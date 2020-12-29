Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж
Женщине из Житомира с циррозом пересадили печень 47-летней львовянки, скончавшейся от разрыва аневризмы. Операция прошла в клинической больнице скорой помощи Львова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу больницы в Фейсбуке.
"Донором стала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с разрывом аневризмы. Ее родные - мама и сын, который учится в семинарии - сразу дали согласие на донорство ради спасения других жизней. Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, у которой был цирроз. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому единственным выходом для пациентки является именно трансплантация", - сказано в сообщении.
Операция длилась около 10 часов и прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.
Смотрите на Цензор.НЕТ: В Умани начали проводить операции на сердце. ФОТОрепортаж
Одновременно в соседних операциях пересаживали сердце и почки от этого же донора. Сердце пересадили 45-летнему одесситу, а почки - жителям Тернопольщины - 35-летней женщине и 47-летнему мужчине.
За год в Львовской клинической больнице скорой помощи провели уже десять операций по пересадке органов. В июле этого года львовские медики провели свою первую операцию по пересадке сердца.
Также на Цензор.НЕТ: Робот Da Vinci без единого разреза удалил пациенту грыжу диафрагмы. ФОТОрепортаж
Больница также известна привлечением к операции робота-хирурга Da Vinci, который уже прооперировал своего первого пациента.
чтой-то в последнее время на цензоре изменилась редакционная политика, будто
советник бутусов проходит проверку на лояльность?
оккупантов называют террористами, дельтаплан с контрабасом украинским, и вот уже и операцию проводят в западной части украины...
заголовок в стиле министра МОЗ богатыревой...
не роздавай шапочки...корона з фольги рятує від коронавірусу
🤔