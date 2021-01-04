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"Поменьше Соловьева – здоровее сон!" - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы "Россия 1" свой "рецепт" спокойного отдыха. ФОТО

Вместо телепрограммы "Россия 1" свердловская газета опубликовала надпись: "Поставщик не предоставил программу телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьёва – здоровее сон!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, рецепт "здорового сна"  появился в газете "Березовский рабочий" в номере от 29 декабря 2020 года. 

Главный редактор газеты Сергей Стуков рассказал местным СМИ, что это не ошибка, а сознательный ответ на задержку данных о расписании работы канала.Поменьше Соловьева – здоровее сон! - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы Россия 1 свой рецепт спокойного отдыха 01

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Автор: 

пропаганда (3692) россия (96057) Соловьев Владимир (140)


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"Поменьше Соловьева – здоровее сон!" - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы "Россия 1" свой "рецепт" спокойного отдыха - Цензор.НЕТ 5605
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04.01.2021 09:22
+27
извращенцы. то есть россияне - только так смотрят. особенно доставляет что этот упырь имеет в Италии виллу и любит отдыхать во Флориде
а вате скармливает тухлые скрепы
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04.01.2021 09:22
+16
Кацапи ! Хватить кормить моцкву !
Жирують за ваш рахунок, ще і принизливо називають ваші пограбовані міста та дєрєвушки - *******.
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04.01.2021 09:21
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извращенцы. то есть россияне - только так смотрят. особенно доставляет что этот упырь имеет в Италии виллу и любит отдыхать во Флориде
а вате скармливает тухлые скрепы
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04.01.2021 09:22 Ответить
Г+Г и его брехунцы ничем не лучше ! А мертвечука и мураева-мрази , вообще - «Гёббельс «. отдыхает !
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04.01.2021 11:34 Ответить
я вот читаю за Гитлера, там и за Геббельса есть, как раз прочитал недавно - Путин прав, он был гениален, но точно бы не хотел быть "пресловутым"
и то шо говорил он, никуда не стыкается с бредом красножёппых тварей
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04.01.2021 11:37 Ответить
коли патріоти вимкнули "безкоштовні" супутникові укроканали південь та схід дивляться тільки російські
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04.01.2021 10:01 Ответить
Дуже гарне зауваження! зЕлох ти ж знаєш що гібридна війна і інформаційна теж! Які Українські канали ТБ можна подивитися як і кацапські - безкоштовно ???
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04.01.2021 10:47 Ответить
пОРОлох, хто у здравому розсудку буде дивитися по супутнику "п*ятий" чи "экспрэсо"? А та "порнографія", що транслюють інші, примушує людей дивитися більш "удобоварімое" на кацапТВ.
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04.01.2021 11:23 Ответить
А що, транслюють безкощтовно? Де і які канали???
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04.01.2021 12:29 Ответить
у гуглі забанили?

bnservice.com.ua/ru/articles/113-ukr-channel

Полный список украинских телеканалов транслируемых со спутника Amos 3/7 4.0°/3.9°W и доступных телезрителям в свободном режиме (бесплатно):

Полный список украинских спутниковых телеканалов транслируемых со спутника Astra 4A 4.8°E и доступных телезрителям в свободном режиме (бесплатно):

Дата последнего обновления перечня спутниковых телевизионных украинских каналов 08.08.2020г.
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04.01.2021 12:34 Ответить
Поки я знаю що всі канали України, закодовані і дивитися їх можна тільки за передплатою, за гроші!
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04.01.2021 13:04 Ответить
Неправда. Всі ці канали про які ви кажете є в пакеті безкоштовного телебачення Т2 "Зеонбуд". Нетреба ніяких тарілок супутникових, а звичайна ДЦВ антена. Якщо телевізор не ********, а тіпа аля 90-ті додатково купляєш тюнер за 300 - 400 грн і дивись 32 телеканали безкоштовно.
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04.01.2021 11:23 Ответить
Який там, біліать, "Т2", якщо не завжди є надійний мобильний зв*язок! Якщо ви не знаєте - країна має окрім великих міст ще й "периферію"!
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04.01.2021 11:30 Ответить
Та при чому тут великі міста? От в великих містах і не дивляться ефірне телебачення тому, що багатоповерхові будинки та інфраструктура великого міста роблять дуже великі перешкоди радіохвилям. Тому мешканці великих міст користуються кабельним телебаченням за гроші. А на перифериї, як ви кажете, таких перешкод немає. Хіба, що ви живете десь далеко в лісі то це так, ніхто заради сотні-другої мешканців телевежу будувати не буде. Треба супутник ставити.
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04.01.2021 11:37 Ответить
Блін, Т2 приймає у зоні дії вишки на певній дістанції між вишкою та антеною! Якщо між вишкою та антеною, наприклад, скеля, чи поселення знаходиться у низині - сигналу нема! Н-Е-М-А!!!
На сході й до сьогодні працює АНАЛОГОВЕ телебачення, тому що місцина НЕ ДОЗВОЛЯЄ приймати Т2!
Ще раз: ЖЛОБСТВО ХАЗЯЇВ КАНАЛІВ, ПРОВАЙДЕРІВ та МІСЦЕВІСТЬ не дозволяють приймати Т2.
А купувати новий супутниковий ресівер за 1000 грн., та платити абонплату щоби дивитися рекламу та "порнографію" - нема бажання у населення.
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04.01.2021 12:28 Ответить
Ну якщо немає бажання у населення дивитись українські телеканали то чого тоді піднімати це питання? Привикли все життя на шару. В містах люди платять кожен місяць не менше як по 100 грн тільки за телебачення і не кричать. А ви привикли на шаріка дивитись...
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04.01.2021 13:11 Ответить
Ти такий кумедний... На сході й до сьогодні працює АНАЛОГОВЕ телебачення, тому що місцина НЕ ДОЗВОЛЯЄ приймати Т2!... А Шо розповсюдження радіохвиль аналогового відрізняється від Т2? Т2 теж передається аналоговим способом тільки модуляція сигнала інша
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04.01.2021 13:15 Ответить
Знову купуєш! А коли далеко від міста, на селі? Куди не то що деціметрові а й метрові канали не доходять, а таких сел багато, що дивитись крім тарілки (супутник)? А за кордоном, в Інтернеті також, нема! А кацапські, Є!
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04.01.2021 12:52 Ответить
Проводжу лікбез. На метрових хвилях вже давно телебачення не працює. Вже мабуть років зо три. Інет для того і є інет, що можеш по інету дивитись все що забажаєш. Сидячи хоч в Америці набираєш в пошуковику (дивитись українські телеканали безкоштовно). По третье, якщо в тебе є інтернет то нахра тоді тобі супутники чи наземне Т2?
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04.01.2021 13:08 Ответить
Даремно, я також знаю! А кажу для того, що метровий діапазон захоплює на багато більше територій, ніж дециметрового (Т2)
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04.01.2021 13:28 Ответить
А якщо знаєш, то повинен також знати скільки кіловат треба качати в антенну щоб десь в лісі 100 чоловік подивилось безплатно "Скотів" чи 95-й портал? Хто буде платити за ці кіловати 24/7/360 ?
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04.01.2021 13:35 Ответить
Вибач, я гусей з ТОБОЮ, не пас! =)
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04.01.2021 13:43 Ответить
Коли нема чого сказати то дєлаєм від Шо тіпа ми такі толерантні що не можем стерпіти ТИ. Он в Америці взагалі такого слова як ВИ немає і нічого живуть якось люди...
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04.01.2021 13:50 Ответить
А ще, для транслювання одного аналогового телеканалу треба цілий один передавач до того ж, для передачі в метровому діапазоні треба в антену треба качати хоча би 3 Квт щоб охопити радіус десь до 60 кілометрів. А по технології Т2 один передавач на таку ж відстать і при потужності всього 500 Вт може транслювати до 10 телеканалів одним передавачем. Зрозумів?
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04.01.2021 13:45 Ответить
Салавєй, салавєй, пташечка...
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04.01.2021 09:20 Ответить
Зараз їм вставлять, і вставлялка буде сильна, бо усилена міжнародним розголосом - українці про то взнали ))))
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04.01.2021 09:21 Ответить
Кацапи ! Хватить кормить моцкву !
Жирують за ваш рахунок, ще і принизливо називають ваші пограбовані міста та дєрєвушки - *******.
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04.01.2021 09:21 Ответить
"Поменьше Соловьева – здоровее сон!" - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы "Россия 1" свой "рецепт" спокойного отдыха - Цензор.НЕТ 5605
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04.01.2021 09:22 Ответить
Шоу Бени Килла)
это такой "привет" от Бороды что Рашка в этом году.... о б*же(бросается собирать клунок, заказывает билет в Польшу)
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04.01.2021 09:23 Ответить
Акакаяразница?))
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04.01.2021 09:23 Ответить
У гниды соловья даже по такому поводу бомбанет так,что будет до Курил слышно.)
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04.01.2021 09:22 Ответить
А как оно на толстого Уткина напало..... б*же, да это психбольной просто. я х.з., но в психбольнице это показывать вечерами = быть судимым за жестокое обращение с больными(в норм. стране правда)
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04.01.2021 09:25 Ответить
хм...ну правильно,чо
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04.01.2021 09:25 Ответить
- Вы знаете, водка предохраняет от нежелательной беременности...
- А когда её употреблять - ДО секса, или ПОСЛЕ?
- ВМЕСТО...
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04.01.2021 09:35 Ответить
меньше клоунов - меньше тарифы и больше денег в бюджете.
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04.01.2021 09:31 Ответить
А в чем новость-то?
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04.01.2021 09:35 Ответить
Зажрались. Соловьиный помёт им не нравится.
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04.01.2021 09:39 Ответить
это для тех,кто соловьбёва смотрит
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04.01.2021 09:39 Ответить
У вас помилка. Треба писати ************.
*********** та ************ - концептуальна парочка лайнометів...
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04.01.2021 11:06 Ответить
Этак вы Володю Олейника оставите без средств существования.
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04.01.2021 09:37 Ответить
https://twitter.com/vientosv SvitLana
йой!
я тут з'ясувала, що залізниця у них виходить ще важче:
за-лєз-ні-ца і саме по складах))))
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04.01.2021 09:42 Ответить
Ойц! Тут перелам мови взагалі гарантовано!
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04.01.2021 10:58 Ответить
мови чи єзика?
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04.01.2021 11:08 Ответить
Там усе зламається, бо генетичний шлюб щелепи дозволяє розмовляти тільки кацапським єзиком - в огидному випадку гарантовані страшні борошна та поразка мови всередині рота 😂😂😂
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04.01.2021 11:19 Ответить
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04.01.2021 11:20 Ответить
Для контрольного пострілу можу ще одне слово порекомендувати - "ні-се-ніт-ни-ця!"
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04.01.2021 18:52 Ответить
"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку - Цензор.НЕТ 3202
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04.01.2021 09:44 Ответить
судя по тому шо вытворяют "новые лица", за "одну миллионную" я бы поспорил....
там были же "приморские партизаны" хотя бы
а за беларусов - - бегают с цветочками и любят дубинки.... не только по спине, но и....
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04.01.2021 10:24 Ответить
Ага! А у нас "патриоты" легко собираются пройтись по улице на день рождения Степана Бандери.... а как против повышения тарифов или против коррупционных преступлений власти так зась.... только языком мелем....
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04.01.2021 12:30 Ответить
"о цо и ходзе" - ВНЕЗАПНО.
в принципе за тарифы - всегда мона рассказать.... ммм.... фантазия вообще мож*д разгуляться.

но смешно за тех шо жили "уменьшением тарифов")))
кстати, Дубинский грит шо с нас вытягивают проценты по кредитам, и это как раз логично.
Ибо - набрали, просрали = будь бобр, оплати.те.
самое невыносимое - шо все говорят противоположное. Иметь бы ум Антиколорадоса.... (кушал бы крабы на Сэйшелах)
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04.01.2021 12:38 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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04.01.2021 11:09 Ответить
хм., то есть когда все петухи напали на францию = что он слишком неправилен был?
или просто монархии почуяли угрозу?
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04.01.2021 11:40 Ответить
ну так есть революции норм. человека, а есть то шо сделал Людендорф.
они как бы.... немного разные
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04.01.2021 13:18 Ответить
"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку - Цензор.НЕТ 2042
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04.01.2021 09:47 Ответить
Ага, "1984", пардон. 2021.
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04.01.2021 10:10 Ответить
"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку - Цензор.НЕТ 2442
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04.01.2021 09:49 Ответить
Не Вы ли на гифке, комментом выше?
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04.01.2021 11:15 Ответить
Універсальна порада- я півроку як відімкнув кабельне. КРАСА...)))
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04.01.2021 09:57 Ответить
Просто для хорошего настроения. Что бі ни сказал оппонент на этих говношоу - сценарий там всегда один. Посмейтесь на здоровье и поугорайте с комментов.
https://www.youtube.com/watch?v=4wWO1eRk42c&ab_channel=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4 Кот на российских политшоу
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04.01.2021 10:12 Ответить
не проходите мимо!..Николай же старался изо всех сил!
"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку - Цензор.НЕТ 5382
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04.01.2021 10:12 Ответить
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04.01.2021 10:27 Ответить
собственное производство, без ГМО
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04.01.2021 13:52 Ответить
ага.. в ручную перебирал, что б комочков не было
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04.01.2021 13:56 Ответить
"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку - Цензор.НЕТ 2495
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04.01.2021 10:14 Ответить
у черноротой Ленки бондаренчихи , дочь живет в Америке Мрази везде одинаковые
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04.01.2021 11:39 Ответить
Драсссстеее. ! А як же вони взнають Чо там у хахлов ??
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04.01.2021 10:26 Ответить
Із паРашних Солов'їв не дивно!!!
Дивно що в Україні на "українських" каналах таких солов'їв повно!
Всякі Медведчуки, Мураєви, Кацмани, Піховшеки, Рабиновичі і їнша слугож...пна мура!
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04.01.2021 10:43 Ответить
Із паРашних Солов'їв не дивно!!!
Дивно що в Україні на "українських" каналах таких солов'їв повно!
Всякі Медведчуки, Мураєви, Кацмани, Піховшеки, Рабиновичі і їнша слугож...пна мура!
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04.01.2021 10:44 Ответить
Соловья уж никто и не смотрит....
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04.01.2021 10:59 Ответить
А чому забули про ************? 🚽📽️📺
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04.01.2021 11:03 Ответить
что же так "обидели" соловеюшку", ударив того по рылу...
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04.01.2021 11:12 Ответить
кацапи не мають права на здоровий сон та спокійне життя, допоки вони ведуть війну з нами.
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04.01.2021 12:13 Ответить
Схоже на антисимітизм
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04.01.2021 13:54 Ответить
Як же так? Це не поскрепному лягати спати без промивки мізків солов'їним поносом?
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04.01.2021 16:51 Ответить
Поменьше новосте из-за поребрика - здоровее сон.
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04.01.2021 16:56 Ответить
КУРЕНИЕ ЭТО СМЕРТЬ, СМЕРТЬ ЭТО СОН, СОН ЭТО ЗДОРОВЬЕ !!! КУРИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ )))
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05.01.2021 10:15 Ответить
 
 