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Житомирский и Луцкий погранотряды получили от ЕС инженерную технику для демаркации границы с Беларусью. ФОТО
Пограничники Житомирского и Луцкого отрядов накануне нового года в рамках международной технической помощи от ЕС получили специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пограничники двух отрядов получили по одному трактору Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200 общей стоимостью более 100 тыс. евро.
Данная техническая помощь будет использоваться для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства украинского-белорусского участка границы", - говорится в сообщении.
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+16 Alexey Lexx
показать весь комментарий02.01.2021 19:05 Ссылка
+13 5 копійок
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+11 саша паламарчук
показать весь комментарий02.01.2021 19:16 Ссылка
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Пахать конечно можно. Но погранцы сами плуг не купят хоть и доход есть а жаба задавит.
- Приедь вспаши 3 огорода.
- А у вас плуг есть?
Да и если б и жил-все равно ненадо.
Щас такая тэнденция, шо , луче заработать где то ,и купить себе на пропитание. А з сел уже давно потикалы кто хотел и мог.
Живём в ****** на хуторе. Коммуналка - 200кВт + 120 грн. (в год налог на землю)
Покупаем только Питьевую воду хлеб (лень заморачиваться) конфеты и сигареты.
Воля (это не свобода). Нах тот город нужен. Единственное сожаление - пая нет.
Гнуть спину на хозяина - заработать деньги - купить мясо? Так вон оно по двору ходит (кудахчет, гагачет и крякает а ещё пищит и кричит)
Уже свет потушили. Только броли под красной лампой.
Брись шкодник.
По вашей ссылке Интерактивная ссылка больше для понтов.
Трактор Landini 5-120 Цена 52 799 GBP Страна местонахожденияhttps://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/uk,country.html (данного трактора) https://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/uk,country.html Великобритания
По моей ссылке http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/traktory/landini Украптозапчастина
Итальянская компания Landini S. р. А. - известный производитель сельскохозяйственных пропашных колесных и гусеничных тракторов. Входит в состав промышленной группы ARGO Gruppo Industrial наряду с компаниями Laverda, McCormick и другими. Компания была основана 1884 году Джованни Ландини. Сейчас производство тракторов марки Landini развернуто на трех заводах концерна в Италии, а филиалы концерна расположены в Германии, Франции, Южной Африке, Канаде и США.
Не забудьте https://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/landini-5-120/m8y5z10e.html Распечатать и Переслать другу
Норвежская компания https://www.dnvgl.com/ DNV GL отказалась сертифицировать российский газопровод "https://www.obozrevatel.com/topic/severnyij-potok-2/ Северный поток-2 " по окончании его строительства после новых санкций США в отношении проекта.
Об этом пишет https://www.rbc.ru/business/02/01/2021/5ff096349a794791d357ed31?from=from_main_1 РБК . Без сертификата соответствия объект, который строит "дочка" https://www.obozrevatel.com/entity/quotgazpromquot/ Газпрома , не сможет начать работу.
Пресс-служба компании сообщила о том, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 прекращаются до тех пор, пока санкции остаются в силе.
"Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сказано в заявлении, пишет российское издание.
Согласно американским санкциям, которые вступили в силу 1 января после принятия в конгрессе США оборонного бюджета, иностранным компаниям запрещено предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации указанного трубопровода. Если они не покинут проект в течение 30 дней, то тоже попадут под санкционные действия.DNV GL с 2012-го ежегодно сертифицировал газопровод "Северный поток" и должен быть предоставлять такие же услуги "Северному потоку-2". Сертификация нужна для того, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.
https://news.obozrevatel.com/economics/rossijskij-severnyij-potok-2-brosil-odin-iz-klyuchevyih-igrokov-vinoj-sanktsii-ssha.htm?_ga=2.2231984.1825274430.1609582023-111401458.1485467804&_gl=1*1h42pus*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTYwNTIzNC4yMTguMS4xNjA5NjA3NjIxLjA.
Датское энергетическое агентство (DEA) ранее говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая «третья сторона», которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.
https://www.rbc.ru/business/02/01/2021/5ff096349a794791d357ed31?from=from_main_1 Подробнее на РБК:
Если Украина и Беларусь уже на этой стадии делимитации, то трактор им от ЕС в помощь.
Конюх объясняет чому коней немае.
- Овса не давали, сена не давали - вот и *******.
Это анекдот. Непереводимая игра слов.
Сожалею.