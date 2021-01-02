РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10842 посетителя онлайн
Новости Фото
10 728 307

20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину. ФОТО

20 кислородных концентраторов производства США, купленные Фондом Порошенко, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Прямий".

"Я приехал к вам с приятной новостью. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентратора. Представители Фонда поехали их растамаживать", - сказал Порошенко.

20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину 01

20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину 02

Он также сообщил, что за время эпидемии на помощь больницам и людям из группы риска было потрачено около 150 миллионов гривен. 

Фонд Порошенко сумел купить и привезти в Украину 100 концентраторов, к которым можно подключить сразу двух пациентов.

"Это очень важно. Представте себе, что сразу 200 пациентов будут иметь доступ к кислороду", - рассказал Порошенко.

Он заявил, что Фонд и активисты ОО "Справа громад" помогали там, где помощь была нужнее всего.

"Когда врачей оставили без средств защиты - мы ввозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить и дать врачам необходимую защиту. Это были очки, пульсоксиметры. Мы отремонтировали десятки аппаратов ИВЛ и рентгеновских аппаратов для быстрой диагностики", - сообщил Порошенко.20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину 03

Пятый президент отметил, что благотворители не везде могут подставить плечо и, в частности, когда речь идет, о поставках вакцин. Поскольку производители сейчас работают только с представителями официальных властей.

"У вас есть время сейчас. За полтора-два месяца вы должны все подготовить", обратился Порошенко к правительству Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два украинских телеканала второй год подряд показали поздравление Порошенко вместо Зеленского в канун Нового года

Автор: 

Порошенко Петр (19615) оборудование (91) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+54
Чому ви не розглядаєте це, як заклик до наслідування?
Було б непогано, аби й інші можновладці так "попіарились". Та вони зданті лише лайном плюватись і язиком ляпати про любов до наріду та зубАжіння ( перед виборами).
показать весь комментарий
02.01.2021 11:13
+43
20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину - Цензор.НЕТ 8604
показать весь комментарий
02.01.2021 11:07
+42
Зелюки, к разрыву товсь!
показать весь комментарий
02.01.2021 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
20 кисневих концентраторів виробництва США, куплених Фондом Порошенка, доставлено в Україну - Цензор.НЕТ 9911
показать весь комментарий
02.01.2021 21:37 Ответить
Порошенко решил не отставать в соревновании с Медведчуком. Кто больше поставит концентраторов? Посмотрим как ответит Медведчук
показать весь комментарий
03.01.2021 09:22 Ответить
Порошенко покупает концентраторы за деньги полученные с Укроборонпрома! Главное что не с конфет и тортов
показать весь комментарий
03.01.2021 09:24 Ответить
ПРОСНИСЬ И ПОЙ...бубочка ща, по ошибке всевышнего - у кресла и никаких потугов не делает, шобы хоть чем-то помочь. Мало того, антиковидные деньги откатно закатывает тонким асфальтным слоем.
показать весь комментарий
03.01.2021 09:54 Ответить
ЗЫ... вот зебик и пыня - 2 сапога пара... правда нарапсее Порох не помогает. Потому там ситуация архиплачевная, как и подобает на ягелеядии.
показать весь комментарий
03.01.2021 10:00 Ответить
немного идиот?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:15 Ответить
Страница 4 из 4
 
 