РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10400 посетителей онлайн
Новости Фото
7 358 31

В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры. ФОТОрепортаж

В центре Херсона состоялась акция в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы традиционно собираемся, чтобы отметить день рождения исторической личности Степана Бандеры. Мы говорим о национализме, мы говорим об Украине, мы говорим о развитии государства", - сказал председатель областной ячейки ВО "Свобода" Олег Гаврилко в начале акции.

Участники мероприятия пришли с государственными флагами Украины и красно-черными знаменами и партийной символикой. Они произносили патриотические лозунги, держа в руках факелы, а затем зажгли файеры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Славянске прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры 01
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры 02
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры 03
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры 04

Как сообщалось, в разных городах Украины 1 января состоялись акции к 112-ой годовщине со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене.

Автор: 

Бандера Степан (752) память (1498) Херсон (2872)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4182
показать весь комментарий
02.01.2021 06:24
+17
Славва Героям УПА!
показать весь комментарий
02.01.2021 01:53
+14
Раньше и того не было
показать весь комментарий
02.01.2021 01:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жидковато на Херсонщине
показать весь комментарий
02.01.2021 01:39 Ответить
Раньше и того не было
показать весь комментарий
02.01.2021 01:40 Ответить
в Славинске и то больше !!!

отдать херсонцев в сексуальное рабство Гиркину и казаку Бабайке с чеченами на пару недель, что-ли ?
может после этого интегральный национализм начнут уважать....
показать весь комментарий
02.01.2021 01:42 Ответить
Вот как раз Херсонцы в своё время надавали тумаков "приезжим", неоднократно. так что не нужно на них "гнать".
показать весь комментарий
02.01.2021 01:45 Ответить
Да...в Херсоне обошлись без азовцев, в отличии от Мариуполя
показать весь комментарий
02.01.2021 09:39 Ответить
но кто об этом вспомнит?
показать весь комментарий
02.01.2021 22:01 Ответить
Славва Героям УПА!
показать весь комментарий
02.01.2021 01:53 Ответить
ванька, ты по русски не мог бы написать и внятно ?
каша у тебя в мозгах и строишь из себя англомана
показать весь комментарий
02.01.2021 03:05 Ответить
ты имеешь ввиду сталина, и особый статус чтоб это делать
показать весь комментарий
02.01.2021 03:27 Ответить
Козломордим сьогодні взагалі слова не давали, так що заглохни, **********.
показать весь комментарий
02.01.2021 03:27 Ответить
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4182
показать весь комментарий
02.01.2021 06:24 Ответить
Даже *****, кроме Львова и Киева больше ничего не знает, а Степан Андреевич знал обо всем
показать весь комментарий
02.01.2021 07:23 Ответить
Как нам сейчас не хватает современного Бандеры.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:01 Ответить
Самое интересное, что у тех, у кого разрываются пердаки при любом упоминании Степана Бандеры, так и не могут накинуть хотя бы парочку, судебно доказанных "преступлений" Бандеры. Все их аргументы основываются исключительно на фактах по типу кацапско-фашистской пропаганды про "распятых мальчиков в трусиках".
показать весь комментарий
02.01.2021 07:41 Ответить
На жаль ЗЕлуплених вадиків петровських в Херсоні більшість.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:08 Ответить
Там є один крутий мент Д, він всіх бандерівців розігнав лише своїми галіфе.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:40 Ответить
Он раньше в КГБ служил.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:30 Ответить
Если организатором акции выступила тянибоковская "Свобода", то не удивительно,
что людей так мало.
Подставным борцунам за Украину не верят нигде - ни в Херсоне, ни во Львове.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:42 Ответить
А ви яким боком до Херсонщини ?
показать весь комментарий
02.01.2021 09:25 Ответить
Таким же боком, як і ви. Ба, навіть кращим.
показать весь комментарий
02.01.2021 11:31 Ответить
Молодцы! На следующий год факельное шествие будет поддержано в городах всей Украины !
показать весь комментарий
02.01.2021 09:29 Ответить
Всё, за что брался Фротман-Тягнибок, заканчивалось пшиком.
Выгнали поганой метлой из Рады и надавали моральных копняков.
показать весь комментарий
02.01.2021 13:53 Ответить
УКРАЇНЦІ ЄДНАЙТЕСЯ ПІД ЧЕРВОНО-ЧОРНИМИ ПРАПОРАМИ ДЛЯ ВІДСІЧІ ЗОВНІШНІМ І ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ.
показать весь комментарий
02.01.2021 14:51 Ответить
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
показать весь комментарий
02.01.2021 18:59 Ответить
 
 