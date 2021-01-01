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На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник. По состоянию на 15.00 спасатели сняли с подъемника 29 человек, из них 5 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 14:20 1 января горно-спасательные подразделения ГСЧС начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника.

"Всего на подъемнике находится около 70 человек. От ГСЧС привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча. Температура воздуха 1 градус тепла", - подчеркивается в сообщении спасателей.

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На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС 01На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС 02
На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС 03
На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС 04
Как позже уточнили в пресс-центре ГСЧС, по состоянию на 15:00 1 января, подразделения ГСЧС с кресельного подъемника сняли 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.

Автор: 

канатная дорога (13) курорт (119) ГСЧС (4997) Львовская область (2924)


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Топ комментарии
+9
То зуйня. Оно я чув, у якомусь ТРЦ під час акції від партії СН вирубили електрику і сотні виборців Зеленського застрягли на ескалаторах )))0))0)))
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01.01.2021 15:19
+7
там є такі місця, що сидиш вище смерек.. і перша думка, аби він не став
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01.01.2021 15:20
+7
В Буковеле, да и вообще на современных горнолыжных курортах, это рядовая ситуация. Через 5-10 минут врубают аварийный дизель и все спокойно выезжают наверх. Если для Славского это почти катастрофа, то тогда советую не ездить туда.
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01.01.2021 15:28
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Хорошая реклама для Буковели)
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01.01.2021 15:08 Ответить
В Буковеле, да и вообще на современных горнолыжных курортах, это рядовая ситуация. Через 5-10 минут врубают аварийный дизель и все спокойно выезжают наверх. Если для Славского это почти катастрофа, то тогда советую не ездить туда.
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01.01.2021 15:28 Ответить
в буковеле один хозяин - беня и если что-то случится и будет хай, то он шевченко башку открутит... поэтому все и работает. ну а в славском все поделено между местными вуйками еще в 80-е и оборудование оттуда же.
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01.01.2021 16:13 Ответить
в Славському база належить Динамо. Якщо хтосьне викупив
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01.01.2021 16:27 Ответить
а ти знаєш скільки в славську баз?..
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01.01.2021 16:30 Ответить
табазадепідйомники, зображенінафото,належиттьДинамо
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01.01.2021 19:53 Ответить
Да никто ничего никому не открутит. Это престиж. Если облажаешься, народу меньше ездить будет.
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01.01.2021 17:47 Ответить
А якщо не електрика ?
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01.01.2021 17:18 Ответить
Ну, в данном случае электрика. А вообще, вы правы, всё зависит от рода поломки. Случаются механические поломки такого рода, что подъёмник не может крутиться даже на аварийном движке. Тут уже подключается горнолыжно-спасательная служба. К примеру в Буковеле она своя, и все профи своего дела, так как их постоянно учат этому делу. Поэтому, во время аварии, они ипальниками не щёлкают, а отлично делают своё дело.
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01.01.2021 17:51 Ответить
Антиреклама ...))
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01.01.2021 15:47 Ответить
а причем тут Буковель?
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01.01.2021 16:02 Ответить
При том, что там современные подъемники, и такого, как в Славском, слава богу не случается. Мне есть , с чем сравнить ( в Украине), я за Буковель.
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01.01.2021 21:01 Ответить
будет что вспомнить
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01.01.2021 15:10 Ответить
как можно, если вас 73% таких...
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01.01.2021 15:16 Ответить
Это ты мне предъявляешь что ли,петушок?
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01.01.2021 15:24 Ответить
тебе, дырявый,
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01.01.2021 16:43 Ответить
Из-защеки выплюнь сначала, чучело.
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01.01.2021 17:06 Ответить
номер за 10 дней - штука баксов ... это так для справки ... тусилово для мажоров местного масштаба ... я уже не говорю про прокат бордов лыж и остального ,... сам я не был там ни разу но знакомые есть.
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02.01.2021 02:50 Ответить
То зуйня. Оно я чув, у якомусь ТРЦ під час акції від партії СН вирубили електрику і сотні виборців Зеленського застрягли на ескалаторах )))0))0)))
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01.01.2021 15:19 Ответить
Одмивали в протигазах?
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01.01.2021 16:54 Ответить
сподіваюсь, рятувальники встигли вчасно і вони не загинули від жажди та голоду? ))))
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04.01.2021 13:39 Ответить
с началом нового года не только подорожала электроэнергия, а и выходят со строя трансформаторы...
карпатская резиденция президента заблокирована...как горбачеву на форосе, вэф осталось слушать
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01.01.2021 15:20 Ответить
там є такі місця, що сидиш вище смерек.. і перша думка, аби він не став
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01.01.2021 15:20 Ответить
https://youtu.be/jmG3A7yvn9Y Згадалося в тему ... На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6942
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01.01.2021 15:26 Ответить
Треба, щоб видавали памперси.
Тоді, ніяких проблем.
Сциш, і милуєшся природою.
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01.01.2021 16:56 Ответить
А на Букі чотирьох крісельні Допельмаєри, і коли вони летять на гору, особливо і думати ні про що не встигаєш, просто любуєшся пейзажами.
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01.01.2021 17:30 Ответить
Пацани, насправді це не так весело.
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01.01.2021 15:28 Ответить
Та чьо,прикольно ж !
https://www.dw.com/uk/liashko-poiasnyv-chomu-pid-chas-********-pratsiuvatymut-hirskolyzhni-kurorty/a-55833968 Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти

"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися", - сказав він.
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01.01.2021 15:39 Ответить
Ани служили Народу..
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01.01.2021 15:44 Ответить
Можно было бы понять если бы это была какая то механическая поломка подьемника...но отсутствие резервного стационарного генератора...это полный писец...
Владельца подьемника нужно обязать возместить все затраты на спасение людей...и людям выплатить компенсации..
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01.01.2021 16:10 Ответить
Місцеві гуцульські мудили звикли все тягти з гір. Як порубати ліс, та спустити додолу - то будь-ласка! А як генератора затягти в гори - то хисту нема.
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01.01.2021 16:15 Ответить
В Славському нe гуцули, а, мабуть, бойки.
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01.01.2021 16:24 Ответить
Я би й сих і тих замінив на австріяків, які свої гори бережуть, а не здирницьки грабують.
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01.01.2021 16:43 Ответить
Ничего, скоро там будет новое строительство. Знаю, что там хотят сделать что-то типа Буковеля-2. Вот вам и будут австрияки.
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01.01.2021 17:54 Ответить
Так і є, до того вони хитріші за гуцулів.
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01.01.2021 17:54 Ответить
Бойє!
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01.01.2021 18:29 Ответить
сам ти мудило...
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01.01.2021 16:31 Ответить
Що то за підйомники, що поміщають 70 людей... вони напевне такі як тролейбаси-спарки в києві??? чи перлись в підйомник не зважаючи на його місткість... створюючи собі й рятувальникам проблеми...
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01.01.2021 16:13 Ответить
Сколько кресел...столько и вмещают...больше при всем желании не получится...
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01.01.2021 16:16 Ответить
Надо предусмотреть ручную подачу.
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01.01.2021 16:19 Ответить
Це не підйомники, а матата і секонд з Європи. Десять років там простояли, а потім ще двадцять - тут.
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01.01.2021 16:19 Ответить
А чому Ви думаєтe, що цe одна будка на 70 людeй? Цe можe бути 70 одномісних стільців.
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01.01.2021 16:22 Ответить
А почитати і подивитись фото? Там крісельний підйомник.
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01.01.2021 19:12 Ответить
этого доисторического совкового мастодонта давно пора снести, это позорище для такого курорта, по ходу его там менты крышуют
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01.01.2021 16:32 Ответить
Вряд ли получится быстро "снести" гору Тростян, где установлены подъемники. Даже бульдозером. Это займет несколько лет (десятков) и охрененную кучу бабла потребует.
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01.01.2021 18:55 Ответить
Редактор-полное гавно)
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01.01.2021 17:08 Ответить
"Экономия" на резервном питании - дизельгенераторе!? Жадность и неуважение к людям... А в больнице/ в больницах, в которой/в которых делают хирургию есть резервное питание!?
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01.01.2021 17:10 Ответить
Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/p3240150 Потеха! Чтобы нажать на кнопку или дернуть ручной стартер работники принимают меры.
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01.01.2021 17:23 Ответить
Подключить генератор - дело 3-х минут.
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01.01.2021 17:44 Ответить
Напевно справа в поломці редуктора.
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01.01.2021 17:49 Ответить
он на автомате должен включатся, если по нормальному.
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02.01.2021 21:19 Ответить
 
 