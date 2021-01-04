"Поменьше Соловьева – здоровее сон!" - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы "Россия 1" свой "рецепт" спокойного отдыха. ФОТО

Вместо телепрограммы "Россия 1" свердловская газета опубликовала надпись: "Поставщик не предоставил программу телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьёва – здоровее сон!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, рецепт "здорового сна" появился в газете "Березовский рабочий" в номере от 29 декабря 2020 года.

Главный редактор газеты Сергей Стуков рассказал местным СМИ, что это не ошибка, а сознательный ответ на задержку данных о расписании работы канала.

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