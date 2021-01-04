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Житель Берегово в интернете агитировал за отделение Закарпатья от Украины, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность местного жителя, который призывал к отделению некоторых территорий нашего государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Берегово в интернете агитировал за отделение Закарпатья от Украины, - СБУ 01

По предварительным данным следствия СБУ, житель города Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства.

Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выявлена межрегиональная сеть агитаторов, призывавших к сепаратизму и захвату власти, - СБУ. ФОТО

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

правоохранительные органы (2970) СБУ (19990) сепаратизм (11311) силовики (2799) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+40
Теперь можно у него отделить почки, печень, сердце. В Украине масса людей нуждающихся в донорских органах. Моск можно не отделять - его нет.
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04.01.2021 18:29
+30
Одна гнусавая свинособака в 2014 занималась тем же самым. И ничего - Президентом Украины выбрали.
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04.01.2021 18:34
+20
На нари курва !Нехай там агітує
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04.01.2021 18:29
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Парадокс життя-буття: в 1956 році сересер танками давила угрів, а послідовнику сересер зараз ....зад лижуть і на цирлах повзають перед Моквою. Губу в Орбана і їхнього чиновництва розтащило на захід України. Був би у нас Дійсний Керманич країною,то вся ця сепарня скрізь засунула б язик в одне місце,якщо б взялись конкретно за вирішення справи. По-перше, Україна в правовому полі могла б висунути репарації Угорщині по 2-й світовій( армія угрів, декілька бригад і інше лайно від них розоряло землі, розстріли людей, окупація земель,ну і таке інше. Те ж саме і по Італії,Румунії, Чехії можна робити. Всі ,падли, Гітлеру прислужували. Поляки он не соромляться це робити до Німеччини,хоча у них у Гітлера служило....не впадіть тільки.....півмільйона офіційно військових. Факт є факт! Була б ОХОТА. Шкода,що не я....
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04.01.2021 23:47 Ответить
щоб цього більше не було НІКОЛИ - строк увязнення від 20 до 40 років, Без можливості УДЗ після відсідки 80 % терміну... І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
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04.01.2021 23:50 Ответить
Те ж саме треба робити і з Росією. Перше,внести зміни в Конституцію і ліквідувати кримську республіку перейменувавши в Кримсько-татарську. По-друге,внести зміни в Констмтуцію по столиці Крима і назви населених пунктів. У нас по міжнародн.праву є можливість подати на репарацію до Москви за окупацію сходу і півдня. Виставити Росії окупаційний збір в 1000 євро за один метр захопленої землі ( можна і більше) з поверненням усіх підприємств та збором за розореність інфраструктури. Ну і т.д. Цяцкаємось чи боїмось чогось?! Гірше буде,якщо цього не зробимо,бо у Лайна є ознака: якщо його не ліквідують,то воно пахне ще сильніше!
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04.01.2021 23:56 Ответить
Видно получил кремлёвские деньги.
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05.01.2021 04:25 Ответить
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