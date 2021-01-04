На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ. ФОТО

Правоохранители задержали в Чопе при получении взятки инспектора пограничной службы Чопского погранотряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Военнослужащий за взятку согласился предоставлять контрабандистам сигарет информацию о местах расположения и времени несения службы пограничниками на участке ответственности отделения "Саловка" отдела "Соломоново ".

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от местного жителя второй части взятки в размере 10 тыс. гривен (первая часть составляла 8 тыс. грн - переводом на банковскую карточку).

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Уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".