На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

"Установлено, что в конце октября 2020 года указаное должностное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютеры общей стоимостью более 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Вследствие преступных действий подозреваемого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

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Сейчас благодаря принятым мерам обеспечено возвращение похищенного имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.

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