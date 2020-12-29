Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации". ФОТО
Полиция в Москве составила на режиссера Виталия Манского протокол об участии в несогласованной акции.
Об этом "МБХ медиа" сообщила юрист "Правозащиты Открытки" Алена Борисова, передает Цензор.НЕТ.
Протокол составлен из-за одиночного пикета, который Манский провел 22 декабря. Тогда он вышел к зданию ФСБ с синими трусами в руках. Это была акция в поддержку политика Алексея Навального.
По словам Борисовой, Манскому вменили участие в "скрытой форме публичного массового мероприятия", а трусы в протоколе описали как "средство наглядной агитации".
21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым - предполагаемым участником тайной спецгруппы ФСБ, которая могла отравить политика. Думая, что говорит с помощником секретаря Совета безопасности России, Кудрявцев рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть синих трусов Навального.
и получил бы ответ - Ну ага, дай ребенка, ... на "поиграться"
в даному випадку цей єврей протестує проти ************ зла і свавілля.
він може помилятися, проте для однієї людини проти каральної махіни -це таки велика мужність.
замість скиглити, потрібно по максимуму використовувати ситуацію та слабкість ворогів.
"- Евгений Николаевич школьный друг этого дурика , вы не знаете зачем Володька усы сбрил?
- Сеня,объясни товарищу зачем Володька усы сбрил . У нас очень мало времени..." (с)
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Придёт время и трусы Навального станут знаменем Прекрасной России Будущего.
- А с трусами стоять у ФСБ, это, по-вашему, нормально?
- А людей травить БОВ, это нормально?
- Да никто вашего Навального не травил!!!
- А я про него и не говорил!!!
