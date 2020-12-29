На Луганщине военнослужащий во время конфликта выстрелил сослуживцу в живот и голень, - военная прокуратура. ФОТО

В Луганской области военнослужащий одной из воинских частей стрелял в сослуживца

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

26 декабря в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение об огнестрельном ранении солдата одной из воинских частей, которая дислоцируется на территории Луганской области, в результате нарушения правил обращения с оружием. Однако, проверкой этой информации, в связи с нехарактерным для неосторожного обращения с оружием расположением ранения, по результатам следственных (розыскных) действий в уголовном производстве установлено, что пострадавшему солдату сквозные огнестрельные ранения живота и правой голени умышленно причинил его сослуживец во время конфликта.

Виновное лицо в тот же день было задержано военной прокуратурой в порядке ст. 208 УПК Украины. Было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины, - законченное покушение на умышленное убийство.

28 декабря по ходатайству военной прокуратуры следственным судьей избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.