В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры 1 января прошел традиционный факельный марш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шествие стартовало на Соборной площади и прошло по улице Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся митинг.

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Участники мероприятия несли факелы, сине-желтые и красно-черные знамена, а также флаги некоторых партий. Участники скандиовали "Слава Украине - Героям Слава", "Слава нації - Смерть ворогам", "Україна понад усе", "Одна єдина Соборна Україна".



















Как сообщалось, в разных городах Украины 1 января состоялись акции к 112-ой годовщине со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене.