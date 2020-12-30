Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить. ФОТОрепортаж
В селе Лавочное Львовской области черные лесорубы избили общественного активиста, журналиста Василия Василитина, который пытался зафиксировать их деятельность на камеру.
Об этом сообщают местные издания и коллеги потерпевшего, передает Цензор.НЕТ.
Утром 23 декабря Василитин вышел на дорогу, преградил лесовозам путь и начал фиксировать их на камеру.
Из машин вышли четверо мужчин (лесники и водители), сбили его с ног и начали бить, тот в ответ выстрелил одному из них в ногу из пневматического пистолета, но оружие отобрали, как и телефон.
"Взяли ремень такой, привязали к ЗИЛу, завели машину и говорили, что меня раздавят, чтобы я больше им не мешал воровать лес", - рассказал активист изданию ZMINA.
По словам Василитина, на шум прибежали односельчане, а после приехала полиция и медики. Как отмечают очевидцы, полиция действовала в интересах нападающих.
"Полицейские две девушки и старший полицейский вели себя высокомерно, нагло, говорили всем людям бегом разойтись и дать дорогу лесовозам, иначе сейчас всех заберут, запрещали снимать на камеры, то есть было понятно, что эти полицейские защищали садистов из лесхоза", - описывает ситуацию журналист Владимир Явдик.
Он также сообщил, что правоохранители никак не отреагировали на факт кражи телефона Василитина и не взяли у него показания.
"Скорая забрала журналиста в больницу, а полиция быстро всех разогнала с места событий", - написал Явдик.
Любомира Наумова из Лавочного, которая помогает Василитину бороться с вырубкой, сообщила, что правоохранители по разному реагируют на сообщения о лесорубах.
"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", - рассказала она LMN.
По словам Наумовой, лес вывозят день и ночь.
"Скоро дети не будут знать, как и елка живая выглядит. А как из села кто пойдет просто дров набрать, то уже сразу штраф. Мы выходим, останавливаем те машины, стараемся бороться, но если уж дошло до такого, то ситуация критическая. Перебьют нас, и все", - добавляет активистка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так вроде он не из Италии то
или ты совок и под словом "фашик" подр. немца?
как и все совки
Пока на востоке Украины рвутся бомбы и мины, гибнут люди и разрушается инфраструктура, подавляющее число жителей украинского города Берегово тайным образом за последние несколько лет присягнули на верность Правительству Венгрии, получили паспорта этой «дружественной» страны и закрепили сделку «Шампанским».
Любителям игристого напитка следует напомнить, что Президент Украины внес законопроект № 6175 от 13.03.2017, который устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
После очередного наводнения жертвы водной стихии откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их зАмки (ударение на букву «А») и заменить размокшую мебель.
Жители Карпат варварски относятся не только к лесам, но и к животному миру. Так, например, лесничий Государственного предприятия «Рахiвське лiсне дослідне господарство» пан Кабаль В.Ю. со своим сыном отстреливали рысей и тетеревов, которые занесены в Красную книгу Украины.
«Кабаль - владелец гостиницы «У Кабаля» (или «Снігові вершини») на Драгобрате. Его отель украшен чучелами убитых на охоте редких животных». Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
Видно не зря Гетьман Украины отозвал с фронта лучшую 128-ую отдельную Закарпатскую горно-пехотную бригаду и возвратил её на место постоянной дислокации в Ужгороде. Военные вместе с полицией по ночам стали патрулировать улицы приграничных городов.
Сейчас контрабандисты Закарпатья и «черные лесорубы» временно «залегли на дно». Но надолго ли?
Кабаль. Источник: https://censor.net/p462740
теперь чет не ходят, поняли наверное шо не очень "комильфо"
Нелегальні дозволи на ці вирубки. Позазаконні розправи з активістами - мешкацями села, як страждають від облисіння Карпат......
Я про це писав комент два дні тому: https://censor.net/ru/user/444917 в https://censor.net/ru/comments/locate/3239517/0192148e-fdba-7323-9391-f7d5e6a5a331
Комментарий Ан Мур:
"Карпатське https://suspilne.media/91855-u-lvovi-19-ricnij-kianin-odagnuv-sapku-iz-simvolom-srsr-jomu-zagrozue-do-5-rokiv-vaznici/ село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу, викликали журналістів на підмогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев в місцевому лісі . Чи не кожного дня вивозять до 12-ти вантажних машин деревини. Хоча у Карпатах проводити лісовідновні рубки заборонено, а 9 грудня уряд вчергове підтвердив цю заборону.
https://podrobnosti.ua/2381281-zhiteli-lvvschini-protestujut-proti-varvarskogo-nischennja-karpatskih-lsv.html Це битва за Карпати - у прямому сенсі. Наприклад, 15грудня побили активіста, який намагався завадити масовому вирубуванню дерев. Обуреним місцевим жителям погрожували, мовляв, за розголос спалять хати. Проте люди не злякалися, ба, більше - показали місце злочину. Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.
Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження. Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.
«Це живе дерево, це живе, це здорове, - такене рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове» - показують селяни.
Місцевий житель Ігор Шумський, блогер, таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.
Ігор Шумський, житель Лавочного: "Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали".
Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.
Михайло Василитин, житель Лавочного: "Це був Сай Іван Миколайович, він витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут його пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо в нього син- прокурор зі Львова".
Підприємець Іван Сай розповідає, що працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа. «Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.»
Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.
Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс": "Це є суцільна рубка лісовідновленя. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій".
Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції: "Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові. Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція".
Цікава ситуація у Львівській області: тут дружину начальника обласного управління лісового господарства ЗМІ пов'язують з фірмою «Грінвуд», що займається оптовою торговлею лісоматеріалами. Виходить, що чоловік ліс охороняє, а дружина має на ньому бізнес - вигідний сімейний підряд. Про це повідомляє сайт klymenko-time.com. Там же зазначається, що діри в законодавстві України і корупційні схеми призводять до того, що природне надбання України в буквальному сенсі розпилюють на бруси. Якщо ситуацію не переламати, в наступному поколінні замість соснового бору і дубових гаїв, залишаться корчі й чагарник.
Тим часом 27 грудня згаданого вже активіста Михайла Василитина, який бореться з незаконними вирубками лісу, «заготівельники» побили, страшно катували: зв'язали тросом прив'язали до бампера лісовозу, і познущалися над ним, потягнули лісовою дорогою. Пригрозили вбити. Знущалися вчотирьохhttp://www.sitenews.biz.ua/zhahzvyazaly-trosom-ta-katuvalyz-vidomogo-zhurnalista-yakyj-b0retsya-z-nezak0nnymy-vyrubkamy-lisustrashn0-pozushhalysya/ . Дивіться фото: Поліція прийняла заяву, скаргу постраждалого про цей злочин. Розслідує. Обіцяють деталі оприлюднити у вівторок. М.Василитин зараз знаходиться в районній лікарні.
Висновок: Мораторій на експорт деревини-кругляка безперечно допоможе зберегти ліс. І все ж основною бідою залишаються масштабні крадіжки, в яких часто беруть участь ті, хто в силу посадових обов'язків повинен охороняти природне багатство. І можна багато говорити про гнучкий обліку деревних ресурсів, посилення контролю і кримінальної відповідальності. Але допоки в державній системі панує хаос, зразкового порядку в окремо взятій галузі добитися не вийде.
Задача власти найти организаторов и пресечь схему.
А по организаторам согласен, но на такой уровень при Зеленском выйти очень маловероятно. К тому же сроки для организаторов реальные и там уже не исправительные работы с посадкой леса.
https://www.youtube.com/watch?v=Ue-mfF9EU5A Проблема в том, что сейчас используется геоинженерия для управления погодой и леса сами по себе при сплошной вырубке тупо не восстанавливаются, только при выборочной. То есть будущим поколениям придётся вместо леса лицезреть кусты и сползающие в реку горы.
нафига трепаться о том, что никто никогда не сделает?
Так само з бурштином , чи з рибою ,, . Скажи комусь з них ( простих нелегальних копачів-лісорубів - браконьєрів ) в очі , що незаконний промисел треба припинити ,, то можуть за ці слова і вбити .
Угробить все, нажраться один раз - и хоть трава не расти! А ведь на природе можно было постоянные доходы иметь как в соседних странах.