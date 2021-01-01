На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

На горнолыжном курорте в Славском на Львовщине остановился кресельный подъемник. По состоянию на 15.00 спасатели сняли с подъемника 29 человек, из них 5 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"1 января в 13:35 в ГСЧС поступила информация, что в с. Славское Сколевского района, в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога). Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 14:20 1 января горно-спасательные подразделения ГСЧС начали работы по снятию туристов с кресельного подъемника.

"Всего на подъемнике находится около 70 человек. От ГСЧС привлечено 16 человек личного состава и 2 единицы техники. Дополнительно направлено 11 человек личного состава и 2 единицы техники из Дрогобыча. Температура воздуха 1 градус тепла", - подчеркивается в сообщении спасателей.

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Как позже уточнили в пресс-центре ГСЧС, по состоянию на 15:00 1 января, подразделения ГСЧС с кресельного подъемника сняли 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются.