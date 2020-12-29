В Киеве при тушении пожара в гаражах на Голосеевском проспекте обнаружены 2 трупа, - ГСЧС. ФОТО
В Киеве во время тушения пожара в Голосеевском районе спасателями были обнаружены тела 2 погибших.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре, который возник на Голосеевском проспекте, 110 поступило в ГСЧС 29 декабря в 15:35.
По прибытию на место пожара спасатели установили, что произошло возгорание в 2 металлических гаражах, размером 3х6 кв.м.
Во время тушения пожара спасателями было обнаружено 2 трупа неизвестного пола.
В 15:58 пожар был локализован, а в 16:12 ликвидирован.
Причина пожара и обстоятельства смерти людей будут устанавливаться правоохранительными органами.
