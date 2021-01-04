Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Харьковские спасатели ликвидировали последствия аварии, произошедшей на кольцевой дороге города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Харьковской области, 3 января в 18:50 на перекрестке кольцевой дороги Харькова и дороги Циркуны-Харьков произошло ДТП: столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и легковой Renault Logan.

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Водитель грузовика не пострадал.

К проведению спасательных работ были привлечены отделения на специальной машине САРМ. Спасатели отключили клеммы аккумулятора, перекрыли вентиль газового баллона, а также с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованной легковушки и достали тело погибшего мужчины.

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