Самая высокая заболеваемость CОVID-19 в Украине зарегистрирована в Николаевской области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В обновленный перечень регионов с худшей эпидситуацией попали Николаевская, Запорожская, Киевская, Черкасская области и столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней зафиксирован в Николаевской области - 495,5, Запорожской - 464,3, Киевской - 422,8, Черкасской - 420,8, Киеве - 423,9.

Кроме того, в Полтавской области этот показатель составляет 387,5.

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В то же время самый низкий показатель заболеваемости - в Кировоградской области (84,1).

Средний показатель по Украине составляет 287,9.

Напомним, в Украине за время пандемии COVID-19 заболели 1 074 093 человека, из них выздоровели 728 865 человек, летальных случаев зарегистрировано 18 854. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 576 новых случаев.

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