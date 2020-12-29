РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10747 посетителей онлайн
Новости Фото
3 660 3

В Киеве при тушении пожара в гаражах на Голосеевском проспекте обнаружены 2 трупа, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве во время тушения пожара в Голосеевском районе спасателями были обнаружены тела 2 погибших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве при тушении пожара в гаражах на Голосеевском проспекте обнаружены 2 трупа, - ГСЧС 01

Сообщение о пожаре, который возник на Голосеевском проспекте, 110 поступило в ГСЧС 29 декабря в 15:35.

По прибытию на место пожара спасатели установили, что произошло возгорание в 2 металлических гаражах, размером 3х6 кв.м. 

В Киеве при тушении пожара в гаражах на Голосеевском проспекте обнаружены 2 трупа, - ГСЧС 02

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено 2 трупа неизвестного пола.

Смотрите также: В результате возгорания вагона поезда под Полтавой погибли два человека. ФОТО

В 15:58 пожар был локализован, а в 16:12 ликвидирован.

В Киеве при тушении пожара в гаражах на Голосеевском проспекте обнаружены 2 трупа, - ГСЧС 03

Причина пожара и обстоятельства смерти людей будут устанавливаться правоохранительными органами.

Также смотрите: В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке. ФОТО

Автор: 

Киев (25996) пожар (6020) смерть (9284) ГСЧС (5102)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Началось . Отметили ?
показать весь комментарий
29.12.2020 17:56 Ответить
коханці
показать весь комментарий
29.12.2020 18:13 Ответить
рановато еще с грунта и с гаражей работать .холодно-вот и греются
показать весь комментарий
29.12.2020 18:41 Ответить
 
 