В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры. ФОТОрепортаж
В центре Херсона состоялась акция в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня мы традиционно собираемся, чтобы отметить день рождения исторической личности Степана Бандеры. Мы говорим о национализме, мы говорим об Украине, мы говорим о развитии государства", - сказал председатель областной ячейки ВО "Свобода" Олег Гаврилко в начале акции.
Участники мероприятия пришли с государственными флагами Украины и красно-черными знаменами и партийной символикой. Они произносили патриотические лозунги, держа в руках факелы, а затем зажгли файеры.
Как сообщалось, в разных городах Украины 1 января состоялись акции к 112-ой годовщине со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН(б) Степана Бандеры. Бандера вместе с Ярославом Стецько был автором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июле 1941 года нацисты поместили Бандеру под домашний арест, а затем отправили в концлагерь Заксенхаузен. Его освободили в сентябре 1944 года и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера на сотрудничество с гитлеровцами не согласился. Он погиб 15 октября 1959 года от рук агента КГБ Богдана Сташинского. Похоронен Бандера в Мюнхене.
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отдать херсонцев в сексуальное рабство Гиркину и казаку Бабайке с чеченами на пару недель, что-ли ?
может после этого интегральный национализм начнут уважать....
каша у тебя в мозгах и строишь из себя англомана
что людей так мало.
Подставным борцунам за Украину не верят нигде - ни в Херсоне, ни во Львове.
Выгнали поганой метлой из Рады и надавали моральных копняков.
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!