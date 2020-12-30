РУС
Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В жилом многоэтажном доме в городе Кропивницкий на Кировоградщине произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС 01

Вчера вечером по проспекту Университетский на 8 этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар в двух квартирах. Огонь ликвидировали.

Сообщается, что пожарные спасли 10 человек и эвакуировали еще 18.

За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратились 3 человека (из них 1 ребенок), которых госпитализировали в медицинские учреждения.

Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС 02Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС 03
Из-за пожара в многоэтажке в Кропивницком эвакуировали 28 человек, трое - пострадали, - ГСЧС 04

Кропивницький (554) пожар (6020) ГСЧС (5104)
