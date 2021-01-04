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Новости Фото Силовики
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Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Харьковские спасатели ликвидировали последствия аварии, произошедшей на кольцевой дороге города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Харьковской области, 3 января в 18:50 на перекрестке кольцевой дороги Харькова и дороги Циркуны-Харьков произошло ДТП: столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и легковой Renault Logan.

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Водитель грузовика не пострадал.

К проведению спасательных работ были привлечены отделения на специальной машине САРМ. Спасатели отключили клеммы аккумулятора, перекрыли вентиль газового баллона, а также с помощью специального инструмента разрезали кузов изуродованной легковушки и достали тело погибшего мужчины.

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Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС 01
Фото: kh.dsns.gov.ua
Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС 02
Фото: kh.dsns.gov.ua
Мужчина погиб в результате ДТП на окраине Харькова, - ГСЧС 03
Фото: kh.dsns.gov.ua

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Автор: 

ДТП (7684) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9250) Харьков (7551) ГСЧС (5002)


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Топ комментарии
+3
Часто встречающийся вид ДТП из-за мёртвой зоны фур и других грузовиков.
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4781
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04.01.2021 11:09
+1
Тоді вже БТР. Не прогадаєш.
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04.01.2021 11:19
+1
Что интересно,повреждения ведь небольшие,и водитель умер
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04.01.2021 11:23
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І тут БОЛТ. Шо це за фірма така?
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04.01.2021 11:04 Ответить
таксист..
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04.01.2021 11:08 Ответить
Часто встречающийся вид ДТП из-за мёртвой зоны фур и других грузовиков.
Чоловік загинув унаслідок ДТП на околиці Харкова, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4781
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04.01.2021 11:09 Ответить
Дуже часто у таких ДТП винні саме водії фур.
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04.01.2021 11:31 Ответить
Покупайте рено логан
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04.01.2021 11:16 Ответить
Тоді вже БТР. Не прогадаєш.
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04.01.2021 11:19 Ответить
так машина целая, если не пристегиваться в любой легко умрешь.
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04.01.2021 11:24 Ответить
У данному випадку саме ремені безпеки могли спровокувати загибель.
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04.01.2021 11:32 Ответить
Нет,только в той которая сделана из папье-маше,в угоду ненаедающимся глобалистам
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04.01.2021 11:33 Ответить
сминающаяся спереди машина уменьшает перегрузку, силу удара. Сбоку не видно чтобы машина сильно деформировалась
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04.01.2021 12:05 Ответить
Рено Логан собирает ВАСАДЗЕ из кацапских деталей . Он подписал договор с кацапской компанией , собирающей Рено
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04.01.2021 12:58 Ответить
У ВАСАДЗЕ отверточной сборка ( даже колёса вроде не прикручивают ) - так с кацапского завода и приходят авто
ВАСАДЗЕ в Украине не платит за растаможку этих Рено
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04.01.2021 13:00 Ответить
в Болте работают одни чайники! где их тока набирают?
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04.01.2021 11:23 Ответить
Что интересно,повреждения ведь небольшие,и водитель умер
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04.01.2021 11:23 Ответить
Ну ладно, там Диана попала, как то еще, а это шо за новость? Кого это интересует? Был бы единичный случай, а так, десятками.
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04.01.2021 11:43 Ответить
заБОЛТался....
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04.01.2021 11:54 Ответить
Перекрёсток Кольцевой и выезда на Циркуны достаточно стрёмный. Если едешь с города со стороны Северной Салтовки то, доезжая до перекрестка, ты поднимаешься на достаточно крутой и очень неприятный (плохо просмативаемый по сторонам) подъем. Еще более неприятный он становится если едешь на механической коробке и останавливаешься на нем. Судя по всему светофор не работал, а при выключенном светофоре водителю Рено нужно было остановиться на знак STOP и пропустить едущую по главной дороге фуру, чего он не сделал...
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04.01.2021 12:55 Ответить
светофор был отключен пишут
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04.01.2021 13:06 Ответить
Він там взагалі рідко працює.
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04.01.2021 17:17 Ответить
На этом перекрёстке 4 дня не работает светофор, 1 января там проезжал, лежали осколки пластика после ДТП, сегодня проезжал еще новые осколки....Слов нет , кто должен следить за состоянием светофоров , или праздики виноваты? Когда там работал светофор ДТП случались крайне редко, там реальнло непростой перекресток ,особенно при выезде из Харькова. Царствие небесное погибшему, соболезнования родным и близким..😪😪😪
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04.01.2021 21:29 Ответить
Перекрёсток с не работающим уже несколько дней светофором.Таксист шёл по второстепенной.Удар пришёлся в левую переднюю дверь.Его протянуло метров десять.
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04.01.2021 23:22 Ответить
 
 