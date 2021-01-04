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На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ. ФОТО

Правоохранители задержали в Чопе при получении взятки инспектора пограничной службы Чопского погранотряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ 01

Военнослужащий за взятку согласился предоставлять контрабандистам сигарет информацию о местах расположения и времени несения службы пограничниками на участке ответственности отделения "Саловка" отдела "Соломоново ".

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от местного жителя второй части взятки в размере 10 тыс. гривен (первая часть составляла 8 тыс. грн - переводом на банковскую карточку).

На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине офицер-пограничник в служебном автомобиле перевозил контрабанду, - ГПСУ. ФОТО

Уголовное производство начато по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Автор: 

взятка (6179) Госпогранслужба (6561) пограничники (1582) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+6
Недавно писал на этом форму, что погранцы и таможенники в свой самый неудачливый день приносят домой (детишкам на молочишко) не меньше 500 евро. Сколько было хрюканья и топота ног в мою сторону! Господа, я не назвал максимальные суммы и сколько передается еженедельно "на Киев". Какой МВФ?! https://biz.censor.net/news/3240370/deutsche_bank_dal_ukraine_v_kredit_3407_mln_v_kontse_2020_goda_minfin Какие "внешние и внутренние заимствования?!!" При нормальной власти (и нормальном, неразложившемся морально населении-избирателях) в Украину должна была выстраиваться очередь из инвесторов и заемщиков!!!
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.
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04.01.2021 22:40
+5
Да разве это взятка?Тут воруют миллионами и продают Украину кацапии и ничего гуляют на воле да еще их и законы защищают.
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04.01.2021 21:55
+3
А Азеры хотели за 10000 рублей проехать! Ну никакого уважения к мундиру пограничника!
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04.01.2021 21:55
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А Азеры хотели за 10000 рублей проехать! Ну никакого уважения к мундиру пограничника!
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04.01.2021 21:55 Ответить
Дело не в уважении ,это их менталитет и характеристика, они всюду подобным образом себя ведут
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05.01.2021 01:57 Ответить
Да разве это взятка?Тут воруют миллионами и продают Украину кацапии и ничего гуляют на воле да еще их и законы защищают.
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04.01.2021 21:55 Ответить
Все они и им подобные должны быть наказаны просто таким как он 2 годика , а тем ворам миллионерам пожитуха с конфискатом
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05.01.2021 01:49 Ответить
Місце продано!
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04.01.2021 21:57 Ответить
Машина тягне на 2.8 роки перебування на 0. Цікаво скільки це тіло перебувало на 0
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04.01.2021 22:01 Ответить
Якщо якийсь вид злочину продовжує скоювати якась соціальна група то це означає лише те що покарання не лякає і зиск від злочину значно перевищує втрати від покарання. За діючих законів брали, беруть і будуть не лише брати а й вимагати хабарі. Виходить що чесні то лохи які "нє умєют жіть"... Україну знищує не ***** в корупція.
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04.01.2021 22:06 Ответить
Там все таможенники такие.
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04.01.2021 22:24 Ответить
Папа отмажет инспектора от тюрьмы. Сынок еще начальником станет.
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04.01.2021 22:26 Ответить
https://nikolaev24.com.ua/news/pjat-avtomobilej-kupila-v-poslednie-dni-2020-goda-sluzhba-avtodorog-nikolaevskoj-oblasti Пять автомобилей купила в последние дни 2020 года Служба автодорог Николаевской области

В декабре Служба автодорог Николаевской области «закрыла» тендер на покупку двух полноприводных автомобилей Mitsubishi Outlander. Каждый по 814 тысяч 100 гривен.

А три полноприводных дизельных Renault Duster за 647 тысяч 400 гривен.
П.С. У большой стройки и большие аппетиты...А у правоохранителей в связи с этим вопросы есть?

На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5669
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04.01.2021 22:38 Ответить
Недавно писал на этом форму, что погранцы и таможенники в свой самый неудачливый день приносят домой (детишкам на молочишко) не меньше 500 евро. Сколько было хрюканья и топота ног в мою сторону! Господа, я не назвал максимальные суммы и сколько передается еженедельно "на Киев". Какой МВФ?! https://biz.censor.net/news/3240370/deutsche_bank_dal_ukraine_v_kredit_3407_mln_v_kontse_2020_goda_minfin Какие "внешние и внутренние заимствования?!!" При нормальной власти (и нормальном, неразложившемся морально населении-избирателях) в Украину должна была выстраиваться очередь из инвесторов и заемщиков!!!
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.
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04.01.2021 22:40 Ответить
У харьковского тоже было море всего однако сыграл в ящик вообще это подобно наркомании и игромании только где то сильнее бо деньги очень большие а дальше соревнования и зависть с ненавистью к друг другу, потом иногда для некоторых раннее кладбище и всё
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05.01.2021 02:02 Ответить
 
 