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Новости Фото Революция в Украине
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Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

Музей Революции Достоинства положил начало новой традиции. В день рождения каждого из Героев Небесной Сотни в Киеве будет звучать Колокол достоинства и будет появляться цветок.

Национальный музей Революции Достоинства с 1 января 2021 года начинает практику персонального чествования каждого из Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.

"Этим мы хотим выразить Небесной Сотне чувство благодарности за их гражданский выбор, героический подвиг и самоотверженность, а также предоставить возможность посетителям аллеи Героев Небесной Сотни узнать больше о погибших во время Революции Достоинства", – отметили в музее.

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В день рождения Героя Небесной Сотни перед Колоколом достоинства будет появляться портрет Героя, живой цветок, а также будет звучать памятный колокол.

1 января в присутствии родственников почтили память Героя Небесной Сотни Александра Бадеры. Об этом пресс-служба музея сообщила в Facebook.

"Начали традицию. В день рождения каждого Героя Небесной сотни теперь на мемориале ударяет Колокол достоинства и появляется цветок", – сказано в посте.

Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 01
Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 02
Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 03
Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 04
Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 05
Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни 06

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мемориал (159) музей (723) память (1498) Небесная Сотня (414)


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02.01.2021 00:41 Ответить
якщо не уважно читати, то виходить Бандера.
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02.01.2021 00:47 Ответить
гы!! тоже подумал что опечатка ,,н" выпустили
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02.01.2021 00:54 Ответить
гідно! гарна традиція - так повинно бути...
Царство Небесне, одному Янголу з Небесної сотні - Олександру Бадері..
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02.01.2021 09:05 Ответить
треба внести це ім'я в підручники історії! І щоб в кожній школі був "червоний куточок" пам'яті ГЕРОЇВ!
А директору музею Майдану виділяти необхідні кошти з бюджету, щоб наша молодь зростала освіченою щодо подій 2013-2014 років.
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02.01.2021 11:09 Ответить
А КОЛОКОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН ИЗ ЧЕРЕПА МУДОЗВОНА ЯНУКОВИЧА !!!
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02.01.2021 17:35 Ответить
Як в гілці йде мова про героїв ,так зразу пропадають кацапи і порохоботи.
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02.01.2021 22:38 Ответить
 
 