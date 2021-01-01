Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж
В центре столицы усилили меры безопасности из-за марша в честь дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что из-за мероприятия временно перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.
Перед стартом марша полиция и бойцы Нацгвардии провели проверку на наличие подозрительных вещей или пакетов. Полиция диалога и представители других служб провели с участниками мероприятия беседу с целью предупреждения и недопущения правонарушений.
Также участников марша призвали соблюдать карантинные меры и не нарушать общественный порядок. Полиция и Нацгвардия будет сопровождать марша по всему маршруту движения.
Как сообщалось, 1 января в Киеве проходит факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
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Никакого выступления, единственная реакция - усиление мер безопастности.
А кому собственно угрожает опасность?
@RustlingJan
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2 ч
На молодежном чемпионате мира (МЧМ) в ночь на 31 декабря прошли несколько игр.
Названия(!) стран сыгравших этой ночью смотрите на снимке.
Они уже что-то знают ?
Або: "Country 404" !!!!!
1 января 2021 года...
ворогам смерть
https://censor.net/ru/blogs/3237340/poltruki_na_chol_natsgvard
Это нормально -- когда Бандеровцы гуляють!
-- но ещё настанут времена, когда меры безопасности, против бандеровцев, вообще отменят...*)
А ці любителі смолоскипів прийшли примазатись до його слави.
"Я запропонував йому чисто теоретично поміркувати, як він тоді собі уявляє ситуацію, коли б Німеччина уклала з Росією який-небуть мир. Ця можливість його заскочила явно зненацька. Він настільки твердо переконаний у перемозі Англії та Америки, що до сьогоднішнього дня про це зовсім не замислювався.
У відповідь він заявив, що його рух став настільки сильним і здобув стільки послідовників, що Сталіну не вдасться його перемогти. Уже самий натяк на вільну землю дасть стільки добровольців, що існуватимуть усі шанси на успіх у цій боротьбі.
Загальне враження: це спритний, впертий, фанатичний слов'янин. До останнього вірний своїй ідеї. Зараз для нас неймовірно цінний, пізніше - небезпечний. Ненавидить як великоросів, так і німців".
Готтлоб Бергер, Обер-групенфюрер SS, зі звіту до Райхсфюрера SS Генріха Гіммлера, фрагмент зі звіту Головного уцправління SS про розмову та спробу завербувати в*язня концтабору Заксенхаузен Степана Бандеру, 6 жовтня 1944 року.