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На Закарпатье в новогоднюю ночь поскользнулся и утонул в реке 24-летний парень, - ГСЧС. ФОТО

В Закарпатской области в новогоднюю ночь в реке утонул 24-летний парень. Он переходил мостик, поскользнулся и упал в воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

На Закарпатье в новогоднюю ночь поскользнулся и утонул в реке 24-летний парень, - ГСЧС 01

Отмечается, что сегодня в 00:01 к спасателям обратилась родственница 24-летнего жителя села Лисичово Иршавского района. С ее слов, юноша, идя домой со своей девушкой, переходил мостик через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду.

К проведению поисковых работ были направлены спасатели, а утром к поискам присоединились и водолазы. В 10:05 тело погибшего обнаружили местные жители между селами Кушница и Лисичово.

На Закарпатье в новогоднюю ночь поскользнулся и утонул в реке 24-летний парень, - ГСЧС 02

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Автор: 

Новый год (934) ГСЧС (4997) Закарпатская область (2603)


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Топ комментарии
+3
Чи не можна так святкувати НР щоб не було відірваних пальців, травм, та навіть смертей?
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01.01.2021 19:37
+2
как анекдот
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01.01.2021 19:50
+1
Мостик - это голая труба, подобие перил с одной стороны, весь настил уже отсутствует, ни одной доски, только металлический скелет. Это для эквилибристов.
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01.01.2021 19:44
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ужас
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01.01.2021 19:29 Ответить
как анекдот
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01.01.2021 19:50 Ответить
Підовзнувся разве що на гівні,така його доля.Закарпаття в болоті а не в снігу та ожеледиці.Так що не робіть із цього сенсацій,ніхто та від нічого не застрахований.
Світла йому память та блаженний покій.
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01.01.2021 19:29 Ответить
Чи не можна так святкувати НР щоб не було відірваних пальців, травм, та навіть смертей?
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01.01.2021 19:37 Ответить
Утопиться можно и в ложке воды, но надо очень постараться.
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01.01.2021 19:37 Ответить
Вбили
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01.01.2021 19:44 Ответить
Мостик - это голая труба, подобие перил с одной стороны, весь настил уже отсутствует, ни одной доски, только металлический скелет. Это для эквилибристов.
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01.01.2021 19:44 Ответить
поскользнулся и утонул в реке...

Зеленый клоун просто обязан присвоить звание Героя Украины. Он ведь его всем налево и направо раздает.
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01.01.2021 20:15 Ответить
Наприклад?
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01.01.2021 22:09 Ответить
Наказать должны местную власть за такой "мостик".
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01.01.2021 21:28 Ответить
Якийсь місток смерті. Нізащо б по такому не пішла. Чому він не відремонтований? Як можна не поважати так людське життя, примушуючи місцевих ходити по таких містках?
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01.01.2021 22:29 Ответить
"подскользнулся, упал.... в воду, очнулся - утонул!" (С)
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02.01.2021 15:10 Ответить
 
 