В киевском метро появилось первое табло, показывающее время до прибытия поезда. ФОТО
В метро Киева сегодня заработает первое табло, которое показывает время до прибытия поезда, а не после отправления предыдущего.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что подрядчик ООО "Транс-медиа" установил программно-аппаратные комплексы, которые в режиме реального времени вычисляют расстояние и показывают время прибытия поезда.
Сегодня такие часы заработают на станции Контрактовая площадь. В течение 2021 года планируется установить по 12 таких табло на каждой станции. Систему подключат к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновлять.
В компании также говорят, что на таких табло будут показывать еще текущее время, дату, погоду и "другую интересную информацию".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
меня аж в кресло вдавило от такой новости!
ну, вы ребята, даете !
.