На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"Установлено, что в конце октября 2020 года указаное должностное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютеры общей стоимостью более 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Вследствие преступных действий подозреваемого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.
Сейчас благодаря принятым мерам обеспечено возвращение похищенного имущества.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.
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в наше время ( с начала войны ) за такие преступления не садят
по хорошему данного типа - под трибунал ( до ближайшей канавы ) , или в штрафники ( но таких у нас нет , а надо )
А старшины рот?
А техники в рембате? (правда те больше по халтурам как рабочие автогаража)
А начальник склада квартирного имущества в КЭЧ?
Партія войни проіграла вибори.
То ці гаджети вже не ************.
Я йому відповів: "Добре. Війна не закінчиться ще довго, але в мене є питання такого плану. Моя ступінь відповідальності - це питання національної безпеки й оборони, створення системи територіальної оборони, рух опору, військово-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, інформаційний супротив російській пропаганді та військова підготовка населення - що з цим?".
Мені сказали, що це наразі не актуально. Якщо це не актуально, і про це каже секретар РНБО, то мене це дуже напружує. Потім він змінив свою позицію, про це стали говорити. Але говорити й діяти - це різні речі.
А компютеры 1977 уже ремонтировал !
Самая продвинутая техника 1977 года выглядела так :
В результате действий Кучмы и его зятя десятки километров тоннелей, обслуживавших "правительственную связь" и "предназначенные для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектованы и потеряли возможность выполнять задачи по назначению". Многие видели такие от "погреба" вдоль дорог. Это и есть входы в тоннели.
https://focus.ua/ukraine/470923-ulyana-suprun-ne-tolko-ushla-iz-facebook-no-i-zakryla-v-ukraine-tri-obshchestvennye-organizacii# в Messenger
https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/
ДТП с телом в багажнике в поселке Великая Михайловка ...И НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО
Сбил и пытался увезти тело: виновником смертельного ДТП в Одесской области https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/ оказался сын экс-начальника райотдела милиции
Прес-служба дніпровського ДержККБ "Південне" оприлюднила підсумкове відео про свою тогорічну діяльність - "https://www.youtube.com/watch?v=ioAOVTfaj8E Події та факти 2020 ".
Серед іншого, у відеозвіті повідомляється про продовження робіт зі створення нових українських 122-мм "Тайфун-1" для реактивних систем залпового вогню типу БМ-21 "Град" ("Верба", "Берест" тощо)."На дільниці ротаційного розкочування виготовлено першу партії корпусів снарядів. Триває відпрацювання складових частин", - відзначила прес-служба КБ "Південне".
акож було повідомлено, що під час вогневих випробувань https://defence-ua.com/photo/vognevi_viprobuvannja_vilhi_m_visokotochna_rszv_gotujetsja_do_prijnjattja_na_ozbrojennja-19.html у квітні 2020 року , які проходили на Державному випробувальному полігоні ЗСУ "Алібей" в Одеській області, було протестовано кілька допоміжних систем."Для отримання та аналізу телеметричної інформації (під час пусків), вперше успішно використано уніфікований вимірювальний модуль та мобільний https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kb_pivdenne_vpershe_vikoristalo_na_viprobuvannjah_tajfun_1_novitnij_vimirjuvalnij_punkt_trajektoriji_snarjadiv_rszv_foto-691.html вимірювальний пункт розробки КБ "Південне", - розповіли на держпідприємстві.
Для подальших вогневих випробувань нових українських ракет на виробничих потужностях КБ налагоджене серійне виготовлення нових вимірювальних модулів.
https://defence-ua.com/news/kb_pivdenne_vigotovilo_pershu_partiju_reaktivnih_snarjadiv_tajfun_1_foto-2504.html
Розумію що жорстко...А ЩО РОБИТИ????????