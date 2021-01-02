Поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов загорелся во время движения в Ривненской области. ФОТОрепортаж
В Ривненской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 10:40 по спецлинии "101".
Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в середине кузова локомотива.
Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.
В ГСЧС отметили, что электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.
Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.
Топ комментарии
+5 Юрий Петров #225294
показать весь комментарий02.01.2021 15:05 Ссылка
+4 Welt Schmerz
показать весь комментарий02.01.2021 14:38 Ссылка
+3 Igor L
показать весь комментарий02.01.2021 15:39 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть знакомый мастер, в цеху которого по идее должны менять тормозные колодки. Он говорит что я их последние 10 лет не видел, просто деньги за них получаю и савлю подпись что заменил.
Потойбічні парфуми розійшлися не на жарт.
Река дорог железных...(с)
Купівля тепловозів за кордоном кардинально не вирішує проблеми. Може створитися цілий зоопарк різних моделей від різних виробників із різними характеристиками.
Як їх обслуговувати? Відправляти на обслуговування за кордон, а власні ремонтні депо ліквідувати і замість них побудувати багатоквартирні свічки або гаражні кооперативи? Це шлях в нікуди, в прірву, в дефолт.