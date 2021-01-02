РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Фото
35 866 78

Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп. ФОТОрепортаж

Вечером 31 декабря житель Львова обнаружил подкоп могилы агента НКВД Николая Кузнецова на Холме славы.

Об этом пишет местное издание Zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, на месте работали сотрудники полиции и других силовых ведомств.

"Подкоп обнаружили на клумбе позади памятника на могиле Кузнецова, яма сверху была прикрыта доской. Цель подкопа пока непонятна, но, вероятно, речь идет о попытке похитить останки советского агента или о подготовке к подрыву могилы", – отметил сайт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исполком Львовского горсовета отказал в передаче в РФ праха агента НКВД Кузнецова

На сайте полиции нет информации о происшествии. Правоохранителли, по данным Zaxid.net, обещали предоставить подробную информацию 2 января.

Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп 01
Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп 02
Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп 03
Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп 04
Во Львове у могилы агента НКВД Кузнецова, прах которого ранее не разрешили перезахоронить в России, обнаружили подкоп 05

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.

Zaxid.net пишет, что родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге. 7 февраля 2020 года исполнительный комитет Львовского горсовета не согласовал передачу праха Кузнецова его родственникам в Россию.

Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф.

Автор: 

захоронения (221) Львов (4597) НКВД (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Артем «Самвел» Мартоян руководитель «Крымского армянского общества», которое открыто выступило в поддержку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) референдума по отделению Крыма от Украины:
Как-то вечером, числа 15 февраля, еду я мимо площади Ленина [в Симферополе]. Вижу - собрались 10-12 пожилых людей, орут. Что такое? Они говорят: меджлисовцы собрались повалить памятник Ленину. Меня это задело. Проснулось чувство долга перед предками (!!!! какими? тех, что русские потрошили ? ) . Вообще-то Ленин для армянского народа был враг, потому что в 1921 году он территорию Армении сдал Турции. Но мой дед был коммунистом, отец уважал Ленина тоже.

армяне они такие армяне
Коммунистическая Россия вместе с Турцией в 1921 году распотрошили Армению оставив ей 1/4 часть территории от Севрского договора.
Но армяне по-прежнему упорно продолжают любить Россию как рабы
показать весь комментарий
02.01.2021 01:22
+35
Нечисть из могилы пытается выползти
показать весь комментарий
02.01.2021 01:29
+26
У львівській Криївці при вході висить напис: Обережно, москалі викопали яму)) Ось і тут мабуть москалі постаралися...
показать весь комментарий
02.01.2021 01:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У львівській Криївці при вході висить напис: Обережно, москалі викопали яму)) Ось і тут мабуть москалі постаралися...
показать весь комментарий
02.01.2021 01:03 Ответить
Бандерівці бешкетують?
показать весь комментарий
02.01.2021 01:07 Ответить
Нечисть из могилы пытается выползти
показать весь комментарий
02.01.2021 01:29 Ответить
Після бажання придуркуватих нащадків повернути його до паРаши, він намагався збігти. Ну не хоче в Орду...
показать весь комментарий
02.01.2021 08:29 Ответить
І яке мали право не віддати останки родичам? І чому він досі у Львові?
Цей московський агент був засланий з метою розсварити німців з українцями. Він вилазив з лісу від Ковпака, вбивав якогось німця, при чому голосно кричав щось українською мовою і втікав назад. Після цього німці розстрілювали 100 українців. Таке робилося і в Білорусі. Москва засилала сотні таких "партизан"- терористів.
показать весь комментарий
02.01.2021 13:14 Ответить
питались привить вакциной спутник в он сбежал
показать весь комментарий
02.01.2021 14:04 Ответить
Правнучку Зои Космодемьянской с лопатой там видели У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп - Цензор.НЕТ 2052...
показать весь комментарий
02.01.2021 21:51 Ответить
Артем «Самвел» Мартоян руководитель «Крымского армянского общества», которое открыто выступило в поддержку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) референдума по отделению Крыма от Украины:
Как-то вечером, числа 15 февраля, еду я мимо площади Ленина [в Симферополе]. Вижу - собрались 10-12 пожилых людей, орут. Что такое? Они говорят: меджлисовцы собрались повалить памятник Ленину. Меня это задело. Проснулось чувство долга перед предками (!!!! какими? тех, что русские потрошили ? ) . Вообще-то Ленин для армянского народа был враг, потому что в 1921 году он территорию Армении сдал Турции. Но мой дед был коммунистом, отец уважал Ленина тоже.

армяне они такие армяне
Коммунистическая Россия вместе с Турцией в 1921 году распотрошили Армению оставив ей 1/4 часть территории от Севрского договора.
Но армяне по-прежнему упорно продолжают любить Россию как рабы
показать весь комментарий
02.01.2021 01:22 Ответить
И ненавидеть Бандеру. Это важно ))))
показать весь комментарий
02.01.2021 04:17 Ответить
ХЙЛО ПРОКОПАЛ !!!
показать весь комментарий
02.01.2021 04:50 Ответить
Хм, Бандера и армяне???? этотчто то новое. анекдот что ли???
показать весь комментарий
02.01.2021 11:42 Ответить
І чого тоді чекати від рюкзакяна.
показать весь комментарий
02.01.2021 13:05 Ответить
Кацапи дуркують.
показать весь комментарий
02.01.2021 01:24 Ответить
В обмен на всех наших пленных эти останки можно отдать.
.
показать весь комментарий
02.01.2021 01:25 Ответить
предварительно обильно полив святой водой
показать весь комментарий
02.01.2021 07:59 Ответить
Или на коне верхом ? так может тот конь еще живой ? Дать ему травы пожевать ? Или покурить ! И будет как новенький .....вместе с наганом и чекистом
показать весь комментарий
02.01.2021 01:55 Ответить
Пєтров і Боширов приходили за кістками свого дєдаваєвалє?
показать весь комментарий
02.01.2021 01:54 Ответить
...феерично!)....на фоне истории Эли Коэна из Массада
показать весь комментарий
02.01.2021 02:06 Ответить
А че Украина вцепилась в него как в сокровище. Отдайте нквдешника и дело с концом.
показать весь комментарий
02.01.2021 02:25 Ответить
вот я тоже думаю. Но Нахмана не дают перезахоронить, то Кузнецова.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:45 Ответить
Ребе Нахман помер і ЗАПОВІВ СЕБЕ ПОХОВАТИ в Умані. Він нікого не вбивав і через його діяння ніхто не вбивав українців. Він наш співвітчизник, навіть не смійте порівнювати його з московською нечистю, котру сама земля українська викидає.
показать весь комментарий
02.01.2021 11:30 Ответить
https://lb.ua/news/2020/04/24/456073_meriya_lvova_otkazalas_peredat.html Мерія Львова відмовилася передати Росії останки агента НКВС Кузнєцова
показать весь комментарий
02.01.2021 11:56 Ответить
Ребе не отдают ради шекелей. А чего ради не отдают Кузнецова? Понадкусать с трупов?
показать весь комментарий
05.01.2021 04:21 Ответить
Вопрос - а почему родственники РАНЬШЕ не хотели перезахоронить?

Вопрос - Кузнецов убивал генералов, которые руководили войсками на фронте, генералов Генштаба Германии, руководителей спецслужб или ТЫЛОВЫХ генералов?

Вопрос - сколько десятков тысяч заложников украинцев расстреляли за это гитлеровцы за убийства этих генералов?

Вот когда будут ответы на эти вопросы, тогда и станет ясно что делать с останками.
показать весь комментарий
02.01.2021 15:36 Ответить
непонятно зачем чекисту лежать во львове
показать весь комментарий
02.01.2021 03:32 Ответить
а землю хто буде пиддобрювать?
показать весь комментарий
02.01.2021 08:04 Ответить
Подкоп чтобы похитить прах Кузнецова и отвести на Родину в РФ. Да отдайте им этот самый прах зачем он нам нужен.
показать весь комментарий
02.01.2021 04:01 Ответить
москали любят дрочить на кости на 9 мая
показать весь комментарий
02.01.2021 08:09 Ответить
Не отдать , а продать....
показать весь комментарий
02.01.2021 15:18 Ответить
Козлецова в мордор віддати його родичам-цапам. Могилу знести і поставити пам'ятник жертвам ЕнКаВеДе.
показать весь комментарий
02.01.2021 04:19 Ответить
исполнительный комитет Львовского горсовета - сепары или прокацапы,или зебилы? Что он там вооще забыл (прах) - в лудшем случаее отдать,хотя я бы сделал по другому...
показать весь комментарий
02.01.2021 05:02 Ответить
Нужно «перезахоронить» останки того НКВДшника на Львовской Мусорной Свалке,
«мусор» должен быть среди себе подобных а не с Людьми
показать весь комментарий
02.01.2021 06:26 Ответить
раскопать больше и залить гавном
показать весь комментарий
02.01.2021 08:06 Ответить
А твоя бабка что в это время делала?И кстати,в Германии не было фашистов,были нацисты.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:44 Ответить
НКВД в загран отрядах стреляли в спины солдатам, там они героями были.
И если его Украинцы порешили значить они больше знали про его героические деяния,
ты лучше поинтересуйся чем НКВД Ковпак после изгнания немцев с Украины занимался на Западной Украине, это он так "отблагодарил Людей" которые ему в партизанских рейдах помогли
показать весь комментарий
02.01.2021 13:26 Ответить
Кат українського народу на пагорбі слави. Ідолопоклоніння це є погано, а вбивці так взагалі це маразм.
показать весь комментарий
02.01.2021 06:52 Ответить
та нехай продадуть кацапам ьі кістяки - нахіба вони потрібні у Львові?
показать весь комментарий
02.01.2021 07:05 Ответить
Кстати.
Изучающим историю по кацапской википедии и потом цицирующим тут эту туфту, рекомендую посматривать кацапский же канал "Победа".
На удивление объективно проходят там некие круглые столы историков, кинодокументалистов, режиссеров.
Так вот. Пару дней назад там говорилось, что бандеровцы воевали против немцев тоже и убили Кузнецова, как немецкого офицера, абсолютно не догадываясь, что он агент НКВД.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:18 Ответить
Цей негідник робив своі замахи на німців, залишаючи на місці замаху бандерівські листівки, що то ніби вони зробили, а німці через те брали цивільних заручників з місцевого населення і сотнями іх розстрілювали.Як би не такі методи, то можна було б вважати його діі гідними поваги, але ж ні, кацапи робили свою підлу справу, як звикли - "Мы будем стоять сзади".. так Путін говорив відверто про методи кацапів. Я б віддав ці залишки москаля, нехай дуріють, ім бігати з плакатами "бессмертного полка" вже остогидло, "парад Пабеди" приівся, нехай на кістках поскачть рік-два, поки нову забаву не придумають.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:09 Ответить
Дякую, Любомире. Обидві твої репліки є найадекватнішими з усього, що тут понаписано. Господь сам давно із ним розібрався - героєм чи злочинцем.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:53 Ответить
Цей мерзотник завдав більше біди і шкоди Українцям, ніж німцям. Його дії натравлювали німецьку адміністрацію на український національно-визвольний рух і мирне населення. Цьому падлу не місце в Українській землі - рано чи пізно його або викопають і засиплять дихлофосом, аба спалять і зрівняють із землею так, що там роками трава не виросте.
показать весь комментарий
02.01.2021 11:55 Ответить
Почему Кремль вот так с власовским движением не поступал?. Можно было тоже от имени генерала Васова, который вёл Гражданскую войну на России в годы Второй мировой войны, вот такие провокации делать, видать бандеровцы больше представляли опасность для Московии
показать весь комментарий
02.01.2021 22:10 Ответить
Несколько видеокамер и патруль рядом в тепле. И кацап комунякодрочер будет посажен на пляшку.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:32 Ответить
Выдавать прах Кузнецова в РФ нецелесообразно. Они его мощи запросто выставят в Главном Военном храме РПЦ рядом с фуражкой Гитлера и обяжут Киевскую Лавру и всех хохлов, пардон, прихожан Московского патриархата его почитать.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:20 Ответить
Погано воював якщо зараз фашизм квітне в Орді.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:37 Ответить
Видать внучок очень хотел в бессмертном полку пройти со скелетом деда...
показать весь комментарий
02.01.2021 08:35 Ответить
Кацапів давно вразила некрофілія, от і вишукують костомахи своіх "выдающихся героев" по всьому світу. Ні, щоб останки солдатів, що лежать непохованими з часів війни по лісах і полях , поховати по-людськи, так вони не дають спокою вже похованим.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:58 Ответить
собирались взорвать.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:47 Ответить
Віддавати не варто. Лапті зроблять з нього нового ідола для поклоніння. Зарити кістки десь на смітнику щоб ніхто і не знав де вони.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:52 Ответить
Вечером 31 декабря житель Львова обнаружил подкоп могилы....

Интересно, а что делал этот житель Львова вечером 31 декабря на кладбище у могилы чекиста?
показать весь комментарий
02.01.2021 09:53 Ответить
Похоже кузнецова уже спи***ли и теперь, по-приколу, об этом сообщили...
показать весь комментарий
02.01.2021 11:56 Ответить
бдитєльно отслежівал сітуацію, чтоби прєдотвратіть возможниє провокаціі накануне всенародного гулянья во Львовє. Шо ж тут незрозумілого, друже? Рутінная профілактіческая практіка...
показать весь комментарий
02.01.2021 09:57 Ответить
или о подготовке к подрыву могилыИсточник: https://censor.net/ru/p3240190

В смысле, подрыву?! Кому он нужен?
показать весь комментарий
02.01.2021 10:02 Ответить
...на параші досьогодні багато наших бранців і військових, і політичних; в їхніх музейних сховищах зберігається чимало українських історичних реліквій!!!!...., то може треба не віддавати, а повертати, якщо повернуть нам...
показать весь комментарий
02.01.2021 11:12 Ответить
А чому виконком не погодив перепоховання в Росії?Для чого українцям ця москальська "цінність"?Навпаки, слід просити, щоб забрали! Натомість слід намагатися привезти на рідну землю останки видатних українців, розкидані по всьому світу...
показать весь комментарий
02.01.2021 11:22 Ответить
то не підкоп, а хтось напевно ничку свою розкопав, може зброя була, може гроші .Місце примітне, за нього не забудеш, там не будуть вестись земляні роботи,туди не прийдуть з обшуком.А коли і знайдуть щось , то не взнають чиє воно
показать весь комментарий
02.01.2021 11:49 Ответить
Скорее всего.
показать весь комментарий
02.01.2021 15:39 Ответить
Справжня історія Кузнєцова мало кому відома. Не дивує нікого, що тактх як Кузєцов було багато але саие його хочуть забрати кацапи?
Справа у тому, що він був подвійним агентом і працював на УПА, здійснючи спільні операції проти фашистів і поставляв розвіддані службі безпеки УПА. Розлвдування його діяльності велось КГБ у післявоєнні роки, але оскільки він на трй час уже був герлїзовпний, розслідування припинили та засекретили.
показать весь комментарий
02.01.2021 12:04 Ответить
Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов!
показать весь комментарий
02.01.2021 12:21 Ответить
Коли це кацапський фашист став Миколою ?
показать весь комментарий
02.01.2021 13:44 Ответить
Диванные вояки- убейте 11 вражеских генералов , а затем тявкайте. Или вам указать врага?
показать весь комментарий
02.01.2021 14:39 Ответить
Ви, ймовірніше, малисьте на увазі 111 (сто одинадцять) ворожих генералів?.. . То, часом не він бункер Гітлера підірвав? Чаво уж там - ля-япі-і...
показать весь комментарий
02.01.2021 15:06 Ответить
Ви вже вбили 11 ворожих генералів? І нікнейм у Вас такий "геройський"...
показать весь комментарий
02.01.2021 15:18 Ответить
ватутьку мочканули
показать весь комментарий
02.01.2021 19:00 Ответить
А кто-то объяснит, зачем мы не даём сплавить это гмно на Россию?
показать весь комментарий
02.01.2021 15:11 Ответить
там буряки добре родять
показать весь комментарий
02.01.2021 19:01 Ответить
Кому нужен прах шпиона Кузнецова (параноидальная версия):


Как известно, кацапы жаждут забрать Украину и Беларусь, и все остальное, что попадет в их сеть, с целью восстановить подобие былой империи. Поэтому готовясь к большой войне кремлевские чекисты решили забрать своих "святых". Николай Кузнецов в рамках чекистких верований один из культовых божков, поэтому оставить его у "жидобендер" во Львове недопустимо. Вот и выкапывают потихоньку, а скорей всего уже выкопали и подложили чужие остнаки. Так что война похоже на пороге, иначе бы родичи из ****** рано или поздно забрали бы кости этого Кузнецова к себе под подол.

Понимаю, что это параноидальная версия вызовет насмешки, сам стебусь. Но шутки шутками, а мало кому известно, что одним из самых первых указов Хутина на посту президента РФ, было установление мемориальный таблички Андропову. Они же на самом деле не в адеквате этай шайка дидуганов в башне. Они иррациональны если не сказать безумны. В интервью Патрушев такое несет, что волосы дыбом становятся. Например, он чесал что они (КГБ) умеют читать мысли и вычитали в мыслях Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею и подобный маразм.
показать весь комментарий
02.01.2021 17:18 Ответить
Та насипати у могилу нквсівця 200 кг щурячої отрути і все - хай риють на здоровля
показать весь комментарий
02.01.2021 20:32 Ответить
РАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - ПОМІНЯТИ КІСТКИ ЦЬОГО НЕЛЮДА НА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ЯКІ Є В ТЮРМАХ МОСКОВІЇ
показать весь комментарий
02.01.2021 20:35 Ответить
Ватни чки откликнулись. Внимательно читайте статью. Или только заголовки по слогам ,можем прочесть.
показать весь комментарий
02.01.2021 20:52 Ответить
Це вам не Бамбасс а Львів , відрегулюють і через 200 років, так і потрібно.
показать весь комментарий
02.01.2021 21:35 Ответить
РОССИЯНИ УЖЕ СВОИ КОСТОЧКИ ОБГЛАДЫВАЮТ )))
показать весь комментарий
03.01.2021 15:12 Ответить
 
 