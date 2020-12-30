РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости Фото
1 291 9

В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне зимних праздников работники Государственной экологической инспекции в Харьковской области выполняют "праздничную" работу — проверяют законность вырубок, транспортировки и реализации хвойных деревьев. Для этого инспекцией разработаны и выполняются "Мероприятия по охране хвойных насаждений от незаконных вырубок в предновогодний период 2020 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

В Харькове с 1 декабря провели уже 8 рейдов в 4 района: Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском (Сумской рынок) и Слободском (Конный рынок). Всего было проинспектировано 35 точек продаж деревьев.

В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения 01

Так, 29 декабря в Холодногорском районе на нарушителей был составлен протокол по части 1 ст. 88-1 КУоАП и направлен на рассмотрение в судебные органы.

Также инспекция проверила государственные лесохозяйственные предприятия в Харьковской области (Богодуховский, Краснокутский, Волчанский, Змиевской, Чугуевский, Харьковский, Барвенковский районы). Всего было выявлено 17 случаев нарушений. За незаконную вырубку "новогодних елок" 17 нарушителей лесного законодательства получили штрафы на сумму 8 670 грн, а убытки от самовольной вырубки составили 5 708 грн.

В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения 02

"В регионе мы работаем в тесном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов и лесной охраны. А рейды по городу Харькову осуществляем совместно с представителями СМИ", — объясняет руководитель Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок.

Изъятые деревья, по словам Евгения Оберемка, остаются в КП "Харьковский зоологический парк" до вынесения судебного решения. Если же суд не успевает принять решение до рассыхания древесины и потери растениями естественного состояния, они утилизируются или отдаются животным парка. Не изъятые же деревья остаются нарушителям на ответственное хранение до решения суда.

"Рейды продлятся до 31 декабря", — обещает руководитель экоинспекции.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) Харьков (7730) елка (181)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Налевалиайки не проверяйки ?!! Корупционные схемы тож не проверяйки ?!! )))
показать весь комментарий
30.12.2020 18:23 Ответить
Це ти про торгівців?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:42 Ответить
Двойственное впечатление... С одной стороны- все верно, все должно быть законно, четко и справедливо. С другой- те же проверятели стригут мелочь, а крупняк славненько петляет. И доверия после всего такого эти проверки не вызывают.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:43 Ответить
Они ещё бы завтра проверить решили. Или 1-го января.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:54 Ответить
Всё проще. Как уже всё срубано, и уже продано почти всё, а завтра 31 пойдут елки с палками по цене ликвида---а главное то что бабело подстоговано---а тут и мы! Позолоти ручку---кудрявый!
показать весь комментарий
30.12.2020 20:02 Ответить
Ну, а чем заниматься после раскрытия пропажи эшелона зерна? Мыши арестованы и посажены!
показать весь комментарий
30.12.2020 21:58 Ответить
Шо заняться нечем, ловите и штрафуйте людей без намордников, ковидло разнесли на елки ))
показать весь комментарий
31.12.2020 00:11 Ответить
 
 