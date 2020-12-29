Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации". ФОТО

Полиция в Москве составила на режиссера Виталия Манского протокол об участии в несогласованной акции.

Об этом "МБХ медиа" сообщила юрист "Правозащиты Открытки" Алена Борисова, передает Цензор.НЕТ.

Протокол составлен из-за одиночного пикета, который Манский провел 22 декабря. Тогда он вышел к зданию ФСБ с синими трусами в руках. Это была акция в поддержку политика Алексея Навального.

По словам Борисовой, Манскому вменили участие в "скрытой форме публичного массового мероприятия", а трусы в протоколе описали как "средство наглядной агитации".

21 декабря Алексей Навальный опубликовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым - предполагаемым участником тайной спецгруппы ФСБ, которая могла отравить политика. Думая, что говорит с помощником секретаря Совета безопасности России, Кудрявцев рассказал, что яд был нанесен на внутреннюю часть синих трусов Навального.