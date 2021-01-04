Сумма поступлений от платных камер в СИЗО превысила 2 млн гривен, - Малюська. ФОТОрепортаж
Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 миллиона гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал министр юстиции Денис Малюська.
"Под Новый год размер поступлений от платных камер уже превысил 2 миллиона гривен... Хорошего Нового года, празднуйте осторожно и не попадайте к нам в гости", - пишет Малюська и публикует фотографии еще одной отремонтированной камеры.
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Зебільні постіки та ріелторська діяльність, те, чим йому дозволено займатись. Юстиція, ВАЗеленським, віддана на поталу портнову.
Коломойский вошел в десятку коррупционеров мира.
Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский . Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка «Приватбанка» на более 5млрд. долларов и похитил его.«Деньги исчезли в группе оффшоров. Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране! Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство », - пояснили в OOCRP.
Голос Америки
Это может стимулировать повышение преступности.
Возможно я что-то правильно не понял.
P.S. что я несу?!
"Милости прошу к нашему шалашу!" (c) Мойдодыр
Ще треба було корону з хлібного м'якіша на голову нахлобучити )))))))))))
Режиссер хоть понимал, что он снимает? Если понимал, то троллинг качественный!
Він непотрібний - бо тама немає гарячої води
а чого тоді не зробити відкуплення від злочину ? вбив людину одна такса, згвалтував друга... обікрав державу на мілйони вкрав гроші в вчителів лікарів тим самим вбив тисячі людей... заплавтив в казну... і далі крадеш...
ЦЕ ******* вибачте на слові.
це вже дно, чи ще ні?
днище и позорище!
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido