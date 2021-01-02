В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры. ФОТОрепортаж

В центре Херсона состоялась акция в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы традиционно собираемся, чтобы отметить день рождения исторической личности Степана Бандеры. Мы говорим о национализме, мы говорим об Украине, мы говорим о развитии государства", - сказал председатель областной ячейки ВО "Свобода" Олег Гаврилко в начале акции.

Участники мероприятия пришли с государственными флагами Украины и красно-черными знаменами и партийной символикой. Они произносили патриотические лозунги, держа в руках факелы, а затем зажгли файеры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Как сообщалось, в разных городах Украины 1 января состоялись акции к 112-ой годовщине со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене.