В новогоднюю ночь четверо нелегалов из Турции задержаны возле границы с Польшей, - ГПСУ. ФОТО

В новогоднюю ночь четверо граждан Турции пытались нелегально попасть в Польшу с территории Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

О подозрительных чужаках, которые появились ночью в приграничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования задержала группу мужчин, которые оказались гражданами Турции. В Украину "путешественники" прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Напоминаем, в 2020 году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов. Из них более 220 человек задержаны на границе с Польшей, более 200 - на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ.