Житель Берегово в интернете агитировал за отделение Закарпатья от Украины, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению некоторых территорий нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

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Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.