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Новости Фото Силовики
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В новогоднюю ночь четверо нелегалов из Турции задержаны возле границы с Польшей, - ГПСУ. ФОТО

В новогоднюю ночь четверо граждан Турции пытались нелегально попасть в Польшу с территории Львовской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В новогоднюю ночь четверо нелегалов из Турции задержаны возле границы с Польшей, - ГПСУ 01

О подозрительных чужаках, которые появились ночью в приграничье и направлялись в сторону границы с Польшей, сообщил в подразделение Госпогранслужбы участковый инспектор. Группа реагирования задержала группу мужчин, которые оказались гражданами Турции. В Украину "путешественники" прибыли в установленном порядке - через авиационные пункты пропуска во Львове и Киеве.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Напоминаем, в 2020 году за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины пограничники задержали более 900 нелегальных мигрантов. Из них более 220 человек задержаны на границе с Польшей, более 200 - на украинско-словацкой границе, 175 - на украинско-молдавской, 120 - на украинско-румынской, более 70 - на границе с РФ.

Автор: 

Госпогранслужба (6546) граница (5297) нелегалы (453) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Львовская область (2927)


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Туреччина ... країна НАТО
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02.01.2021 23:02 Ответить
-- это правда!

То курды ломятся... -- граждане Турции.
...они ж не знают, шо в концлагерях для беженцев щас творится на островах в Средиземном Море -- ...а кругом, синее небо и белый пароход... *)
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03.01.2021 00:34 Ответить
Почему они нелегалы, если в Украину они прибыли легально?
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02.01.2021 23:07 Ответить
Щось в статі не видко україно-білоруського та україно-угорського кордона,чи туда ніхто не пхнеться !!)))
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02.01.2021 23:19 Ответить
В новорічну ніч всі бухають. Не до цього.
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02.01.2021 23:23 Ответить
Що "бульбашовки" та "паленкі" пережрали !!)))
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02.01.2021 23:29 Ответить
хлопці поверталися додому та заблукали
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02.01.2021 23:34 Ответить
Альо...гараж...для них наш Новий Рік -не свято - різні культури.....
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03.01.2021 08:59 Ответить
 
 