"Поменьше Соловьева – здоровее сон!" - свердловская газета опубликовала вместо телепрограммы "Россия 1" свой "рецепт" спокойного отдыха. ФОТО
Вместо телепрограммы "Россия 1" свердловская газета опубликовала надпись: "Поставщик не предоставил программу телеканала "Россия 1". Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьёва – здоровее сон!"
Как сообщает Цензор.НЕТ, рецепт "здорового сна" появился в газете "Березовский рабочий" в номере от 29 декабря 2020 года.
Главный редактор газеты Сергей Стуков рассказал местным СМИ, что это не ошибка, а сознательный ответ на задержку данных о расписании работы канала.
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+31 Виктор Стеценко #457307
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а вате скармливает тухлые скрепы
и то шо говорил он, никуда не стыкается с бредом красножёппых тварей
bnservice.com.ua/ru/articles/113-ukr-channel
Полный список украинских телеканалов транслируемых со спутника Amos 3/7 4.0°/3.9°W и доступных телезрителям в свободном режиме (бесплатно):
Полный список украинских спутниковых телеканалов транслируемых со спутника Astra 4A 4.8°E и доступных телезрителям в свободном режиме (бесплатно):
Дата последнего обновления перечня спутниковых телевизионных украинских каналов 08.08.2020г.
На сході й до сьогодні працює АНАЛОГОВЕ телебачення, тому що місцина НЕ ДОЗВОЛЯЄ приймати Т2!
Ще раз: ЖЛОБСТВО ХАЗЯЇВ КАНАЛІВ, ПРОВАЙДЕРІВ та МІСЦЕВІСТЬ не дозволяють приймати Т2.
А купувати новий супутниковий ресівер за 1000 грн., та платити абонплату щоби дивитися рекламу та "порнографію" - нема бажання у населення.
Жирують за ваш рахунок, ще і принизливо називають ваші пограбовані міста та дєрєвушки - *******.
это такой "привет" от Бороды что Рашка в этом году.... о б*же(бросается собирать клунок, заказывает билет в Польшу)
- А когда её употреблять - ДО секса, или ПОСЛЕ?
- ВМЕСТО...
*********** та ************ - концептуальна парочка лайнометів...
йой!
я тут з'ясувала, що залізниця у них виходить ще важче:
за-лєз-ні-ца і саме по складах))))
там были же "приморские партизаны" хотя бы
а за беларусов - - бегают с цветочками и любят дубинки.... не только по спине, но и....
в принципе за тарифы - всегда мона рассказать.... ммм.... фантазия вообще мож*д разгуляться.
но смешно за тех шо жили "уменьшением тарифов")))
кстати, Дубинский грит шо с нас вытягивают проценты по кредитам, и это как раз логично.
Ибо - набрали, просрали = будь бобр, оплати.те.
самое невыносимое - шо все говорят противоположное. Иметь бы ум Антиколорадоса.... (кушал бы крабы на Сэйшелах)
или просто монархии почуяли угрозу?
они как бы.... немного разные
https://www.youtube.com/watch?v=4wWO1eRk42c&ab_channel=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4 Кот на российских политшоу
Дивно що в Україні на "українських" каналах таких солов'їв повно!
Всякі Медведчуки, Мураєви, Кацмани, Піховшеки, Рабиновичі і їнша слугож...пна мура!
Дивно що в Україні на "українських" каналах таких солов'їв повно!
Всякі Медведчуки, Мураєви, Кацмани, Піховшеки, Рабиновичі і їнша слугож...пна мура!