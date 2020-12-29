Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева. ФОТОрепортаж
Ночью 29 декабря мужчина сообщил в полицию, что обнаружил отсутствие своего автомобиля Skoda на стоянке возле супермаркета. Ключи остались в замке зажигания, а в авто находилась девушка, с которой он познакомился накануне в Интернете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он обратился в полицию. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль.
"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, женщина не имела водительского удостоверения", - рассказали в полиции.
Девушка объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.
"Очень захотелось покататься и посмотреть елку на Подоле", - сказала она.
Заявитель отказался от написания заявления на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свое авто.
Инспекторы составили на женщину административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.
