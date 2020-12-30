Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж

Утром 30 декабря в районе с. Вита-Почтовая на Киевщине произошло столкновение восьми транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Отмечается, что в результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

"Патрульные занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы, Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - сообщила полиция.









