Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в селе Черниевка Хмельницкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области, для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Пожар возник в одном из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.
"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", – сказано в сообщении ГСЧС.
В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.
"Несчастных случаев на пожаре не было", - констатировали спасатели.
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Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
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