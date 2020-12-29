РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости Фото
2 880 23

Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж

Женщине из Житомира с циррозом пересадили печень 47-летней львовянки, скончавшейся от разрыва аневризмы. Операция прошла в клинической больнице скорой помощи Львова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу больницы в Фейсбуке.

"Донором стала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с разрывом аневризмы. Ее родные - мама и сын, который учится в семинарии - сразу дали согласие на донорство ради спасения других жизней. Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, у которой был цирроз. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому единственным выходом для пациентки является именно трансплантация", - сказано в сообщении.

Операция длилась около 10 часов и прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Умани начали проводить операции на сердце. ФОТОрепортаж

Одновременно в соседних операциях пересаживали сердце и почки от этого же донора. Сердце пересадили 45-летнему одесситу, а почки - жителям Тернопольщины - 35-летней женщине и 47-летнему мужчине.

За год в Львовской клинической больнице скорой помощи провели уже десять операций по пересадке органов. В июле этого года львовские медики провели свою первую операцию по пересадке сердца.

Также на Цензор.НЕТ: Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж

Больница также известна привлечением к операции робота-хирурга Da Vinci, который уже прооперировал своего первого пациента.

Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 01
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 02
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 03
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 04
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 05
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 06
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 07
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 08
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 09
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 10
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 11
Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины 12

Автор: 

Львов (4623) операция (213) трансплантация (156) трансплантология (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Жаль современная медицина не в состоянии зеленскому мозги пересадить...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:24 Ответить
+3
Цироз не завжди від бухання. І п'яничкам не роблять пересадки.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
+2
...ему спинного достаточно, как, впрочем, и его избирателям
показать весь комментарий
29.12.2020 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в преддверии праздников прочитал вначале "посадили печень". аж вздрогнул
показать весь комментарий
29.12.2020 21:21 Ответить
хватит делить украину...
чтой-то в последнее время на цензоре изменилась редакционная политика, будто
советник бутусов проходит проверку на лояльность?
оккупантов называют террористами, дельтаплан с контрабасом украинским, и вот уже и операцию проводят в западной части украины...
заголовок в стиле министра МОЗ богатыревой...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:23 Ответить
шапочку из фольги ннннада?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:56 Ответить
тобі не пощастило бути першим у темі

не роздавай шапочки...корона з фольги рятує від коронавірусу
показать весь комментарий
29.12.2020 23:09 Ответить
Жаль современная медицина не в состоянии зеленскому мозги пересадить...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:24 Ответить
Их там нет...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:29 Ответить
Так правильно, після пересадки з'явитись би.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:28 Ответить
...ему спинного достаточно, как, впрочем, и его избирателям
показать весь комментарий
29.12.2020 21:33 Ответить
У нього замість спинного члєн єрмака, думає він третім нижнім полоушарієм.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:32 Ответить
навіщо? він тоді може у собачка перетворитись
показать весь комментарий
29.12.2020 21:34 Ответить
хосподи, скільки ж там народу в операційній. А як же правила асептики та антисептики? Може це просто вівісекційні досліди, а не операція?
показать весь комментарий
29.12.2020 21:33 Ответить
а от кашпіровський міг все по телевізору, без присутності, без ансам***, сам ***, один ***,
показать весь комментарий
29.12.2020 22:14 Ответить
та жодному алкоголіку це не допомогло
показать весь комментарий
29.12.2020 22:45 Ответить
Воо , мля , исчо одну пропьойт....
🤔
показать весь комментарий
29.12.2020 21:35 Ответить
Цироз не завжди від бухання. І п'яничкам не роблять пересадки.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
мабуть роблять, тільки не внутрь , а назовні
показать весь комментарий
29.12.2020 22:46 Ответить
Пусть хорошо ей будет. У меня такой же диагноз. Не унываю.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:19 Ответить
С циррозом можешь дольше протянуть , чем прооперированная...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:34 Ответить
там в них знижують імунітет до нуля, а в операційній цілий натовп якихось мавп
показать весь комментарий
29.12.2020 22:48 Ответить
в этих ванночках, наверное еще Пирогов препарировал)
показать весь комментарий
29.12.2020 22:33 Ответить
Сообщите стоимость операции и реабилитации, и пожизненного лечения после пересадки! И мы подумаем, как много украинцев может себе это позволить....
показать весь комментарий
29.12.2020 22:33 Ответить
А сейчас можно от не близких родственников пересаживать?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:16 Ответить
Рекламируют и тестируют донорство
показать весь комментарий
30.12.2020 04:27 Ответить
 
 