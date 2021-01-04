Житель Берегово в интернете агитировал за отделение Закарпатья от Украины, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению некоторых территорий нашего государства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.
Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
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