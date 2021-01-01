Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

В центре столицы усилили меры безопасности из-за марша в честь дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за мероприятия временно перекрыто движение по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

Перед стартом марша полиция и бойцы Нацгвардии провели проверку на наличие подозрительных вещей или пакетов. Полиция диалога и представители других служб провели с участниками мероприятия беседу с целью предупреждения и недопущения правонарушений.

Также участников марша призвали соблюдать карантинные меры и не нарушать общественный порядок. Полиция и Нацгвардия будет сопровождать марша по всему маршруту движения.





Как сообщалось, 1 января в Киеве проходит факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львове отметили день рождения Бандеры. ФОТОрепортаж