Водитель Mercedes насмерть сбил велосипедиста, положил его тело в багажник и пытался скрыться с места ДТП. ФОТОрепортаж

В Одесской области водитель сбил насмерть велосипедиста и, чтобы скрыть преступление, положил тело в багажник и пытался скрыться с места происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию региона, ДТП произошло в поселке Большая Михайловка вечером 2 января.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на 33-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, положил погибшего в багажник и пытался с места происшествия скрыться. Однако через полтора километра несправился с упралением и наехал на препятствие.

Водителя задержали и доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше