (розыскных) действий в уголовном производстве установлено, что пострадавшему солдату сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени умышленно причинил его сослуживец во время конфликта.
Виновное лицо в тот же день было задержано военной прокуратурой в порядке ст. 208 УПК Украины. Было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, - законченное покушение на умышленное убийство.
28 декабря по ходатайству военной прокуратуры следственным судьей избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Похоже, что зеленский вводит правила
Как в армии россии, так что вполне возможны
Варианты самообороны,
прокурорам и прочему мусору нельзя верить,
Это конченые мрази
во всех армиях - никогда в казарме солдик не имеет права носить стрелялку.
Может в Римской армии имел, бо просто там надо было разоружаться немало минут - гладиус, ножны, пилумы, щит, наручи, а потом и лорика, шлем, а штаны вроде не носили.
в ВСУ, ермаку выгоден развал, солдатская проституция, дедовщина и пьянство,
Зегнида же напугивает лохов мобилизацией,
Его планы выявить тех, кто не будет
Уклоняться от повесток и послать
Их сс вилами на танки,
Зеленский подонок
Ничего о званиях итд,
Похоже какой то отмороженный
Офицер получил пулю от рризывника,
Причину мусора не оглашают,
Надеются, видимо, все скрыть
А спиртное всё равно запретить.
раненого иди стрелявшего...