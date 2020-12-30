РУС
На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ. ФОТО

На границе с Польшей в грузовом вагоне пограничники Луцкого отряда обнаружили контрабандные сигареты.

На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ 01

"Во время осмотра одного из вагонов поезда, который направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Владимир-Волынский", обзорная группа нашла табачные изделия. 8 тыс. пачек сигарет различных марок были скрыты внутри бухт из проволоки. Позаботились дельцы и об отслеживании движения товара, оставив среди пакетов GPS - трекер для быстрого поиска курева среди 55 вагонов.

На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ 02

На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ 03
На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ 04

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной переправке табачных изделий. Обнаруженный контрабандный товар передан представителям таможни.

Три блока сигарет нашли - ну молодцы,уровень жизни у населения теперь поднялся,вы,мрази,когда ахметку арестуете,нах нам ваши сигареты на Польшу.
30.12.2020 23:54 Ответить
Таааа.... це пару ящиків на конфетки.. під ялинку.... Шо там з балогою? Кругляк йде?
30.12.2020 23:54 Ответить
Чьи сигареты? Если наши, то где выгода?
31.12.2020 04:12 Ответить
Хорошо хоть наркоту не возят через границу.
Или почему их не ловят, а только сигареты?
31.12.2020 08:26 Ответить
 
 