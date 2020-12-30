Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых "авторитеты" пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Полиция выявила 2 граждан одной из стран Закавказья, 24 и 29 лет, которых использовали преступники, находящиеся в местах лишения свободы, для усиления своего влияния в Одессе. На территории Украины иностранцы находились с нарушением миграционного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Младший правонарушитель привлечен миграционной службой к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и в течение пяти суток принудительно покинет пределы страны с запретом въезда на три года.

Его старший земляк помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, с целью последующего выдворения за пределы государства", - говорится в сообщении.

