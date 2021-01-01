РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11253 посетителя онлайн
Новости Фото
7 623 49

Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

В центре столицы усилили меры безопасности из-за марша в честь дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за мероприятия временно перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности 01

Перед стартом марша полиция и бойцы Нацгвардии провели проверку на наличие подозрительных вещей или пакетов. Полиция диалога и представители других служб провели с участниками мероприятия беседу с целью предупреждения и недопущения правонарушений.

Также участников марша призвали соблюдать карантинные меры и не нарушать общественный порядок. Полиция и Нацгвардия будет сопровождать марша по всему маршруту движения.

Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности 02Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности 03

Как сообщалось, 1 января в Киеве проходит факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове отметили день рождения Бандеры. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бандера Степан (752) Нацполиция (16546) шествие (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
"Гузьке мигу"!!!
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 7993
показать весь комментарий
01.01.2021 19:04
+32
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 8977
показать весь комментарий
01.01.2021 19:03
+22
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 136
показать весь комментарий
01.01.2021 19:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 8977
показать весь комментарий
01.01.2021 19:03 Ответить
В ********** начали подумывать, а не перенести ли встречу Нового Года на 14 января
показать весь комментарий
01.01.2021 19:15 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 4692
показать весь комментарий
01.01.2021 19:32 Ответить
Сподіваюсь смолоскипники в свою чергу проінструктували поліціантів, що треба іти разом із ходою, а не проти неї, бо тоді можуть загорється 😂
показать весь комментарий
01.01.2021 20:21 Ответить
"Гузьке мигу"!!!
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 7993
показать весь комментарий
01.01.2021 19:04 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 5995
показать весь комментарий
01.01.2021 19:33 Ответить
Это ведь событие, от которого у нашего *********** диарея начинается!
Никакого выступления, единственная реакция - усиление мер безопастности.
А кому собственно угрожает опасность?
показать весь комментарий
01.01.2021 19:06 Ответить
Слава справжньому патріоту своєї Батьківщині,лицарю свободи й незалежності - Степану Андрієвичу Бандері.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:06 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 1369
показать весь комментарий
01.01.2021 19:08 Ответить
rustling
@RustlingJan
·
2 ч
На молодежном чемпионате мира (МЧМ) в ночь на 31 декабря прошли несколько игр.
Названия(!) стран сыгравших этой ночью смотрите на снимке.
Они уже что-то знают ?
показать весь комментарий
01.01.2021 19:09 Ответить
Рашка: "Country NONAME" !!!!!
Або: "Country 404" !!!!!
показать весь комментарий
01.01.2021 20:25 Ответить
Территротальное образование отребья.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:27 Ответить
Классный эфир в Ютью по поводу Степана Андреевича...Роман ЦУимбалюк Аркадий Бабченко...
1 января 2021 года...
показать весь комментарий
01.01.2021 19:09 Ответить
Дай ссылочку, будь ласка.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dZZ2wNXN7eA
показать весь комментарий
01.01.2021 19:46 Ответить
Thanks, man
показать весь комментарий
01.01.2021 19:50 Ответить
Если количество полицейских превышает количество митингующих, то тогда я просто не знаю, что такое паника…
показать весь комментарий
01.01.2021 19:10 Ответить
поки що у сАбакова легкая діарея😂
показать весь комментарий
01.01.2021 20:18 Ответить
У К Р А Ї Н І С Л А В А !
ворогам смерть
показать весь комментарий
01.01.2021 19:13 Ответить
Політруки на чолі Нацгвардії.

https://censor.net/ru/blogs/3237340/poltruki_na_chol_natsgvard
показать весь комментарий
01.01.2021 19:14 Ответить
в центре Киева усилили меры безопасности
Это нормально -- когда Бандеровцы гуляють!

-- но ещё настанут времена, когда меры безопасности, против бандеровцев, вообще отменят...*)
показать весь комментарий
01.01.2021 19:15 Ответить
Шествие надо было провести возле резиденции, где бухает преЗедент.....
показать весь комментарий
01.01.2021 19:18 Ответить
президент бухает далеко от Киева - в Карпатах, и в прошлом году тоже удрал еще до нового года. Портнов и Ко тоже боится сидеть в Киеве во время таких событий.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:38 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 3407
показать весь комментарий
01.01.2021 19:19 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 9607
показать весь комментарий
01.01.2021 19:21 Ответить
стрім на 5-ому- 5 тис глядачів
показать весь комментарий
01.01.2021 19:25 Ответить
5 000?
показать весь комментарий
01.01.2021 19:26 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 136
показать весь комментарий
01.01.2021 19:27 Ответить
Чкільки людей приймає участь в ході? Скільки було минулого року? Позаминулого? Дуже цікаво. Динаміка надзвичайно важлива.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:35 Ответить
Слава Україні!
показать весь комментарий
01.01.2021 19:37 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 202
показать весь комментарий
01.01.2021 19:47 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 1957
показать весь комментарий
01.01.2021 19:48 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 7513
показать весь комментарий
01.01.2021 19:51 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 7046
показать весь комментарий
01.01.2021 19:54 Ответить
Степан Андрійович робив конкретні справи без зайвого галасу.
А ці любителі смолоскипів прийшли примазатись до його слави.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:57 Ответить
Уявляю як лаптям показують цю ходу хвашистів і стращають бандерами.
показать весь комментарий
01.01.2021 19:57 Ответить
пердаки у победобесных полыхают знатно )))
показать весь комментарий
01.01.2021 20:05 Ответить
Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбук написав ...............................................

"Я запропонував йому чисто теоретично поміркувати, як він тоді собі уявляє ситуацію, коли б Німеччина уклала з Росією який-небуть мир. Ця можливість його заскочила явно зненацька. Він настільки твердо переконаний у перемозі Англії та Америки, що до сьогоднішнього дня про це зовсім не замислювався.

У відповідь він заявив, що його рух став настільки сильним і здобув стільки послідовників, що Сталіну не вдасться його перемогти. Уже самий натяк на вільну землю дасть стільки добровольців, що існуватимуть усі шанси на успіх у цій боротьбі.

Загальне враження: це спритний, впертий, фанатичний слов'янин. До останнього вірний своїй ідеї. Зараз для нас неймовірно цінний, пізніше - небезпечний. Ненавидить як великоросів, так і німців".

Готтлоб Бергер, Обер-групенфюрер SS, зі звіту до Райхсфюрера SS Генріха Гіммлера, фрагмент зі звіту Головного уцправління SS про розмову та спробу завербувати в*язня концтабору Заксенхаузен Степана Бандеру, 6 жовтня 1944 року.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:03 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 9921
показать весь комментарий
01.01.2021 20:04 Ответить
Пора, пора....
показать весь комментарий
01.01.2021 20:24 Ответить
уважаемые бандеровцы , знаю одно: 73 процента своих гнид гараздо страшнее всего вражеского ядерного арсенала .тчк
показать весь комментарий
01.01.2021 20:05 Ответить
кстати 8.01.2021 г. - первая годовщина оманских сепаратных переговоров, зебилы - поздравьте друг друга, не забудьте !
показать весь комментарий
01.01.2021 20:13 Ответить
Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности - Цензор.НЕТ 836
показать весь комментарий
01.01.2021 20:19 Ответить
Happi bisdey, Україно !
показать весь комментарий
01.01.2021 20:23 Ответить
тихо казнить прикацапленых зеленых тварей - рано или поздно Украина к етому придет....
показать весь комментарий
01.01.2021 20:46 Ответить
 
 