Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция. ФОТОрепортаж

Утром 30 декабря в районе с. Вита-Почтовая на Киевщине произошло столкновение восьми транспортных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция 01

Отмечается, что в результате ДТП, по предварительным данным, два человека получили травмы и были госпитализированы в больницу.

"Патрульные занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке две крайние левые полосы движения в направлении Одессы временно заблокированы, Объезд осуществляется по двум правым полосам. На месте работают спасатели, медики и полицейские", - сообщила полиция.

Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция 02
Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция 03
Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция 04
Под Киевом столкнулись 8 автомобилей, два человека пострадали, - полиция 05

Топ комментарии
+9
Під Києвом сталося зіткнення 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція - Цензор.НЕТ 8218
показать весь комментарий
30.12.2020 12:47 Ответить
+5
Соблюдайте дистанцию !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 12:43 Ответить
+2
Давно на законодательном уровне нужно признать РФ оккупантом и агрессором , Крым, Севастополь и ОРДЛО оккупированными и аннексированными территориями. А структуры ДНР, ЛНР и администрация в Крыму и Севастополе террористическим организациями на службе оккупанта ( находящихся вне закона). А Путина, Шойгу и т.д включая депутатов гос Думы военными и международными преступниками и объявить их в международный розыск.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:01 Ответить
Завтра Новый Год, а не все еще переобули своих железных коней на зимнюю резину...
показать весь комментарий
30.12.2020 12:38 Ответить
Завтра Новый Год,\\\\\\\

привет, но это не завтра то.
в грудне - 31 день
понимаю шо вы уже напраздовался походу
щас за вилкой схожу и закушу - не поверишь что.... хрен кто угадает то.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:42 Ответить
Та зачем это кому нужно, упоротое прется бампер к бамперу.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:38 Ответить
И это в ту же тему....а тема внешнее воздействие на транспортные средства или взрывчатые вещества.

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло новую информацию о взрыве, который случился 4 августа в столице Ливана, Бейруте. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на экс-премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
По информации ведомства, трагедию в морском порту Бейрута вызвало меньшее количество аммиачной селитры, чем сообщалось ранее. Расследование ФБР показало, что взрыв был спровоцирован 500 тоннами вещества. По данным, которыми располагал премьер-министр Ливана, на складе хранилось более 2700 тонн селитры. И теперь вопрос куда девалось....кхе,кахикхе....2200 тонн??
Но не это главное, а то что 500 тонн хоть усрись такой взрыв не сделают....плиз, смоделируйте еще раз.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:53 Ответить
Підвела звичка їхати в крайньому лівому, при вільних правих.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:20 Ответить
А в лівому розворот на світлофорі.
показать весь комментарий
30.12.2020 13:22 Ответить
Нюхали чужую задницу во время движения?
Или не заметил кучку из 7-8 столкнувшихся машин по курсу?
показать весь комментарий
30.12.2020 13:58 Ответить
Коли зтикаються перші два, то всі хто їде слідом підпадають під раздачу автоматично, якщо в них не реакція Брюс Лі
показать весь комментарий
31.12.2020 08:51 Ответить
 
 