Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В жилом многоэтажном доме в городе Кропивницкий на Кировоградщине произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Вчера вечером по проспекту Университетский на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар в двух квартирах. Огонь ликвидировали.

Сообщается, что пожарные спасли 10 человек и эвакуировали еще 18.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.





