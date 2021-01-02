Музей Революции Достоинства начал новую практику чествования Героев Небесной Сотни. ФОТОрепортаж
Музей Революции Достоинства положил начало новой традиции. В день рождения каждого из Героев Небесной Сотни в Киеве будет звучать Колокол достоинства и будет появляться цветок.
Национальный музей Революции Достоинства с 1 января 2021 года начинает практику персонального чествования каждого из Героев Небесной Сотни. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает Цензор.НЕТ.
"Этим мы хотим выразить Небесной Сотне чувство благодарности за их гражданский выбор, героический подвиг и самоотверженность, а также предоставить возможность посетителям аллеи Героев Небесной Сотни узнать больше о погибших во время Революции Достоинства", – отметили в музее.
В день рождения Героя Небесной Сотни перед Колоколом достоинства будет появляться портрет Героя, живой цветок, а также будет звучать памятный колокол.
1 января в присутствии родственников почтили память Героя Небесной Сотни Александра Бадеры. Об этом пресс-служба музея сообщила в Facebook.
"Начали традицию. В день рождения каждого Героя Небесной сотни теперь на мемориале ударяет Колокол достоинства и появляется цветок", – сказано в посте.
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