Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп. ФОТОрепортаж

Вечером 31 декабря житель Львова обнаружил подкоп могилы агента НКВД Николая Кузнецова на Холме славы.

Об этом пишет местное издание Zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.



По его информации, на месте работали сотрудники полиции и других силовых ведомств.



"Подкоп обнаружили на клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яма сверху была прикрыта доской. Цель подкопа пока непонятна, но, вероятно, речь идет о попытке похитить останки советского агента или о подготовке к подрыву могилы", – отметил сайт.

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На сайте полиции нет информации о происшествии. Правоохранителли, по данным Zaxid.net, обещали предоставить подробную информацию 2 января.











Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.



Zaxid.net пишет, что родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге. 7 февраля 2020 года исполнительный комитет Львовского горсовета не согласовал передачу праха Кузнецова его родственникам в Россию.



Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф.