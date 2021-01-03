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Самая высокая заболеваемость CОVID-19 в Украине зарегистрирована в Николаевской области, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В обновленный перечень регионов с худшей эпидситуацией попали Николаевская, Запорожская, Киевская, Черкасская области и столица.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней зафиксирован в Николаевской области - 495,5, Запорожской - 464,3, Киевской - 422,8, Черкасской - 420,8, Киеве - 423,9.

Кроме того, в Полтавской области этот показатель составляет 387,5.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В то же время самый низкий показатель заболеваемости - в Кировоградской области (84,1).

Средний показатель по Украине составляет 287,9.

Самая высокая заболеваемость CОVID-19 в Украине зарегистрирована в Николаевской области, - Минздрав 01

Напомним, в Украине за время пандемии COVID-19 заболели 1 074 093 человека, из них выздоровели 728 865 человек, летальных случаев зарегистрировано 18 854. За прошедшие сутки зарегистрировано 4 576 новых случаев.

Также читайте: Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
У нас, в Николаеве больше половины не носят масок вообще, а если и носят, то в основном на подбородке.
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03.01.2021 17:24
+2
А коли тільки починалася ця пандемія, то В Миколаївській області буцімто взагалі не було інфікованих на відміну від інших областей, тоді якщо не помиляюся навіть писали щось накшталт "Миколаївський феномен".
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03.01.2021 17:28
+2
Вот кстати хороший пример того как выглядит российская кампания по дезинформации о вакцинации ) Видим такие тезисы:
1. Вакцина не работает.
2. Привился = заболел\умер
3. Если всё таки решил привиться = значит идиот, даун, умственно отсталый.

Еще обратите внимание на его тезис про "побочные эффекты, которые проявляются не мгновенно". Тоже классический прием воздействия на тех, кого будут прививать планово. Сделано это для нагнетания напряжения и нервозности у уже привитых и естественно срыве вакцинации и увеличение людских жертв. Классическая психологическая операция.
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03.01.2021 17:43
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Шож такое, у них же чуть не -1 заболевших всегда было.
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03.01.2021 17:20 Ответить
Вот именно поэтому, все регионы прокатились через свой пик заболеваемости, теперь дошла очередь до тех, кто дольше всех держался.
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03.01.2021 17:22 Ответить
Вирус никак не мог прорваться через границу области.
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03.01.2021 17:35 Ответить
У нас, в Николаеве больше половины не носят масок вообще, а если и носят, то в основном на подбородке.
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03.01.2021 17:24 Ответить
у Меня подбородок мерзнет
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03.01.2021 17:37 Ответить
и правильно делают
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03.01.2021 17:39 Ответить
Думаю, немало Ваших однофамильців радіють тому, що є українці, які не носять маски так, як слід.
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03.01.2021 18:16 Ответить
Причём тут это? Люблю Украину и знаю, что короновирус - фейк.
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03.01.2021 19:04 Ответить
В каком смысле фейк?
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03.01.2021 19:32 Ответить
Ну, для такої розумної людини неважко відповісти, мутація в якій з ділянок віруса найменш критична для його виживання - poly, gag чи env?
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03.01.2021 19:42 Ответить
Казалось бе все давно должны были вымереть как мамонты... ан нет, едва выбрались ф пятёрку самых заразных
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03.01.2021 20:01 Ответить
Все до единой вакцины полное говно и разводняк.Найвищу захворюваність на CОVID-19 в Україні зареєстровано в Миколаївській області, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1220 Они не защитят от КОВИД даже белой мыши но потребуют потом миллиарды для борьбы с побочными эффектами которые кстати не все проявляются мгновенно. Прививаются против ковид только конченые идиоты
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03.01.2021 17:27 Ответить
И основная масса идиотов в загнивающей Гейропе. Правда?
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03.01.2021 17:33 Ответить
Вот кстати хороший пример того как выглядит российская кампания по дезинформации о вакцинации ) Видим такие тезисы:
1. Вакцина не работает.
2. Привился = заболел\умер
3. Если всё таки решил привиться = значит идиот, даун, умственно отсталый.

Еще обратите внимание на его тезис про "побочные эффекты, которые проявляются не мгновенно". Тоже классический прием воздействия на тех, кого будут прививать планово. Сделано это для нагнетания напряжения и нервозности у уже привитых и естественно срыве вакцинации и увеличение людских жертв. Классическая психологическая операция.
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03.01.2021 17:43 Ответить
Да это диверсия против идиотов далеких от медицины. Полноценную вакцину в принципе невозможно создать пройдя все этапы испытаний менее чем за 5 лет, поэтому все зенеки фазеры на 70 градусах, спутники, ху*тники это все одно говно но в разной обертке
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03.01.2021 17:50 Ответить
Хотя пока есть лохи то почему бы и не нагреть руки, но нужно спешить опередить других пока пирамида не рухнула как МММ
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03.01.2021 17:52 Ответить
Херовастенько Вы историю медицины знаете
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090806/ru/ Процесс и сроки производства вакцины против пандемического гриппа Пандемический грипп (H1N1) - 2009 Краткое сообщение № 7 6 АВГУСТА 2009 Г. | ЖЕНЕВА - После выявления и изоляции нового штамма вируса гриппа с пандемическим потенциалом требуется примерно 5-6 месяцев для получения первых партий одобренной вакцины. Такие сроки необходимы в связи с тем, что процесс производства новой вакцины включает множество последовательных этапов, каждый из которых требует определенного времени. Ниже приводится краткое описание процесса разработки вакцины - от самого начала (получение образца вируса) до конца (наличие вакцины для использования).
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03.01.2021 18:35 Ответить
А при чем здесь Y1N1
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03.01.2021 18:45 Ответить
H1N1 если он один? А тут 10 000 мутаций, угадай мелодию?!
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03.01.2021 18:47 Ответить
Ні при чому. В 2009 році повідомляли, що "После выявления и изоляции нового штамма вируса гриппа с пандемическим потенциалом требуется примерно 5-6 месяцев для получения первых партий одобренной вакцины." А Ви в 2021 пишете побрехеньки "Полноценную вакцину в принципе невозможно создать пройдя все этапы испытаний менее чем за 5 лет".
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03.01.2021 19:46 Ответить
А коли тільки починалася ця пандемія, то В Миколаївській області буцімто взагалі не було інфікованих на відміну від інших областей, тоді якщо не помиляюся навіть писали щось накшталт "Миколаївський феномен".
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03.01.2021 17:28 Ответить
Так, сам звідти....
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03.01.2021 22:31 Ответить
ага ,у Меня насморк
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03.01.2021 17:33 Ответить
Согласно данным ВОЗ насморк отмечался только у 5% заразившихся коронавирусом.
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03.01.2021 17:36 Ответить
І в 73℅ - срачка.
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03.01.2021 19:55 Ответить
как так? Писали вроде, что в Николаеве наименьшая была?
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03.01.2021 17:39 Ответить
догоняем
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03.01.2021 17:42 Ответить
Шоу, пей абрикосовку и котов береги!
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03.01.2021 17:42 Ответить
щас только дал им пожрать
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03.01.2021 17:47 Ответить
Я из славного города корабелов Николаева.
Ковидом переболел сам,практически весь район тоже в переболевших.Когда осенью почувствовал что что-то не так(пропало обоняние,вкус)вызвал скорую,скорая приехала,два медработника,измерили температуру,благо была не высокой и сказали,передаю дословно-ну что вам сказать,по ходу у вас ковид,если хотите
-платный тест,не хотите-идите в аптеку покупайте амизон,пейте много травяных чаев(правда какую именно траву не сказали,но подозреваю что имелся ввиду канабис) и если будет хуже то вызывайте неотложку а так соблюдайте самоизоляции.....и уехали.
Я правда и сам с медициной в прошлом немного был связан,поэтому пересилил ковид своими силами,успешно,чего и всем делаю.
Ну а когда уже оклыгал позвонил семейному доктору и спросил,может надо какую тестировку?
Врач ответил,что раз все прошло значит ничего не надо,у него и так сейчас завал с ковидными.
Так что неудивительно что мой город в зелёной жопе.
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03.01.2021 18:51 Ответить
Это ж тот самый Николаев, где еще полгода назад Ковида вобще не было, судя по статистике?
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03.01.2021 19:17 Ответить
Невже від Львова нарешті відмахалися?
План по хворих певно виконали.
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03.01.2021 19:54 Ответить
 
 