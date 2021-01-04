На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ. ФОТО
Правоохранители задержали в Чопе при получении взятки инспектора пограничной службы Чопского погранотряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Военнослужащий за взятку согласился предоставлять контрабандистам сигарет информацию о местах расположения и времени несения службы пограничниками на участке ответственности отделения "Саловка" отдела "Соломоново ".
Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от местного жителя второй части взятки в размере 10 тыс. гривен (первая часть составляла 8 тыс. грн - переводом на банковскую карточку).
Уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".
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В декабре Служба автодорог Николаевской области «закрыла» тендер на покупку двух полноприводных автомобилей Mitsubishi Outlander. Каждый по 814 тысяч 100 гривен.
А три полноприводных дизельных Renault Duster за 647 тысяч 400 гривен.
П.С. У большой стройки и большие аппетиты...А у правоохранителей в связи с этим вопросы есть?
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.