Сумма поступлений от платных камер в СИЗО превысила 2 млн гривен, - Малюська. ФОТОрепортаж

Сумма поступлений от платных камер в следственных изоляторах уже превысила 2 миллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал министр юстиции Денис Малюська.

"Под Новый год размер поступлений от платных камер уже превысил 2 миллиона гривен... Хорошего Нового года, празднуйте осторожно и не попадайте к нам в гости", - пишет Малюська и публикует фотографии еще одной отремонтированной камеры.









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