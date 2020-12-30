В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне зимних праздников работники Государственной экологической инспекции в Харьковской области выполняют "праздничную" работу — проверяют законность вырубок, транспортировки и реализации хвойных деревьев. Для этого инспекцией разработаны и выполняются "Мероприятия по охране хвойных насаждений от незаконных вырубок в предновогодний период 2020 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В Харькове с 1 декабря провели уже 8 рейдов в 4 района: Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском (Сумской рынок) и Слободском (Конный рынок). Всего было проинспектировано 35 точек продаж деревьев.

Так, 29 декабря в Холодногорском районе на нарушителей был составлен протокол по части 1 ст. 88-1 КУоАП и направлен на рассмотрение в судебные органы.

Также инспекция проверила государственные лесохозяйственные предприятия в Харьковской области (Богодуховский, Краснокутский, Волчанский, Змиевской, Чугуевский, Харьковский, Барвенковский районы). Всего было выявлено 17 случаев нарушений. За незаконную вырубку "новогодних елок" 17 нарушителей лесного законодательства получили штрафы на сумму 8 670 грн, а убытки от самовольной вырубки составили 5 708 грн.

"В регионе мы работаем в тесном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов и лесной охраны. А рейды по городу Харькову осуществляем совместно с представителями СМИ", — объясняет руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок.

Изъятые деревья, по словам Евгения Оберемка, остаются в КП "Харьковский зоологический парк" до вынесения судебного решения. Если же суд не успевает принять решение до рассыхания древесины и потери растениями естественного состояния, они утилизируются или отдаются животным парка. Не изъятые же деревья остаются нарушителям на ответственное хранение до решения суда.

"Рейды продлятся до 31 декабря", — обещает руководитель экоинспекции.