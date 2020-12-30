Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж
Утром 30 декабря в районе с. Вита-Почтовая на Киевщине произошло столкновение восьми транспортных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.
Отмечается, что в результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.
"Патрульные занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы, Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - сообщила полиция.
Топ комментарии
+9 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.12.2020 12:47 Ответить Ссылка
+5 AbOriginal_UA
показать весь комментарий30.12.2020 12:43 Ответить Ссылка
+2 Андерсен #450397
показать весь комментарий30.12.2020 13:01 Ответить Ссылка
Или не заметил кучку из 7-8 столкнувшихся машин по курсу?