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Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в селе Черниевка Хмельницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области, для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар возник в одном из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.

"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", – сказано в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

"Несчастных случаев на пожаре не было", - констатировали спасатели.

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 01
Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 02
Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 03

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 04
Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 05
Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов загорелся во время движения в Ривненской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

монастырь (79) пожар (5968) Хмельницкая область (955)


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Топ комментарии
+16
Тому що Нєвський апріорі не може бути святим.
Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
https://pravoslav.fandom.com/uk/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D1%94%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_-_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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03.01.2021 09:43
+14
У кацапів кого призначили - той і святий.
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03.01.2021 09:59
+7
***** теж.
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03.01.2021 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Тому що Нєвський апріорі не може бути святим.
Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
https://pravoslav.fandom.com/uk/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D1%94%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_-_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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03.01.2021 09:43 Ответить
У кацапів кого призначили - той і святий.
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03.01.2021 09:59 Ответить
***** теж.
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03.01.2021 10:07 Ответить
Вот вы смеетесь, а в Харькове напротив психушки стоит себе памятник этому багатарю рускаму в шишаке и без щита... он там вытянул руку в форме хендехох, как бы останавливая такси 30-40 из гепиного таксопарка... наверное рыцарей-псов под Харьковом уделал... в ркчке Мже утопил...
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03.01.2021 10:13 Ответить
Він на росхват. Домбасяни його теж вважають своїм.
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 9128
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03.01.2021 10:22 Ответить
Так это дедмарос же, не?
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03.01.2021 10:26 Ответить
Я к тому, шо невский на Черкасова смахивал, не?
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03.01.2021 10:27 Ответить
Разом з гундяєвим
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03.01.2021 10:19 Ответить
все пожарные вернулись в часть? Я к тому, что кое-кто мог и задержаться в женской обители им. невского... а шо, я бы да... тем более, хозпостройки, сено, темные уголки, веселые сестрички... ох йо, а где это в Хмельницкой области???
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03.01.2021 10:08 Ответить
Полонська ОТГ, на межі з Житомирщиною. Прокацапський монастирьок десятилітньої давності...
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03.01.2021 13:15 Ответить
Дякую... наведаюсь... позже отпишусь, над сколькими надругался...
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03.01.2021 14:11 Ответить
Ну они там и бухают!
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03.01.2021 10:10 Ответить
хай би згорів той монастир та пішли до чоловіків жити.
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03.01.2021 10:38 Ответить
то москальки. Про таких кажуть: " Якщо в мене на неї встане, то я його відріжу!"
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03.01.2021 13:44 Ответить
Видно в тому монастирі багато грішниць от Господь і послав очищення через вогонь. Це щось подібне до інквізиції, але згоріло лиш приміщення.Слава Всевишньому!
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03.01.2021 22:52 Ответить
Похоже, что у одной из монашек вибратор перегрелся и произошло самовозгорание
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03.01.2021 11:22 Ответить
Не вібратор, а "святой отвѣръдѣвшій отростокъ страстотѣРПЦа гундяя"
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03.01.2021 11:42 Ответить
Цікаво, самозаймання сталося до, чи після "ізвлєчєнія сєго прєдмєта із страстно потєпрєвшей"?
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03.01.2021 11:46 Ответить
Щось забагато культових споруд почало горіти... Добре, що тут головні приміщення вогонь не встиг знищити. З Новим роком, миряни! Нехай все буде добре! МИРУ та ДОБРОБУТУ!!!
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03.01.2021 11:44 Ответить
То москальський пархат. НАЩО його тушити та й ще й за державний кошт?
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03.01.2021 13:46 Ответить
 
 