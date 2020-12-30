Черные лесорубы на Львовщине избили журналиста, привязали его ремнем к бамперу ЗИЛа и угрожали убить. ФОТОрепортаж

В селе Лавочное Львовской области черные лесорубы избили общественного активиста, журналиста Василия Василитина, который пытался зафиксировать их деятельность на камеру.

Об этом сообщают местные издания и коллеги потерпевшего, передает Цензор.НЕТ.

Утром 23 декабря Василитин вышел на дорогу, преградил лесовозам путь и начал фиксировать их на камеру.

Из машин вышли четверо мужчин (лесники и водители), сбили его с ног и начали бить, тот в ответ выстрелил одному из них в ногу из пневматического пистолета, но оружие отобрали, как и телефон.

"Взяли ремень такой, привязали к ЗИЛу, завели машину и говорили, что меня раздавят, чтобы я больше им не мешал воровать лес", - рассказал активист изданию ZMINA.

По словам Василитина, на шум прибежали односельчане, а после приехала полиция и медики. Как отмечают очевидцы, полиция действовала в интересах нападающих.

"Полицейские две девушки и старший полицейский вели себя высокомерно, нагло, говорили всем людям бегом разойтись и дать дорогу лесовозам, иначе сейчас всех заберут, запрещали снимать на камеры, то есть было понятно, что эти полицейские защищали садистов из лесхоза", - описывает ситуацию журналист Владимир Явдик.

Он также сообщил, что правоохранители никак не отреагировали на факт кражи телефона Василитина и не взяли у него показания.

"Скорая забрала журналиста в больницу, а полиция быстро всех разогнала с места событий", - написал Явдик.





























Любомира Наумова из Лавочного, которая помогает Василитину бороться с вырубкой, сообщила, что правоохранители по разному реагируют на сообщения о лесорубах.

"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", - рассказала она LMN.

По словам Наумовой, лес вывозят день и ночь.

"Скоро дети не будут знать, как и елка живая выглядит. А как из села кто пойдет просто дров набрать, то уже сразу штраф. Мы выходим, останавливаем те машины, стараемся бороться, но если уж дошло до такого, то ситуация критическая. Перебьют нас, и все", - добавляет активистка.



