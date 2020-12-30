РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10528 посетителей онлайн
Новости Фото
16 531 172

Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить. ФОТОрепортаж

В селе Лавочное Львовской области черные лесорубы избили общественного активиста, журналиста Василия Василитина, который пытался зафиксировать их деятельность на камеру.

Об этом сообщают местные издания и коллеги потерпевшего, передает Цензор.НЕТ.

Утром 23 декабря Василитин вышел на дорогу, преградил лесовозам путь и начал фиксировать их на камеру. 

Из машин вышли четверо мужчин (лесники и водители), сбили его с ног и начали бить, тот в ответ выстрелил одному из них в ногу из пневматического пистолета, но оружие отобрали, как и телефон.

"Взяли ремень такой, привязали к ЗИЛу, завели машину и говорили, что меня раздавят, чтобы я больше им не мешал воровать лес", - рассказал активист изданию ZMINA.

Читайте также: В Карпатах созданы спецбригады для охраны хвойных деревьев от браконьеров

По словам Василитина, на шум прибежали односельчане, а после приехала полиция и медики. Как отмечают очевидцы, полиция действовала в интересах нападающих.

"Полицейские две девушки и старший полицейский вели себя высокомерно, нагло, говорили всем людям бегом разойтись и дать дорогу лесовозам, иначе сейчас всех заберут, запрещали снимать на камеры, то есть было понятно, что эти полицейские защищали садистов из лесхоза", - описывает ситуацию журналист Владимир Явдик.

Он также сообщил, что правоохранители никак не отреагировали на факт кражи телефона Василитина и не взяли у него показания.

"Скорая забрала журналиста в больницу, а полиция быстро всех разогнала с места событий", - написал Явдик.

Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 01Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 02
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 03
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 04
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 05
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 06
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 07
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 08
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 09
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 10
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 11
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 12
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 13
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 14
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 15

Читайте также: Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 5 млрд грн в год, - Абрамовский

Любомира Наумова из Лавочного, которая помогает Василитину бороться с вырубкой, сообщила, что правоохранители по разному реагируют на сообщения о лесорубах.

"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", - рассказала она LMN.

По словам Наумовой, лес вывозят день и ночь.

"Скоро дети не будут знать, как и елка живая выглядит. А как из села кто пойдет просто дров набрать, то уже сразу штраф. Мы выходим, останавливаем те машины, стараемся бороться, но если уж дошло до такого, то ситуация критическая. Перебьют нас, и все", - добавляет активистка.

Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 16
Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить 17

вырубка (163) Карпаты (306) лес (635)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Не надо думать, что западные области Украины - оплот патриотизма, пример заботы о природе, о будущем Украины. Число курсов польского языка каждый год удваивается (!), дети с младшего возраста (а есть примеры - с детсада) учат польский, как язык своего будущего; родители минимум полгода работает в Польше и других странах; молодежь встречаю от Нидерландов до Финляндии (не считаю самой Польши); оставшиеся рагули рубят и вывозят лес; погранцы в день приносят домой от 500 евро; власть способствует уничтожению государства Украина, а сама уже имеет недвижимость от Золотых Песков до Польши (а, часто и само гражданство). А всякие Садовые (и их "самонемощи") лишь закрепляют феодальный строй.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:32 Ответить
+18
местных всё устраивает , пока смывать не начнёт , а потом будут орать рятуйте
показать весь комментарий
30.12.2020 10:28 Ответить
+17
А когда будут результаты "5ти вопросов от зеленского"?...
показать весь комментарий
30.12.2020 10:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так хто з нас Kondrashov, Kondrashov ?
показать весь комментарий
30.12.2020 12:59 Ответить
Лично и только ты "Kondrashov, Kondrashov ". Это твоя кличка на кацапо-какао-бото-ферме.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:25 Ответить
И никогда вообще.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:42 Ответить
"фашик" = итальянец?
так вроде он не из Италии то
или ты совок и под словом "фашик" подр. немца?
как и все совки
показать весь комментарий
30.12.2020 11:20 Ответить
а на заднем фоне - лысые горные склоны. пилите, вуйки, пилите - до первого наводнения. как там некоторые из них говорят - "то є мої гори, роблю шо хочу"
показать весь комментарий
30.12.2020 11:02 Ответить
Предательство отметили «Шампанским».
Пока на востоке Украины рвутся бомбы и мины, гибнут люди и разрушается инфраструктура, подавляющее число жителей украинского города Берегово тайным образом за последние несколько лет присягнули на верность Правительству Венгрии, получили паспорта этой «дружественной» страны и закрепили сделку «Шампанским».
Любителям игристого напитка следует напомнить, что Президент Украины внес законопроект № 6175 от 13.03.2017, который устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
показать весь комментарий
30.12.2020 17:20 Ответить
А менты им помогали.....
показать весь комментарий
30.12.2020 11:06 Ответить
Прикарпатские и Закарпатские лесорубы много лет варварски вырубали леса на карпатских склонах и нарушили экобаланс. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
После очередного наводнения жертвы водной стихии откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их зАмки (ударение на букву «А») и заменить размокшую мебель.

Жители Карпат варварски относятся не только к лесам, но и к животному миру. Так, например, лесничий Государственного предприятия «Рахiвське лiсне дослідне господарство» пан Кабаль В.Ю. со своим сыном отстреливали рысей и тетеревов, которые занесены в Красную книгу Украины.
«Кабаль - владелец гостиницы «У Кабаля» (или «Снігові вершини») на Драгобрате. Его отель украшен чучелами убитых на охоте редких животных». Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
Видно не зря Гетьман Украины отозвал с фронта лучшую 128-ую отдельную Закарпатскую горно-пехотную бригаду и возвратил её на место постоянной дислокации в Ужгороде. Военные вместе с полицией по ночам стали патрулировать улицы приграничных городов.
Сейчас контрабандисты Закарпатья и «черные лесорубы» временно «залегли на дно». Но надолго ли?
Кабаль. Источник: https://censor.net/p462740
показать весь комментарий
30.12.2020 11:06 Ответить
та помню шо цыгане не так давно ходили - Подайте, нас затопило(а у каждого урода хата шо не обойдешь за минуту)
теперь чет не ходят, поняли наверное шо не очень "комильфо"
показать весь комментарий
30.12.2020 11:22 Ответить
Це не чорні лісоруби; це абсолютно легальні вирубки.
Нелегальні дозволи на ці вирубки. Позазаконні розправи з активістами - мешкацями села, як страждають від облисіння Карпат......
Я про це писав комент два дні тому: https://censor.net/ru/user/444917 в https://censor.net/ru/comments/locate/3239517/0192148e-fdba-7323-9391-f7d5e6a5a331
показать весь комментарий
30.12.2020 11:07 Ответить
Европе нужен лес.Рубим всё и всех...
показать весь комментарий
30.12.2020 11:11 Ответить
Цій новині як мінімум три доби! Де реакція від "найкращого" міністра внутрішніх справ? Судячи з всього вони там в долі...
показать весь комментарий
30.12.2020 11:13 Ответить
да это "барыга", -порох с переселенцами, во львове же одни патриоты и все на мове чешут.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:14 Ответить
В Лавочном вырубили вообще все леса вокруг. Стоят лысые горы, а местные бухают на фоне рукотворной пустыни. Печальное зрелище.Василию большой плюс в карму и здоровья. Мировой мужик.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:18 Ответить
Маразм в том, что лысые горы смывает дождями в реку, а из реки коллектор забирает для Лавочного воду, потому что скважин нет. Это ещё сталинская ж.д. развязка перед бескидским тоннелем.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:21 Ответить
Местные ПРОТЕСТУЮТ.

Комментарий Ан Мур:
"Карпатське https://suspilne.media/91855-u-lvovi-19-ricnij-kianin-odagnuv-sapku-iz-simvolom-srsr-jomu-zagrozue-do-5-rokiv-vaznici/ село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу, викликали журналістів на підмогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев в місцевому лісі . Чи не кожного дня вивозять до 12-ти вантажних машин деревини. Хоча у Карпатах проводити лісовідновні рубки заборонено, а 9 грудня уряд вчергове підтвердив цю заборону.
https://podrobnosti.ua/2381281-zhiteli-lvvschini-protestujut-proti-varvarskogo-nischennja-karpatskih-lsv.html Це битва за Карпати - у прямому сенсі. Наприклад, 15грудня побили активіста, який намагався завадити масовому вирубуванню дерев. Обуреним місцевим жителям погрожували, мовляв, за розголос спалять хати. Проте люди не злякалися, ба, більше - показали місце злочину. Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.
Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження. Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.
«Це живе дерево, це живе, це здорове, - такене рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове» - показують селяни.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:24 Ответить
Любов Наумова, жителька Лавочного: "Вони все вночі відправляють. Я раз виходила на дорогу, спеціально дивилася - все нечіпований ліс. Все молодняк".
Місцевий житель Ігор Шумський, блогер, таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.
Ігор Шумський, житель Лавочного: "Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали".
Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.
Михайло Василитин, житель Лавочного: "Це був Сай Іван Миколайович, він витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут його пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо в нього син- прокурор зі Львова".
Підприємець Іван Сай розповідає, що працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа. «Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.»
Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.
Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс": "Це є суцільна рубка лісовідновленя. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій".
показать весь комментарий
30.12.2020 11:25 Ответить
Натомість у лісовпорядній експедиції запевняють: документів на лісовідновну суцільну рубку не давали.
Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції: "Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові. Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція".
Цікава ситуація у Львівській області: тут дружину начальника обласного управління лісового господарства ЗМІ пов'язують з фірмою «Грінвуд», що займається оптовою торговлею лісоматеріалами. Виходить, що чоловік ліс охороняє, а дружина має на ньому бізнес - вигідний сімейний підряд. Про це повідомляє сайт klymenko-time.com. Там же зазначається, що діри в законодавстві України і корупційні схеми призводять до того, що природне надбання України в буквальному сенсі розпилюють на бруси. Якщо ситуацію не переламати, в наступному поколінні замість соснового бору і дубових гаїв, залишаться корчі й чагарник.
Тим часом 27 грудня згаданого вже активіста Михайла Василитина, який бореться з незаконними вирубками лісу, «заготівельники» побили, страшно катували: зв'язали тросом прив'язали до бампера лісовозу, і познущалися над ним, потягнули лісовою дорогою. Пригрозили вбити. Знущалися вчотирьохhttp://www.sitenews.biz.ua/zhahzvyazaly-trosom-ta-katuvalyz-vidomogo-zhurnalista-yakyj-b0retsya-z-nezak0nnymy-vyrubkamy-lisustrashn0-pozushhalysya/ . Дивіться фото: Поліція прийняла заяву, скаргу постраждалого про цей злочин. Розслідує. Обіцяють деталі оприлюднити у вівторок. М.Василитин зараз знаходиться в районній лікарні.
Висновок: Мораторій на експорт деревини-кругляка безперечно допоможе зберегти ліс. І все ж основною бідою залишаються масштабні крадіжки, в яких часто беруть участь ті, хто в силу посадових обов'язків повинен охороняти природне багатство. І можна багато говорити про гнучкий обліку деревних ресурсів, посилення контролю і кримінальної відповідальності. Але допоки в державній системі панує хаос, зразкового порядку в окремо взятій галузі добитися не вийде.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:25 Ответить
По хорошему всех этих чёрных лесорубов надо наказывать исправительными работами - посадкой леса. Что бы исправляли, то что понаделали. По этой дороге идут поезда с Европы. Со стороны Воловца всё ок, а как проезжаешь Бескидский тонель, как будто саранча леса съела.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:34 Ответить
Они пешки. На плечах через границу деревья не таскают.
Задача власти найти организаторов и пресечь схему.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:37 Ответить
Лес надо всё равно сажать и есть вариант это сделать бесплатно для государства и с пользой для этих гомунклусовэ. Организаторов десяток, пешек тысячи. У пешек своя ответственность. К тому же когда начнут наказывать исполнителей, они перестанут исполнять на местном уровне.
А по организаторам согласен, но на такой уровень при Зеленском выйти очень маловероятно. К тому же сроки для организаторов реальные и там уже не исправительные работы с посадкой леса.
https://www.youtube.com/watch?v=Ue-mfF9EU5A Проблема в том, что сейчас используется геоинженерия для управления погодой и леса сами по себе при сплошной вырубке тупо не восстанавливаются, только при выборочной. То есть будущим поколениям придётся вместо леса лицезреть кусты и сползающие в реку горы.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:50 Ответить
дякую, Алло.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:30 Ответить
До нормального леса там не один километр, вырублено всё на десяток км. Может конечно особенность Бойковщины. На Гуцульщины такой дичи что бы резали сплошняком прямо у себя под носом я не встречал.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:30 Ответить
По всей стране полиция всегда в доле с преступниками и всегда на их стороне!
показать весь комментарий
30.12.2020 11:23 Ответить
Мужик ради хайпа полез бороться с вырубкой леса, которою презедент зеленский победил полтора года назад. Ну накостыляли и поделом, кто ж ему виноват, что у него отсутствует чуство самосахронения, ведь один в поле не воин)))
показать весь комментарий
30.12.2020 11:50 Ответить
Знакомая ситуація. 4 года назад меня избили и ограбили бывшый полицейский его друзья следователи теперь закрывают уголовные дела а меня угрожают посадить. https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
показать весь комментарий
30.12.2020 11:51 Ответить
чорні лісоруби ХАХАХАХА, ви підіть у ліс та спробуйте зрубати хоч одне деревце без "добра" лісників та ментопрокурорів.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:53 Ответить
Это новость? Я в этом году купил "черную" сосну. Случайно, не по скидке, на официальной торговой точке. Просто я уже настолько привык, что все новогодние елки продаются с бирками, что даже не обратил на это внимания. Но в этом году все не так. В Киеве не таясь продают елку и сосну без бирок. Борьба с незаконной вырубкой, говорите? Ага, верим.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:01 Ответить
А зачем вы её купили? В Киеве достаточно легальных ёлочных рынков в этом году.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:11 Ответить
Написал же "случайно"! В том-то и дело, что покупал именно на легальном елочном рынке, и менты рядом всегда стоят. Стандартные подставочки, цена 350-500 грн в зависимости от размера - все как везде. Никакого сомнения, в том что елка официальная не было.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:19 Ответить
И Вы учтите, что бирку хорошо видно на елке, а на лохматой сосне (какую я и брал), и ствола-то не видно. Конечно, если бы я специально ее искал (как это я сделал позже дома), то я бы увидел, но повторюсь, учитывая место продажи сомнения в легальности у меня не возникло.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:23 Ответить
А зачем вы вообще случайно или не случайно покупаете срубленые деревья? Ето маразм тащить в дом срубленое дерево и цеплять на него китайский хлам. чтобы через неделю все ето выбросить на свалку. Зато б**** везде на каждом шагу кричим что мы за екологию и за природу
показать весь комментарий
30.12.2020 13:24 Ответить
Детворе нравится - я покупаю. Что Вас не устраивает? Вы сильно удивитесь, но проблема спиленных на НГ елок не имеет никакого отношения к экологии. Их специально высевают каждый год, а затем просто отбраковку срезают - это обычный процесс выращивания сосны. Если ты ее не купишь, ее все равно срежут и выкинут. Это - возобновляемы ресурс. А вой стоит как раз для того, чтобы люди брали искусственные. Ты считаешь, что при производстве пластика и красителей, не страдает экология?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:11 Ответить
Банда МВД под предводительством пахана авакова организовала разграбление Украины. Для этого и голосовали за янелоха, с учётом возврата ПР и братания с ОПЗЖ. БЫДЛО - это национальное достояние Украины.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:28 Ответить
Пока не запретят вывоз леса в Европу никто ничего не сделает. Слишком большие деньги и большие люди за всем етим стоят
показать весь комментарий
30.12.2020 12:37 Ответить
когда лес закончится - тогда и сделают
показать весь комментарий
30.12.2020 13:06 Ответить
Бесполезно. Ничего не будет, как и в случае с янтарщиками. Кстати, в Румынии, несмотря на то, что она в ЕС, происходит то же самое.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:11 Ответить
парочку пристрелить остальные разбегутся по лесу
показать весь комментарий
30.12.2020 13:13 Ответить
пристрели. а я погляжу. )
нафига трепаться о том, что никто никогда не сделает?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:57 Ответить
терпила терпит всех в расход и высерков они террористы по американским законам..дома виллы спалить так как не заработаны..
показать весь комментарий
30.12.2020 19:01 Ответить
ксивы стремные..почему местные копы не решетят с автомата лесорубов и зил..цирк..
показать весь комментарий
30.12.2020 13:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SndLYywrv7c
показать весь комментарий
30.12.2020 13:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SndLYywrv7c Активіста розп'яли. Коли це все закінчеться??
показать весь комментарий
30.12.2020 13:20 Ответить
А, на фото, трудяги- лесорубы, названивают крыше своей. Мол, че за дела? Не дают работать нормально.
показать весь комментарий
30.12.2020 14:31 Ответить
Норовы у тех местных еще те, одни мусора чего стоят. Борзые дерзкие, так сразу и просит рожа кирпича. Пусть воруют, кто их накажет кроме кармы. И то, как везде все украдет поедет в другое место портить.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:32 Ответить
ПО 12 ЛЕТ ЗОНЫ КАЖДОМУ ИЗ НИХ !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:06 Ответить
ПОРА НАРОДУ БРАТЬ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:07 Ответить
Так нарід же Карпати й вирубує . Частина народу проти цього , інша частина , ті хто - наріт - ЗА . .
Так само з бурштином , чи з рибою ,, . Скажи комусь з них ( простих нелегальних копачів-лісорубів - браконьєрів ) в очі , що незаконний промисел треба припинити ,, то можуть за ці слова і вбити .
показать весь комментарий
30.12.2020 18:16 Ответить
ТАК МОЖНО ЇХ ЗРАЗУ НА ОРГАНИ ПРОДАВАТЬ !)
показать весь комментарий
01.01.2021 21:33 Ответить
От дорубают свои смереки и будут карпатские суперпатриоты возить детей чтобы увидели живые деревья куда-нибудь в окресности Днепра...
Угробить все, нажраться один раз - и хоть трава не расти! А ведь на природе можно было постоянные доходы иметь как в соседних странах.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:46 Ответить
нужно просто перестать рубать.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:53 Ответить
на фото 3 - це илита украйинства, расово чистый западэнець, даже с вусами
показать весь комментарий
30.12.2020 21:54 Ответить
в Киевском лесу возле Броваров, жд. ст. Ялынка, идёт активная вырубка где полиция не видно и что самое интересно началось как пару месяцев
показать весь комментарий
31.12.2020 00:07 Ответить
Антикорупційний нагляд на посвідченні. Шо за орган? Не там куррупция дятел, да и полномочий у тебя ноль
показать весь комментарий
31.12.2020 00:22 Ответить
Ну какие там "черные лесорубы". Разве не Порошенко организовал вырубку карпатских лесов еще 21 апреля 2019 года? Об этом даже на стадионе говорили.
показать весь комментарий
31.12.2020 00:58 Ответить
З часів Януковича нічого не змінилося, хіба лише те, що черговий клоун пообіцяв боротися з корупцію. Боротьбу легко побачити неозброєним оком, легко проглядається сцепка: чорні лісоруби - лісники - поліцейські - митники, усі діють у злагоді, як частина однієї ЗЕ команди! Судді кладуть за хабарі на правосуддя. Керівник Офісу Президента здає Москві спецоперації спецслужб. Зам Керівника Офісу Президента наживається на АТОвцях та держбюджеті не поніс жодної відповідальності і продовжує виконувати обов'язки. Отже здобули!
показать весь комментарий
31.12.2020 01:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 