В киевском метро появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда. ФОТО

В метро Киева сегодня заработает первое табло, которое показывает время до прибытия поезда, а не после отправления предыдущего.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подрядчик ООО "Транс-медиа" установил программно-аппаратные комплексы, которые в режиме реального времени вычисляют расстояние и показывают время прибытия поезда.

Сегодня такие часы заработают на станции Контрактовая площадь. В течение 2021 года планируется установить по 12 таких табло на каждой станции. Систему подключат к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновлять.

В компании также говорят, что на таких табло будут показывать еще текущее время, дату, погоду и "другую интересную информацию".

