Поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов загорелся во время движения в Ривненской области. ФОТОрепортаж

В Ривненской области на железнодорожной станции города Радивилов во время движения загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 10:40 по спецлинии "101".

Прибыв к месту вызова, спасатели установили, что возгорание произошло в середине кузова локомотива.

Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

В ГСЧС отметили, что электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.







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