Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых "авторитеты" пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Полиция выявила 2 граждан одной из стран Закавказья, 24 и 29 лет, которых использовали преступники, находящиеся в местах лишения свободы, для усиления своего влияния в Одессе. На территории Украины иностранцы находились с нарушением миграционного законодательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых авторитеты пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция 01

"Младший правонарушитель привлечен миграционной службой к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и в течение пяти суток принудительно покинет пределы страны с запретом въезда на три года.

Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых авторитеты пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция 02

Его старший земляк помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, с целью последующего выдворения за пределы государства", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержан криминальный авторитет, - Нацполиция. ВИДЕО

Из Украины выдворят 2 иностранцев, через которых авторитеты пытались влиять на криминогенную обстановку в Одессе, - Нацполиция 03

депортация (696) криминалитет (608) Одесса (8011) Нацполиция (16712) правоохранительные органы (2972) силовики (2800)
Кто будет нам мешать, тот больше нам мешать не будет. Ничего личного, но конкуренты никому не нужны.
30.12.2020 21:10 Ответить
Ничего личного, просто уборка мусора .
30.12.2020 21:13 Ответить
молодые реформаторы из Грузии?
30.12.2020 21:41 Ответить
Грузины. 100%. От шифраторы.
30.12.2020 21:45 Ответить
Низя так с валасатыми абизянками-они абижаются.
30.12.2020 21:57 Ответить
судя по описанию, это начинающие воры. а начинающий вор, это бандит. а нашим рехвормированным ментам и сбушникам кроме нарушения миграционки болье нечего им предъявить?????? или кто то сказал не трогать, как и всех предидущих. просто посадить песплатно в самолет и все
30.12.2020 22:11 Ответить
По перше, три роки це дуже мало. Вже завтра їх знову спіймають і знову "вишлють" з "забороною на три роки". По друге, порушення заборони вїзду має автоматично каратись 5 роками тюрми без будь якої застави. Повторне - 8 років без права дострокового звільнення. І це тільки за нелегальний вїзд! Якщо затримане опудало приймало участь в криміналі то таких варто просто садити в одиночні камери на весь срок заслуженого покарання. І хай там шють рукавиці заробляючи собі на життя. Відмовляться працювати - здохнуть з голоду.
30.12.2020 22:35 Ответить
"одной из стран Закавказья" Бггг
30.12.2020 22:59 Ответить
 
 