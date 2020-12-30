На границе с Польшей партия контрабандных сигарет обнаружена внутри бухт проволоки, - ГПСУ. ФОТО
На границе с Польшей в грузовом вагоне пограничники Луцкого отряда обнаружили контрабандные сигареты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Во время осмотра одного из вагонов поезда, который направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Владимир-Волынский", обзорная группа нашла табачные изделия. 8 тыс. пачек сигарет различных марок были скрыты внутри бухт из проволоки. Позаботились дельцы и об отслеживании движения товара, оставив среди пакетов GPS - трекер для быстрого поиска курева среди 55 вагонов.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной переправке табачных изделий. Обнаруженный контрабандный товар передан представителям таможни.
Или почему их не ловят, а только сигареты?