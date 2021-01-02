Житомирский и Луцкий погранотряды получили от ЕС инженерную технику для демаркации границы с Беларусью. ФОТО

Пограничники Житомирского и Луцкого отрядов накануне нового года в рамках международной технической помощи от ЕС получили специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники двух отрядов получили по одному трактору Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200 общей стоимостью более 100 тыс. евро.

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Данная техническая помощь будет использоваться для проведения демаркационных работ и инженерного обустройства украинского-белорусского участка границы", - говорится в сообщении.

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