17 178 101

В киевском метро появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда. ФОТО

В метро Киева сегодня заработает первое табло, которое показывает время до прибытия поезда, а не после отправления предыдущего.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подрядчик ООО "Транс-медиа" установил программно-аппаратные комплексы, которые в режиме реального времени вычисляют расстояние и показывают время прибытия поезда.

В киевском метро появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда 01

Сегодня такие часы заработают на станции Контрактовая площадь. В течение 2021 года планируется установить по 12 таких табло на каждой станции. Систему подключат к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновлять.

В компании также говорят, что на таких табло будут показывать еще текущее время, дату, погоду и "другую интересную информацию".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Метро Киева впервые закупит вагоны, сквозь которые можно пройти от головы до хвоста поезда

+12
Интересно, кому вообще пришло в голову показывать время, которое прошло после отправления поезда? Какая в этой информации польза?
31.12.2020 14:15 Ответить
+7
Лишний раз напомнить совку (эти табло с совка), на сколько он лошара...
31.12.2020 14:24 Ответить
+7
УХ ТЫ !!!!!

меня аж в кресло вдавило от такой новости!
ну, вы ребята, даете !

.
31.12.2020 14:25 Ответить
Тобто все зроблено на кошти, які ми сплачуємо податками. Все зроблено за рахунок людей, тому всі лозунги вище можна анонсувати самим собі.
17.05.2021 14:51 Ответить
