20 кислородных концентраторов производства США, купленных Фондом Порошенко, доставлены в Украину. ФОТО

20 кислородных концентраторов производства США, купленные Фондом Порошенко, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в интервью на телеканале "Прямий".

"Я приехал к вам с приятной новостью. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентратора. Представители Фонда поехали их растамаживать", - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что за время эпидемии на помощь больницам и людям из группы риска было потрачено около 150 миллионов гривен.

Фонд Порошенко сумел купить и привезти в Украину 100 концентраторов, к которым можно подключить сразу двух пациентов.

"Это очень важно. Представте себе, что сразу 200 пациентов будут иметь доступ к кислороду", - рассказал Порошенко.

Он заявил, что Фонд и активисты ОО "Справа громад" помогали там, где помощь была нужнее всего.

"Когда врачей оставили без средств защиты - мы ввозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить и дать врачам необходимую защиту. Это были очки, пульсоксиметры. Мы отремонтировали десятки аппаратов ИВЛ и рентгеновских аппаратов для быстрой диагностики", - сообщил Порошенко.

Пятый президент отметил, что благотворители не везде могут подставить плечо и, в частности, когда речь идет, о поставках вакцин. Поскольку производители сейчас работают только с представителями официальных властей.

"У вас есть время сейчас. За полтора-два месяца вы должны все подготовить", обратился Порошенко к правительству Зеленского.

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