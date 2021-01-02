В новогоднюю ночь четверо нелегалов из Турции задержаны возле границы с Польшей, - ГПСУ. ФОТО
В новогоднюю ночь четверо граждан Турции пытались нелегально попасть в Польшу с территории Львовской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
О подозрительных чужаках, которые появились ночью в приграничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования задержала группу мужчин, которые оказались гражданами Турции. В Украину "путешественники" прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.
Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напоминаем, в 2020 году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов. Из них более 220 человек задержаны на границе с Польшей, более 200 - на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ.
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То курды ломятся... -- граждане Турции.
...они ж не знают, шо в концлагерях для беженцев щас творится на островах в Средиземном Море -- ...а кругом, синее небо и белый пароход... *)