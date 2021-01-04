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На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура 01

"Установлено, что в конце октября 2020 года указаное должностное лицо, имея доступ к военному имуществу, присвоило два специальных переносных компьютеры общей стоимостью более 200 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Вследствие преступных действий подозреваемого радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-командир воинской части подозревается в халатности, приведшей к взрывам на артскладах на Донетчине в 2017 году, - прокуратура

На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура 02

Сейчас благодаря принятым мерам обеспечено возвращение похищенного имущества.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, устанавливаются причины и условия совершения преступления.

Также смотрите: На Черниговщине у бывшего сотрудника воинской части при обыске обнаружен арсенал оружия, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия (8502) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Черниговщина (1485) Военная прокуратура (933) ВСУ (6675)


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Топ комментарии
+32
Посадить урода на 20 лет!!
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04.01.2021 19:05
+32
На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4910
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04.01.2021 19:14
+14
Жлоби в українській армії ще довго не переведуться. Доки бовдури не перестануть бовдурів призначати офіцерами, постійно буде якась дурня тупая.
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04.01.2021 19:08
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Посадить урода на 20 лет!!
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04.01.2021 19:05 Ответить
у нас більше 15 не дають...тільки пожиттєво...
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04.01.2021 19:12 Ответить
Ну... він мабуть мав на увазі с пєрспєктівой продлєнія...
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04.01.2021 20:16 Ответить
Аж ніяк два ноутбуки не впливають на роботу війскової радіорелейної станції зв'язку! Тому робимо висновок - в військовій прокуратурі сидять повні ідіоти та дебіли, які абсолютно не розбираються в військовій техниці і за це їх потрібно гнати накуй на фронт рядовими, поки їх не розірве накуй ворожа міна або снаряд. Військова радіорелейна станція зв'язку це абсолютно самостійний і окремий від ноутбука апаратний комплекс, який самостійно, без будь яких ноутбуків організовує канали зв'язку між двома точками і може працювати без будь яких ноутбуків! Ноутбук не є і не може бути важливою складовою частиною апаратного комплексу радіорелейного зв'язку, це просто інструмент для роботи зв'язківців, який може бути замінений будь яким іншим ноутбуком взятим з будь якої помийки! Військова прокуратура фальсифікує кримінальне провадження і вводить в оману суспільство! Крадіжку нікому не потрібних ноутбуків військова прокуратура видає за крадіжку якихось складових частин апаратного комплексу радіорелейного зв'язку, ніби офіцер ЗСУ щось там виколупав з апаратного комплексу і поніс додому, чим вивів з ладу апаратуру зв'язку. Брехня, тупа та ідіотська брехня! Накуй такі прокурори ідіоти потрібні в військовій прокуратурі?
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05.01.2021 01:41 Ответить
дайте угадаю - ви на своєму компьютері працюєте машинними кодами, операційною системою не користуєтесь?
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05.01.2021 10:17 Ответить
Igor L є ексПЕРДтом по всіх військових питаннях. На такі як ви задали він не відповідає
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05.01.2021 10:50 Ответить
Радіорелейна станція зв'язку не використовує операційну систему комп'ютера чи ноутбука для організації зв'язку! Це розуміє будь який технічно-грамотний інженер, якщо він не дебіл! Операційні системи і комп'ютери це окрема ненадійна і сумнівна у всіх відношеннях частина обладнання, яка не має жодного відношення до апаратури зв'язку і до організації зв'язку апаратним комплексом зв'язку! Апаратура зв'язку може працювати без ноутбуків та комп'ютерів, тому що апаратура зв'язку працює за окремими протоколами, жодним чином не пов'язаними з програмним чи апаратним забезпеченням комп'ютерів та ноутбуків! Військова прокуратура проявила катастрофічну технічну безграмотність та вдалась до фальсифікацій. Ноутбук для апаратної зв'язку це те саме що стільчик, або каністра з бензином. Так, він входить в склад апаратної, але жодним чином не є частиною обладнання зв'язку і не впливає на здатність апаратної організовувати канали зв'язку! Прокурори просто дебіли!
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05.01.2021 11:23 Ответить
Игорек, а ты не в курсе, что закрытие (шифрование) каналов связи сейчас осуществляются с помощью компьютеров?
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05.01.2021 12:14 Ответить
Ви мабуть не в крусі що шифрування та організація каналу зв'язку це трохи різні речі. Апаратна радіо-релейної станції зв'язку організовує стійкий канал зв'язку за допомоги радіо-релейного обладнання та антен, а що ви будете в цьому каналі передавати і як шифрувати це вже по-бажанню, але до обладнання радіо-релейної станції зв'язку ці засоби шифрування не мають жодного відношення! Засоби шифрування це окремий програмно-апаратний комплекс, який може працювати окремо від радіо-релейної станції зв'язку, так само і радіо-релейн станція зв'язку працює абсолютно окремо від засобів шифрування, організовуючи канал по якому передається інформація. А буде інформація в каналі шифрована чи нешифрована, це вже залежить від обставин і не вплває на роботу радіо-релейної станції зв'язку!
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05.01.2021 12:27 Ответить
Давайте я вгадаю - Ви взагалі не розумієте що таке обладнання зв'язку і обладнання військового зв'язку і хочете повумнічати і робите це абсолютно по-тупому, бо показуєте свою повне технічну безграмотність.
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05.01.2021 11:33 Ответить
дятлику, а якщо вирізати високовольтний кабель і вкрасти топливо з баку генератора, щоб ця станція не мала живлення - це вплине на її роботу? станція ж нетронута, піднімай канал! давай, інженер, пояснюй.
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05.01.2021 11:53 Ответить
В тому то й річ, що офіцер ЗСУ не вичняв ніяких дій, які унеможливлюють роботу апаратної зв'язку. Те що офіцер забрав собі ноутбуки додому, можна пояснити намаганням зберегти цінні речі від розграбування. Він забрав собі ноутбуки бо їх могли вкрасти поки апаратна стоїть без роботи і так скорше за все і було, а військова прокуратура вигадує ідіотські фейки про розукомплектацію радіорелейної станції зв'язку.
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05.01.2021 12:05 Ответить
Оооооо Игорек... С таким подходом можно и оружие на зберигання додому брати... Ти ба як оХВЫцер преживає за майно...
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05.01.2021 12:16 Ответить
Ми обговорюємо конктретний факт. Офіцер забрав додому два комп'ютери, щоб їх не вкрали солдати, а військова прокуратура з цього робить кримінальну справу - прокурорів фальсифікаторів потрібно вигнати з роботи, без звання та пенсії. Ноутбуки ніяк не впливають на використання радіо-релейної станції зв'язку і є простою перефірійною технікою, такою як принтер чи монітор.
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05.01.2021 12:30 Ответить
Ідіотське питання і ідіотське порівняння.
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05.01.2021 14:33 Ответить
дружина крадія чи ігорька? чи це два-в-одному?
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05.01.2021 14:39 Ответить
повісити на щоглі радіорелейної станції! Як посібника окупантів.
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04.01.2021 19:13 Ответить
Антон , не посадят , максимум уволят , и то через год -два может восстановится через суд ,
в наше время ( с начала войны ) за такие преступления не садят
по хорошему данного типа - под трибунал ( до ближайшей канавы ) , или в штрафники ( но таких у нас нет , а надо )
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04.01.2021 20:05 Ответить
может, орден дадут по-тихому за такие боевые заслуги? была же инфа на Цензоре год - полгода как, как начальники ВЧ, где стоят ракеты ПРО - в областях, ближе к югу, коллективно поотдавали оборудование наводки ракет....Кстати, все так и заглохло, вернулось ли то имущество..
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05.01.2021 07:18 Ответить
блин,ниже по теме связист-и этот спи.дист
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04.01.2021 19:06 Ответить
Товаришчь прапрощик наверняка.
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04.01.2021 19:08 Ответить
Немає вже прапоШШиків в українському війську. Так Шо оХВіцерам нема на кого стрілки переводити. Запам'ятай, саме більші ворюги в армії з радянських часів були це командир та головний тиловик. А прапорщиків заставляли все шо вкрали списувати на солдатів, ну ті при списанні звісно трохи собі дописували. А байку про прапощиків запустили, щоб на них ніхто не думав
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04.01.2021 20:21 Ответить
Ой, насмешили.. Прапор?
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04.01.2021 20:39 Ответить
К счастью не У меня сосед подпол на пенсии. 30 лет календарных отхерячил. Очень много интересных вещей рассказывает...
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04.01.2021 21:16 Ответить
Запам'ятовувати мені нічого не треба. Я їх перебачив на свому віку багато, особливо на харчових складах. Прапорщик, це не військове звання, це стан душі злодія.
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04.01.2021 21:01 Ответить
Ну если ты только на харчевых складах ошивался тогда понятно... Но на этих складах самый большой вор это начальник этих складов, а прапора это так... Босяки...
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04.01.2021 21:18 Ответить
Прикинь, не ошивался, служил срочную водилой. И частенько доставлял продукты и шматьё на склады. Так от прапоров отбоя не было, постоянно то одно то другое подкинь ему домой. Правда это было в далёкие восьмидесятые.
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04.01.2021 21:29 Ответить
Вооот... Потому ты и не знаешь, что творили начальники тылов с командирами. Ты этого не мог видеть, ты видел только верхушку айсберга
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04.01.2021 21:31 Ответить
Злой ты какой то сегодня.
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04.01.2021 21:35 Ответить
Я не злой, я сегодня весёлый. Как погодка в Одессе?
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04.01.2021 21:50 Ответить
Как всегда зимой, сыро, ветер шо дурной сегодня, но под камином вроде как и не плохо.
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04.01.2021 21:55 Ответить
Под камином, с рюмахой да девочкой-шалуньей вААЩе рай...
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04.01.2021 21:58 Ответить
Не те годы уже, а были времена.... и камин не нужен был.
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04.01.2021 22:01 Ответить
друже, ну посада ж не прапорська... припиняй вовтузити цю тему
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04.01.2021 22:33 Ответить
А начальник продсклада, начальник склада ГСМ?
А старшины рот?
А техники в рембате? (правда те больше по халтурам как рабочие автогаража)
А начальник склада квартирного имущества в КЭЧ?
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04.01.2021 22:58 Ответить
Шо той старшина может списать? Обмундирование выдается на количество солдат в роте. Пайки тоже. Ну по сроку эксплуатации может чего то намутить, на подменке, масла-тушонки недовыдать бойцам несколько банок. И все. А фективные учения которые не проводились, вернее проводились только на бумаге вот где корень зла. А этом старшина с прапорщиком никак не сделают. Это делает командир, нач.штаба и нач.тыла. Там сотнями килограмм еды всякой и ГСМ тонны списываются. Так, что прапорщики это только прикрытие и шутка от оХВЫцеров, что они все крадут...
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05.01.2021 12:09 Ответить
согласен так и было я служил в глухове ,в ракетных войсках, зам по тылу продал танковые бушлаты,одел глухов и пол сумской области ,прапор зав склада вздёрнулся на складе !!!
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05.01.2021 01:05 Ответить
Инветаризацию матчасти проводили за бутылкой, как правило.
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04.01.2021 19:08 Ответить
ще з далекого совку
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04.01.2021 19:09 Ответить
совок тут уже не причём. Сами неплохо справляемся.
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04.01.2021 19:13 Ответить
Борис , по твоему коменту видно - погоны ты не носил , так че херни не пиши , и всех грязью не обливай , открою тебе секрет , прапор гсм сам тырить не может ( ну разве на водку + пансион )
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04.01.2021 19:56 Ответить
Трудно родившись в 1953 г не носить погоны было. Очень понравилось *ну разве на пансион и водку*. Пойдёт. А не дай Бог расскажу за шоферов той эпохи когда и правда много строили---сколько бензина и соляры слили и не всегда в песок с панэлевозов, что кирпич, грунт перевозили при скручивании счётчика под километраж путёвки итд? Так точно не только счастья лишусь и погонов---в гос-преступники запишут. Промолчу про ковры и сервизы из соцстран сюда а туда цветные телики, и не только. Ладно. Дела давно ушедших лет.
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04.01.2021 20:11 Ответить
я писал по теме , а не за шоферов
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04.01.2021 22:30 Ответить
Жлоби в українській армії ще довго не переведуться. Доки бовдури не перестануть бовдурів призначати офіцерами, постійно буде якась дурня тупая.
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04.01.2021 19:08 Ответить
На Черниговщине начальник аппаратной полка связи вывел из строя радиорелейную станцию, украв оборудование на 200 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4910
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04.01.2021 19:14 Ответить
Армійський Toughbook. В мене новіша модель на роботі.
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04.01.2021 19:15 Ответить
так це модель 31 5-6 річної давнини, в мене такий під різну автодіагностику
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04.01.2021 20:45 Ответить
мразота...
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04.01.2021 19:18 Ответить
-- шо не смог украсть -- вывел из строя... -- рациональный коммерсант...*)
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04.01.2021 19:20 Ответить
Нуашо.
Партія войни проіграла вибори.
То ці гаджети вже не ************.
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04.01.2021 19:22 Ответить
Двмаю, шо це москаль, чи хохол, чи совок, не інакше.
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04.01.2021 19:25 Ответить
- Важко сказати, чому. Після призначення Данілова ми зустрілися, і він сказав: "Війна вже закінчилася, військові в РНБО вже не потрібні. Повертайтеся в Збройні сили".
Я йому відповів: "Добре. Війна не закінчиться ще довго, але в мене є питання такого плану. Моя ступінь відповідальності - це питання національної безпеки й оборони, створення системи територіальної оборони, рух опору, військово-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, інформаційний супротив російській пропаганді та військова підготовка населення - що з цим?".
Мені сказали, що це наразі не актуально. Якщо це не актуально, і про це каже секретар РНБО, то мене це дуже напружує. Потім він змінив свою позицію, про це стали говорити. Але говорити й діяти - це різні речі.
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04.01.2021 19:26 Ответить
Та шо вы раздуваете! Дети на удаленке учатся, потом отдадут...
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04.01.2021 19:30 Ответить
Хм, оказывается релейки еще в ходу. Хотя в 70 годах у нас в полку были .
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04.01.2021 19:30 Ответить
Связист Альхен
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04.01.2021 19:33 Ответить
за что вы так? это же реформа.
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04.01.2021 19:39 Ответить
Расценки какого года на оборудование? наверное еще 67-го...
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04.01.2021 19:40 Ответить
Как выглядела техника 67-го ... не скажу.
А компютеры 1977 уже ремонтировал !
Самая продвинутая техника 1977 года выглядела так :
На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3504
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04.01.2021 20:22 Ответить
нашел

На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 4273
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04.01.2021 20:34 Ответить
В 90-е зятек Кучмы при помощи тестя аналогично "вывел из строя" десятки таких риадиорелейных станций по всем направлениям Украины (вдоль дорог мацква-Симферополь, Киев-Донецк, Киев-Одесса и др.) создав известную ныне "Киевстар". При попытке продажи сией фирмы ее имущество (остаток после демонтажа оборудования радиорелеек) стоило менее 4 млрд долл. Однако одного металла кабелей т.н. "правительственной связи" было продано оттуда на 1,5 млрд долл. А теперь внимательно почитаем обвинение нынешнего ворюги, который "радиорелейная станция, предназначенная для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектована и потеряла возможность выполнять задачи по назначению". А Кучма до сих пор не сел? Так он сделал то же самое!
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04.01.2021 19:41 Ответить
так я же и писал выше, что это мыролюбная реформа.
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04.01.2021 19:44 Ответить
На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2460На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3359
В результате действий Кучмы и его зятя десятки километров тоннелей, обслуживавших "правительственную связь" и "предназначенные для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектованы и потеряли возможность выполнять задачи по назначению". Многие видели такие от "погреба" вдоль дорог. Это и есть входы в тоннели.
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04.01.2021 19:56 Ответить
Крепкий хозяйственник...
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04.01.2021 21:17 Ответить
Тебя слово радио, в радиорелейных, не смущает?
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05.01.2021 00:24 Ответить
И об этом..Ульяна Супрун покинула Украину и улетела в США,а в Украину стали возвращаться бывшие воши
https://focus.ua/ukraine/470923-ulyana-suprun-ne-tolko-ushla-iz-facebook-no-i-zakryla-v-ukraine-tri-obshchestvennye-organizacii# в Messenger
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04.01.2021 20:00 Ответить
На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6820
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04.01.2021 20:01 Ответить
Грамотный офицер берет пример с говнокомандующего, стоимость КМ конденсаторов доходит до 1000 $ за килограмм, не считая д-рах металлы. Все в Украине *********** если Зеленскому можно *****..ть на дорогах, так почему начальнику аппаратной части нельзя???? Какая разница
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04.01.2021 20:08 Ответить
Ну КМ-ки положим разные , КМ 6 Н90 2М2 с датой и зеленые V H90 - раза в 4 дороже , причем это цена армян в скупке , а если самому делать аффинаж палладия - так вообще )))
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04.01.2021 21:27 Ответить
Вражеский диверсант, расстрелять по законам войны.
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04.01.2021 20:11 Ответить
Сбил и пытался увезти тело: виновником смертельного ДТП в Одесской области оказался сын экс-начальника райотдела милиции

https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/

ДТП с телом в багажнике в поселке Великая Михайловка ...И НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО

На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5549
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04.01.2021 20:37 Ответить
авакян ты уже готов отмазать хорошего мальчишку ?
Сбил и пытался увезти тело: виновником смертельного ДТП в Одесской области https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/ оказался сын экс-начальника райотдела милиции
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04.01.2021 20:39 Ответить
И шо ему будет ? У лисапедиста не было лампочек , а гражданин который сбил , порядочный, уважаемый , родители уважаемые, семья , детки. Доблестный Украиский Суд это учтет.Лисапедисту - штраф выпишут. А можно и майно конфисковать. Умелый прокурор , с толковым судьей тут покушение на жизнь работника правоохранительных органов с умыслом по предварительному сговору , может состряпать.
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04.01.2021 21:00 Ответить
ну не зря же он автомат в багажнике возил ...а надо было вообще рядом с собой держать и по правонарушителю в лице вилосипедиста очередью дать
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04.01.2021 21:23 Ответить
и тетку ту шо рядом стояла и смотрела тоже ..
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04.01.2021 22:01 Ответить
Я очікував на інше закінчення Вашого коментаря - що винуватцем ДТП був начальник тієї радіорелейної станції, про яку йшлося. І що він тікав до батька, аби той захистив від військового правосуддя.
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04.01.2021 21:05 Ответить
нагородити, в кінці кінців він сприяв тому щоб "просто пєрєсталі стрєлять"
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04.01.2021 21:00 Ответить
Можливо, цей начальник апаратної привласнив щось більш цінне, а оці компутери були прикриттям.
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04.01.2021 21:07 Ответить
Пора возвращать смертную казнь и таких валить просто на месте.
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04.01.2021 21:19 Ответить
КБ "Південне" виготовило першу партію реактивних снарядів "Тайфун-1"

Прес-служба дніпровського ДержККБ "Південне" оприлюднила підсумкове відео про свою тогорічну діяльність - "https://www.youtube.com/watch?v=ioAOVTfaj8E Події та факти 2020 ".
Серед іншого, у відеозвіті повідомляється про продовження робіт зі створення нових українських 122-мм "Тайфун-1" для реактивних систем залпового вогню типу БМ-21 "Град" ("Верба", "Берест" тощо)."На дільниці ротаційного розкочування виготовлено першу партії корпусів снарядів. Триває відпрацювання складових частин", - відзначила прес-служба КБ "Південне".

акож було повідомлено, що під час вогневих випробувань https://defence-ua.com/photo/vognevi_viprobuvannja_vilhi_m_visokotochna_rszv_gotujetsja_do_prijnjattja_na_ozbrojennja-19.html у квітні 2020 року , які проходили на Державному випробувальному полігоні ЗСУ "Алібей" в Одеській області, було протестовано кілька допоміжних систем."Для отримання та аналізу телеметричної інформації (під час пусків), вперше успішно використано уніфікований вимірювальний модуль та мобільний https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kb_pivdenne_vpershe_vikoristalo_na_viprobuvannjah_tajfun_1_novitnij_vimirjuvalnij_punkt_trajektoriji_snarjadiv_rszv_foto-691.html вимірювальний пункт розробки КБ "Південне", - розповіли на держпідприємстві.

Для подальших вогневих випробувань нових українських ракет на виробничих потужностях КБ налагоджене серійне виготовлення нових вимірювальних модулів.
https://defence-ua.com/news/kb_pivdenne_vigotovilo_pershu_partiju_reaktivnih_snarjadiv_tajfun_1_foto-2504.html
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04.01.2021 22:41 Ответить
Этот гусек явно не на драгметалы был настроен как обычно те кто крадут такое, это чисто диверсант "чей то" ..и статья должна быть не воровство ..а в плодь до измены родины и срок соотвецтвующий
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04.01.2021 23:00 Ответить
як убачається з фото це агрегат 60 років на базі "захара". В росії їх давно списали, продають, покупці викидають апаратуру, і "захар" разом з кунгом розвизить їх по рибалкам, Всім потрібен лише "захар" а апаратуру можна продати макакам як брухт. Видно в полку помінялось начальство і перевіряли склади НЗ.
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05.01.2021 04:10 Ответить
Розстріл публічний! Які там 20 років!!! Ти тєрпіла заклятий, чо що? Кацапня, скоріш за все, попре через Чернігів на Україну!!! Розстріляти падлу, бажано разом з родиною!!! Думаю що його ГБісти шантажували що повбівають родину, так от ДЛЯ ПРИКЛАДУ!!!
Розумію що жорстко...А ЩО РОБИТИ????????
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05.01.2021 09:51 Ответить
А кому нужен этот допотопный хлам!? Это тот род войск где нужно менять все и технику и структуру и штат!
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05.01.2021 10:50 Ответить
Хозяйственный мужичок!
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05.01.2021 12:14 Ответить
Если в этой стране начнут рубить руки за воровство - 90% населения останется без рук.
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05.01.2021 13:35 Ответить
 
 