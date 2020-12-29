РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9522 посетителя онлайн
Новости Фото
9 980 45

Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева. ФОТОрепортаж

Ночью 29 декабря мужчина сообщил в полицию, что обнаружил отсутствие своего автомобиля Skoda на стоянке возле супермаркета. Ключи остались в замке зажигания, а в авто находилась девушка, с которой он познакомился накануне в Интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Мужчина пытался дозвониться до знакомой, однако на звонки она не отвечала, поэтому он обратился в полицию. С помощью камер "Безопасный город" полицейским удалось разыскать автомобиль.

"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, женщина не имела водительского удостоверения", - рассказали в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таксист услуги "Трезвый водитель" напился и угнал Volkswagen клиентки в Хмельницкой области, - полиция

Девушка объяснила, что ожидая в автомобиле своего знакомого, который пошел в магазин, ей вдруг захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. Прихватив с собой товарища, чтобы не было грустно, она отправилась туда.

"Очень захотелось покататься и посмотреть елку на Подоле", - сказала она.

Заявитель отказался от написания заявления на знакомую по поводу незаконного завладения и, приехав на место происшествия, забрал свое авто.

Инспекторы составили на женщину административные материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Чернигове пассажир похитил такси и погиб в ДТП, пытаясь скрыться от полиции. ФОТО

Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева 01
Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева 02
Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева 03
Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева 04

Читайте также: 17-летний парень в третий раз за год угнал маршрутку в Ривном, - Нацполиция

Автор: 

алкоголь (1668) Киев (26000) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) угон (294) патрульная полиция (1817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
расказываю как это было ))) тема старая очень:

1. телка нашла лоха
2. предложила потрахаться, но надо купить мартини и гондоны
3. зима на дворе, попросила не глушить пока пошел в магазин за гондонами и бухлом
4. в тачку за руль прыгает подельник телки, который вел утку на своей тачке с корешем
5. лох с цветами, гондонами и бухлом выходит из магазина, и не видит ни машины ни девки
6. мусора их ловят
7. пацаны сливают шкуру, в бесплатное анальное рабство, в обмен на отсутствие заявления
8. лох получил рабыню, у девки полит жопа, братва отпетляла.
9. занавес.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:54 Ответить
+9
как романтично! )))) обрыдаться можно...
мужланы не поняли душевные порывы ..
показать весь комментарий
29.12.2020 22:40 Ответить
+8
Ото не треба знайомитись в інтернеті.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовый сюжет для фильма "Елки 4"
показать весь комментарий
29.12.2020 22:39 Ответить
пьёт - значит любит?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:45 Ответить
А у вас на мордовии не так ?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:05 Ответить
как романтично! )))) обрыдаться можно...
мужланы не поняли душевные порывы ..
показать весь комментарий
29.12.2020 22:40 Ответить
Ото не треба знайомитись в інтернеті.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:41 Ответить
Ирония судьбы, или с интернетом
показать весь комментарий
29.12.2020 22:55 Ответить
А де ж тоді знайомитись, особливо в тяжкі часи пандемії?))
показать весь комментарий
29.12.2020 22:58 Ответить
нигде, от женщин сейчас хорошего не жди
показать весь комментарий
29.12.2020 23:00 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 23:02 Ответить
Значит я выбрал правильную стратегию - гонять лысого и беречь нервы.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:04 Ответить
а от мужчин?
показать весь комментарий
30.12.2020 01:29 Ответить
под йолкой за сто гривен...знойная женщина,мычта поэта...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:43 Ответить
Новогодняя романтика, слёзымешаютговорить
показать весь комментарий
29.12.2020 22:47 Ответить
пожалел хабалку...
показать весь комментарий
29.12.2020 22:48 Ответить
ОК,а ёлка??,.виновница" то где??менты есть шкода есть девка угнавшая так же есть!!а ЕЛКИ таки нет!!
показать весь комментарий
29.12.2020 22:51 Ответить
кстати, на Подоле Йолка мне больше понравилась чем на Софиевской и иллюминация к ней, каток, огни колеса обозрения тоже, оформление, а базар рождественский такой же ничем не хуже
показать весь комментарий
29.12.2020 22:52 Ответить
расказываю как это было ))) тема старая очень:

1. телка нашла лоха
2. предложила потрахаться, но надо купить мартини и гондоны
3. зима на дворе, попросила не глушить пока пошел в магазин за гондонами и бухлом
4. в тачку за руль прыгает подельник телки, который вел утку на своей тачке с корешем
5. лох с цветами, гондонами и бухлом выходит из магазина, и не видит ни машины ни девки
6. мусора их ловят
7. пацаны сливают шкуру, в бесплатное анальное рабство, в обмен на отсутствие заявления
8. лох получил рабыню, у девки полит жопа, братва отпетляла.
9. занавес.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:54 Ответить
Новогодня романтіка ))
показать весь комментарий
29.12.2020 23:02 Ответить
он НЕЛОХ!!!!! он проста многа работаит!
Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева - Цензор.НЕТ 6697
показать весь комментарий
29.12.2020 23:17 Ответить
😂
показать весь комментарий
30.12.2020 02:25 Ответить
во-во
показать весь комментарий
29.12.2020 23:25 Ответить
тебе надо сценарии писать
показать весь комментарий
30.12.2020 04:19 Ответить
Ана не пьяна була- а насмокталося..
показать весь комментарий
29.12.2020 22:54 Ответить
Дурепі пощастило, що нікого не збила.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:01 Ответить
це пощастило тому, кого не збили
показать весь комментарий
30.12.2020 01:31 Ответить
П'яна дитина на йолку поїхало дивитись.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:05 Ответить
Оставил машину с пьяной незнакомкой с ключами впридачу... Наверное тоже не очень трезвый был?
показать весь комментарий
29.12.2020 23:08 Ответить
Просто припекло і думав не тим місцем, дуже легко віддувся.
показать весь комментарий
29.12.2020 23:29 Ответить
Может просто он очень дурной был , хотя и трезвый . Доверять женщине нельзя , а едва знакомой женщине тем более
показать весь комментарий
29.12.2020 23:32 Ответить
Простите проститутку...
показать весь комментарий
29.12.2020 23:09 Ответить
это вы сейчас о ком? о мужике, кто знакомится по интернету с бухими тетками?
показать весь комментарий
30.12.2020 01:32 Ответить
Хорошо, что она еще не полезла на йолку..
Пьяная баба, себе не хозяйка!
показать весь комментарий
29.12.2020 23:15 Ответить
Ну что там 0,24 промилле, даже пиво одного нет. Мы баварцы после ящика пива в состояние ездить
показать весь комментарий
29.12.2020 23:22 Ответить
хотела посмотреть елку - нормально чешет воровайка, даже подельника, судя по всему, не сдала. далеко пойдет, в СН такие нарасхват
показать весь комментарий
29.12.2020 23:24 Ответить
Ключи из замка зажигания вынуть конечно мозгов не хватило , и оставить в машине бабу с которой он был знаком полчаса Да еще и познакомился на каком то цпх сайте
показать весь комментарий
29.12.2020 23:30 Ответить
За покататься у нас не судят особенно блатных ,а надо было бы отстреливать как в поднебесной
показать весь комментарий
29.12.2020 23:39 Ответить
0.24 промиле это погрешность прибора или бутылка пива, 3 часа назад. Во многих странах допускается вождение при 0.5 промиле, у некоторых 0.7.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:10 Ответить
Шустрая барышня. Послала кавалера в магазин, потому как было мало, потом заскучала, успела познакомиться с другим и уехала кататься. А первый уже простил. Далеко пойдет. Или поедет. Глядишь, и депутаной может стать.
показать весь комментарий
30.12.2020 00:46 Ответить
Сосна!?
показать весь комментарий
30.12.2020 00:48 Ответить
І що? За угон домовляться з потерпілим, а за керування в стані сп'яніння по факту відповідальності в Україні не має. Дякуючи зебілам і їх президенту.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:39 Ответить
дайте угадаю, донжуан выбежал с магазина с бухлом и контексом?
классическая схема, не перевелись ещё лохи на белом свете...
показать весь комментарий
30.12.2020 13:56 Ответить
 
 