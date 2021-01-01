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В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Славянске Донецкой области ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры 1 января прошел традиционный факельный марш.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шествие стартовало на Соборной площади и прошло по улице Шевченко к памятнику Тарасу Шевченко, где состоялся митинг.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Факельное шествие к 112-летию Бандеры: в центре Киева усилили меры безопасности. ФОТОрепортаж

Участники мероприятия несли факелы, сине-желтые и красно-черные знамена, а также флаги некоторых партий. Участники скандиовали "Слава Украине - Героям Слава", "Слава нації - Смерть ворогам", "Україна понад усе", "Одна єдина Соборна Україна".

В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 01
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 02
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 03
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 04
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 05
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 06
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры 07

Как сообщалось, в разных городах Украины 1 января состоялись акции к 112-ой годовщине со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене.

Автор: 

Бандера Степан (752) шествие (129) Донбасс (26956) Славянск (2588)


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Топ комментарии
+91
Я представляю как пылала вата в Славянске)))
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01.01.2021 23:18
+73
Слава Україні!!! Смерть ворогам !!)))
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01.01.2021 23:18
+71
Смерть свинорусам!!!
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01.01.2021 23:17
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Смерть свинорусам!!!
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01.01.2021 23:17 Ответить
Слов"янськ стає новою столицею бандерівщини... У "вати" рве шаблони...
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01.01.2021 23:32 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 105
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02.01.2021 00:01 Ответить
Якби тільки шаблони....Весь інтернет г...м заляпали.....
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02.01.2021 08:11 Ответить
Було б дивно, якби вони цього не зробили .
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02.01.2021 19:30 Ответить
Отакочки!
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01.01.2021 23:18 Ответить
Осьосьочки, осьосьо!
Або:
Отож
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02.01.2021 16:50 Ответить
Та невже! - Отакої!

"щось хапає іззаду, мовби на пса схоже, й отакочки всю спину зубами тисне; люди стають ляльками у цій пароті, розсідаються, чаламкаючи наготовані з дому бутерброди, мовби їм вічність тут гибіти, на цьому вокзалі, і хто знає, чим закінчиться його..."
("СТАЛІНКА" -Олесь УЛЬЯНЕНКО).
"Корови попід лісом пасуться, а ми з ним отакочки на дереві, зваленому буревієм, сидимо."
("Листя землі" - Володимир Дрозд).
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02.01.2021 19:47 Ответить
Русін, в вас з Камподом вийшов цікавий діалог. На мою думку ви обоє маєте рацію використовуючи суфікс "очк" в різних словах. Про використання суфіксів-градаторів в українській літературній мові в підручниках важко знайти інформацію. Ось знайшов:
http://www.info-library.com.ua/books-text-10698.html Як на мене, ми часто-густо дуже прискіпливо ставимось до мови наших співрозмовників і тим відлякуємо тих, хто намагається перейти на українську мову. Давайте будемо більш доброзичливими один до одного і все буде Україна. Це ж адресую і Камподу
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05.01.2021 11:36 Ответить
Кампод, в вас з Русіном вийшов цікавий діалог. На мою думку ви обоє маєте рацію використовуючи суфікс "очк" в різних словах. Про використання суфіксів-градаторів в українській літературній мові в підручниках важко знайти інформацію. Ось знайшов:
http://www.info-library.com.ua/books-text-10698.html Як на мене, ми часто-густо дуже прискіпливо ставимось до мови наших співрозмовників і тим відлякуємо тих, хто намагається перейти на українську мову. Давайте будемо більш доброзичливими один до одного і все буде Україна. У Слов'янську відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 2808 Це ж адресую і Русіну
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05.01.2021 11:39 Ответить
На мою думку, українці один до одного доброзичливіші, коли є спільний ворог. Тому, що індивідуалісти.
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06.01.2021 01:05 Ответить
Так, ми добре засвоїли, що "гуртом добре й батька бити", та забуваємо про магію толоки, про те що "гуртом і каша краще їсться".
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06.01.2021 01:45 Ответить
Як пролунало Ваше "забуваємо" і... вся Україна раптом "забула".
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09.01.2021 16:25 Ответить
А ось нагадування про толоку, як про https://www.youtube.com/watch?v=71faQ9QdpuU «Українську народну Камасутру» . 🇺🇦 🏡
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09.01.2021 20:07 Ответить
Слава Україні!!! Смерть ворогам !!)))
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01.01.2021 23:18 Ответить
Смерть ватанам!
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01.01.2021 23:42 Ответить
Одне одному не суперечить !!Ватани і вороги,це синоніми ,близнюки браття ,сіамські !!!))))
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02.01.2021 00:30 Ответить
Я представляю как пылала вата в Славянске)))
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01.01.2021 23:18 Ответить
Сейчас вата полыхнет. И никаких факелов не надо.
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01.01.2021 23:18 Ответить
У Слов'янську ??Не очікував !Респект вам брати бандерівці та Слава нації!
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01.01.2021 23:20 Ответить
Сегодня, 1 января, в Славянске (Донецкая обл.) прошло 6-е традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Факельные шествия в честь Бандеры в Славянске проводят с января 2016 года.
Первоначальным инициатором выступила местная организация ВО «Свобода», позже к ней подключились другие местные патриотические организации.
Маршрут и форма мероприятия традиционны.
Для участия в шествии в Славянск приезжают жители из близлежащих городов Донетчины - Краматорска, Дружковки, Бахмута и пр.
Иногда присоединяется и Луганская область. В январе 2019 года в марше принимали участие более 200 человек, в январе 2020-го - более 100.
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01.01.2021 23:47 Ответить
а нелю штепу на веревке водили? нет? а надо было!
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01.01.2021 23:20 Ответить
Верхи на віслюку !!!)))
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01.01.2021 23:21 Ответить
Зачем водить... она должна висеть на верёвке.
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01.01.2021 23:38 Ответить
Це гарний ,хоробрий вчинок!!! Алеж більшість там вселяких зажопінців !!!)))
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01.01.2021 23:20 Ответить
Та не надо далеко Славянск брать.Вот Одесса рядом,одна вата.Притом начинает борзеть и не скрывает что за русских.Вообще охренели.
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01.01.2021 23:46 Ответить
Зелена пліснява ввімкнула зелене світло кремлівським реваншістам !! Це саме та мета з якою зелену плісняву привели до влади в Україні ,торувати шлях зажопінцям,з метою повернення України в "роднуюговєнь" Московію !!)))
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02.01.2021 00:35 Ответить
У местной ваты наверное разрыв пуканов до головы)))
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01.01.2021 23:21 Ответить
Чувствую у пожарных будет не лёгкая ночька, это же сколько ватных пердаков надо тушить!?))))
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01.01.2021 23:24 Ответить
В Славянске... Гиркина запомнили...
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01.01.2021 23:24 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 5489
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01.01.2021 23:24 Ответить
Хай сопьються
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01.01.2021 23:45 Ответить
Всё, наши мышибратья пить теперь бросят и перенесут новый год на 9-е мая
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01.01.2021 23:47 Ответить
А стоило на кресте распятую штЁпу нести!
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01.01.2021 23:28 Ответить
Тількі не в трусіках,в комбензоні,а краще в ОЗК хімзахисту !!)))
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02.01.2021 00:37 Ответить
Та не уже--какие трусики? Только по классике жанра---набедреная повязка и венок на голове с тёрна. И конечно песню известную---*...цвитэ тэрэн*!
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02.01.2021 22:08 Ответить
щира повага словянцям. Їм значно складніше, ніж тут. А тому - тричі щира повага!
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01.01.2021 23:30 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 916" Люди пишуть листи у різні країни, пояснюють про написання кирилицею столиці України, а вчителі штампують отаке!!!
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01.01.2021 23:31 Ответить
латиницею.
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02.01.2021 22:19 Ответить
Україну. І переміг. Так - переміг. Бо можна вбити людину, але не можна вбити ідею. Боротьба за свободу і справедливість ніколи не закінчується. І кожен раз, кожен з нас повинен робити свій вибір - боротися або не боротися. З Днем народження Степан Андрійович Бандера !
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01.01.2021 23:33 Ответить
Дивизион ватных пуканов залпом огонь!
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01.01.2021 23:41 Ответить
Та какой там огонь.....На этой тяге можно ракеты в космос запускать.
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01.01.2021 23:48 Ответить
Дімону Рагозіну подати таку ідею. Щоб замість батутів використовували реактивну ватну тягу .
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02.01.2021 19:33 Ответить
Степан Бандера з родиною.В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 9552
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01.01.2021 23:49 Ответить
Banderi otca kazetsia sovieti rastreliali i sestior kazetsia takze?Vot segodnia procital sto Jevgeni Konovalec imel i litovskoje grazdanstvo OUN takze on bil odin iz lyderov
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02.01.2021 00:16 Ответить
Ещё в ватном Харькове нужно шествие провести по случаю праздника!
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01.01.2021 23:51 Ответить
А в Одесі треба знести з п'єдесталу Катерину другу, курву, щоб не надихала ворогів України в українському місті.
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02.01.2021 10:53 Ответить
Курва "катерина друга" 1775 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A1%D1%96%D1%87%D1%96_(1775) знищила Запорізьку Січ , 1764 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8 ліквідувала Гетьманщину , посилила змосковщення України: "Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые... также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу. (Секретнейшее наставление Екатерины Второй, князю Александру Вяземскому 1764 г")
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02.01.2021 20:01 Ответить
Слов"янськ - Бандерівський!
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01.01.2021 23:51 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 6350
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01.01.2021 23:53 Ответить
Подяка бандерівцям Слов'янська!
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01.01.2021 23:59 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 1516
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02.01.2021 00:00 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4146
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02.01.2021 00:08 Ответить
Что за муть и туфта?
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02.01.2021 00:31 Ответить
при том петушара, что вы или будете молча в своих будках смотреть, как патриоты Украины свои праздники празднуют и чтят Героев, и вас загонят в стойло как в Одессе, и гореть будете как эти факелы)))
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02.01.2021 01:56 Ответить
А ведь он прав и это ошибка украинских(в первую очередь шоколадных ) властей,что не проводили ,после освобождения оккупированных территорий деватификацию с добровольно -принудительным выселением ваты в любимую ими нароссию ,как в своё время сделали чехи с судетскими немцами .Так ,что имеем теперь там рыгозажопинский реванш на местных выборах и в будущем вероятность повторения событий 2014 года,а все эти марши и смолоскыпные ходы всего лишь является слабой попыткой успокоить себя и убедить ,что ситуация там в корне поменялась и всё будет хорошо
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02.01.2021 01:53 Ответить
Так і тебе треба виселити нахрєн і не пускати в Україну поки не навчишся мови...Така от логіка...
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03.01.2021 11:32 Ответить
В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 5201
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02.01.2021 00:08 Ответить
Ватное говно забьётся по щелям при малейшей заварушке.В Харькове.осмелели .маленько.
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02.01.2021 01:05 Ответить
А тут ваті порвало сраку. Бандера в Слов'янську.
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02.01.2021 00:13 Ответить
Маскали кирпичами срут))
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02.01.2021 00:14 Ответить
хунта с автоматами марширует по дамбасу,

от це гарно
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02.01.2021 00:54 Ответить
В следующий раз обязательно нужно такое мероприятие в Лисичанске и Северодонецке провести!!!
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02.01.2021 01:02 Ответить
Организаторы и все кто пришли , -- молодцы !!
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02.01.2021 05:40 Ответить
Нехай вата знає, "чем труси хазяина пахнут."
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02.01.2021 10:45 Ответить
Выйти на такой марш в Славянске - это позиция, это поступок.
Донецкая область празднует день рождения Бандеры - это звучит !
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02.01.2021 08:49 Ответить
Порядочно!
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02.01.2021 09:02 Ответить
На честь тарифов пусть зебилы выходят - с сердючкой на бронепоезде.
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02.01.2021 15:48 Ответить
Слава українським героям!!!
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02.01.2021 10:48 Ответить
РОЗ"ЯСНЕННЯ ДО спроб оштрафувати організаторів чи заборонити "смолоскипний похід" у зв"язку з выдсутністю "соціальної дистанції"


у правоохоронці склали на Стахіва адмінпротокол за порушення карантину і організацію масової події, однак Галицький райсуд Львова відмовився накладати на Стахіва штраф на основі цього протоколу.


«У протоколі відсутні відомості щодо точної кількості учасників масового заходу, не встановлено їх осіб, не встановлено чи дійсно вони приймали участь у мирній акції, не надано суду їх письмових пояснень, не встановлено площу території на відкритому повітрі, на якій проводилась акція, а відтак, не встановлено, яку площу займала одна особа і чи така площа на одну особу була меншою, ніж 1,5 кв. м. Відсутні будь-які інші докази вчинення адміністративного правопорушення (фото-, відеоматеріали тощо)», - йдеться у постанові Галицького райсуду Львова.
Суддя Олег Юрків, який розглядав цю справу, став на захист антивакцинатора Стахіва, зазначивши, що постанова уряду, якою обмежено проведення масових заходів, суперечить Конституції.
«Згідно Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно і проводити збори, мітинги і демонстрації. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Станом на перше грудня 2020 року в Україні ні воєнний, ні надзвичайний стан не оголошувалися. За таких обставин, встановлення заборони на проведення масових заходів, яка визначена п.10 п.п.6 постанови Кабміну не відповідає ст. 39 Конституції України та суперечить ст. 64 Конституції України», - зазначив Олег Юрків.
https://zaxid.net/news/
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02.01.2021 11:14 Ответить
та там і смолоскипів не потрібно було під час ходи. їм і так дорогу гарно підсвічувала палаюча вата. ))
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02.01.2021 11:45 Ответить
Молодці,сєпарня і москвофіли мають знати:тут господар Українець.Слава Україні!
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02.01.2021 14:43 Ответить
Степан Андрійович Бандера-
Це - провідник нової ери !
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02.01.2021 15:30 Ответить
Ха-ха - дамбасы позорные перевешались половина от бессильного бешенства очка
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02.01.2021 16:08 Ответить
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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02.01.2021 18:56 Ответить
У Слов'янську відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери - Цензор.НЕТ 6471
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02.01.2021 19:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA Молитва Українського Націоналіста

******* Герої України !
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02.01.2021 19:27 Ответить
У ведмедчука зі свитою трапилось потужне цеглоутворення .
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02.01.2021 19:49 Ответить
В Славянске Донецкой области ко дню рождения проводника ОУН Степана Бандеры 1 января прошел традиционный факельный марш. Источник: https://censor.net/ru/p3240186

Славянську - РЕСПЕКТ
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02.01.2021 20:37 Ответить
Молодці!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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02.01.2021 20:38 Ответить
Хунта жжот!
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03.01.2021 00:00 Ответить
Не розумію, чому тоді там постійно перемагає ЖОПОБЛОК
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03.01.2021 13:30 Ответить
побольше бы таких шествий... кацапам это рвет мозг... а это приятно... приятно пожелать кацапам - щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі - стали вам поперек горла москалям гавнючим!
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04.01.2021 06:06 Ответить
Все це добре,тільки чому після Майдану ватна ригівська шолупінь залишилась не *****..на і не посаджена? Мало того,сидить в Раді і чекає свого часу.Питання дуже просте,але чомусь ніхто не може на нього відповісти.
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04.01.2021 23:15 Ответить
Причем уже при двух президентах (((
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06.01.2021 13:37 Ответить
Оце так новина !
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05.01.2021 11:15 Ответить
Нажаль смолоскипна хода націоналістів у Слов*янську дивує нас набагато більше, ніж легальна діяльність ОПЗЖ, Шнирія та іншого ватного шобла.
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06.01.2021 09:14 Ответить
Это настоящий ГЕРОИЗМ!!!
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06.01.2021 13:36 Ответить
 
 