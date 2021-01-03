Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар на территории женского монастыря в селе Черниевка Хмельницкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС в Хмельницкой области, для ликвидации пожара было привлечено 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Пожар возник в одном из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского.

"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза опрокидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", – сказано в сообщении ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

"Несчастных случаев на пожаре не было", - констатировали спасатели.















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