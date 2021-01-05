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Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге задержали патрульного, вымогавшего взятку в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежегодно городской совет Кривого Рога выделяет миллионы гривен патрульной полиции, чтобы было горючее, оборудование, снаряжение для качественной работы. Но после сегодняшней операции ДВБ, СБУ и ГБР создается впечатление что Криворожская Патрульная полиция сама может предоставлять средства в бюджет города", - говорится в сообщении.

"Задержание на вымогательстве и получении взятки, меченые купюры, прослушка, наружка, 40 тыс. гривен за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром (предварительная версия). Задержанный полицейский объяснил, что он получил займ-помощь от коммерсанта (версия "тупой и еще тупее"). Продолжение в виде обысков, изъятия вещественных доказательств продолжается. А мы удивляемся почему никто не ловит распространителей наркотиков и грабителей, все заняты, займы берут, потому что кризис, потому локдаун", - добавил Колесник.

Также читайте: На Закарпатье на взятке 18 тыс. грн попался пограничник, продававший информацию контрабандистам сигарет, - ГПСУ. ФОТО

Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге 01
Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге 02
Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге 03
Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге 04
Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге 05

Автор: 

взятка (6179) задержание (6688) Кривой Рог (1406) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+13
Да нет, его задержали как раз за то что работал на себя.... Одиночек всегда показательно задерживали... Если бы делился как все то никто бы его не задерживал.
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05.01.2021 12:34
+12
Из текста следует, что менты - это и есть преступность
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05.01.2021 12:47
+11
Якщо криворогатий поц кладе на все болт, то і його землячку мона. А чо?
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05.01.2021 12:09
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Якщо криворогатий поц кладе на все болт, то і його землячку мона. А чо?
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05.01.2021 12:09 Ответить
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 152
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06.01.2021 08:22 Ответить
Интересно, а почему сразу 3 органа занимаются мелким полицейским, который "берёт займы" и тем более раскрывают его лицо, когда у нас вечно никого не показывают? Что за загадочная очередная "спецоперация"?
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05.01.2021 12:12 Ответить
Так бабло которое местные мусора отлистали Юзику теперь как то отбивать надо .
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05.01.2021 22:19 Ответить
++++++
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05.01.2021 13:49 Ответить
Всім треба виконання плану. Я теж фігію
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05.01.2021 17:48 Ответить
Так наркота,лом,путаны......-это хлеб прокурорских и полиции.
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05.01.2021 12:13 Ответить
Вся беда в том , что он не только на себя "работал" . Копайте выше .
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05.01.2021 12:13 Ответить
вероятно он грубо нарушил свои внутренние правила и его показательно накажут.
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05.01.2021 12:30 Ответить
Да нет, его задержали как раз за то что работал на себя.... Одиночек всегда показательно задерживали... Если бы делился как все то никто бы его не задерживал.
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05.01.2021 12:34 Ответить
согласно утвердениям руководства МВД должні біть уволені все- непосредственній начальник и начальник непосредственного начальника а нач ГУНП в Днепровской обл должен получить віговор с занесением о неполном служебном соответствии
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06.01.2021 09:33 Ответить
Провести воспитательную беседу о том, что надо делиться - и на повышение.
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05.01.2021 12:26 Ответить
Вы таки посмотрите какой комерсант .
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05.01.2021 12:27 Ответить
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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05.01.2021 12:42 Ответить
Из текста следует, что менты - это и есть преступность
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05.01.2021 12:47 Ответить
Каков поп, таков и приход. Посмотрите на Авакова. Эту гниду надо было снимать сразу же после убийства Саши Белого! А сколько он набеспредельничал за это время? И все равно - потужний министр.
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05.01.2021 19:00 Ответить
такая должность что бі поддерживать беспредел и доказівать свою НУЖНОСТЬ РЕЖИМУ
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06.01.2021 09:34 Ответить
Обычный рабочий день "обновленного" полицейского
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05.01.2021 12:51 Ответить
А вы когда-нибудь проезжали Кривой Рог транзитом?
То-то!
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05.01.2021 13:02 Ответить
??
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05.01.2021 13:11 Ответить
длина города кривой рог 110 км))
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05.01.2021 14:13 Ответить
Смотрел на карте - длинный и худой. И до сих пор непонятно, что же имел в виду предыдущий выступающий...
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06.01.2021 12:36 Ответить
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshoyu-protyazhnistyu.html на (географию в школе нужно учить)
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06.01.2021 16:31 Ответить
нема там 110км, там і 50км нема. Криворогулі просто ********** гаразді.
Взяти хоча б наівєлічнєйшего....
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06.01.2021 14:02 Ответить
https://11tv.dp.ua/news/dp/20030603-5581.html еще один на)
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06.01.2021 16:33 Ответить
казнить нельзя, а отрубать руку самый раз
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05.01.2021 13:12 Ответить
Но начинать от яиц.
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05.01.2021 16:55 Ответить
Ничего не меняется. Взятки, коррупция,закрытие уголовных дел друзей руководства, угрозы пострадавшим.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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05.01.2021 13:16 Ответить
Ну это ладно, ок. Но когда перестанут людей дергать по подзаконным актам (ПДД) нарушая тем самым полицией законы?! У нас до сих пор существует ГАИ, Аваков?!?!?! Я уже молчу, что в участках с фабрикациями и вымогательством.
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05.01.2021 13:34 Ответить
Негідники, штрафують за порушення ПДР. Це нікуди не годиться
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05.01.2021 17:45 Ответить
Опетушить 40 раз и выпустить на Дамбас
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05.01.2021 13:44 Ответить
Иногда создается впечатление, что старые менты просто ясельная группа в сравнении с полицией.
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05.01.2021 15:22 Ответить
Не скажи. Ти, мабуть, забув наше ДАІ. Оце був поток бабла.
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05.01.2021 17:43 Ответить
А щас?
Погодь, им еще полномочий накинут и техосмотрик вернут и тогда старым мусорам новых не догнать вжисть
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06.01.2021 11:20 Ответить
Поки цього немає. Зупиняти просто так остерігаються, ну і добре
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06.01.2021 12:11 Ответить
тебя, мабуть, забанили на ютьюбе
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06.01.2021 12:13 Ответить
Аваков = мафія.
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05.01.2021 16:58 Ответить
Приємно бачити хабарника на брудному ковідному асфальті. В Кривому Розі - не першому місті України, але і не другому
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05.01.2021 17:34 Ответить
Ну и что вы думаете, что накажут его как-то, да хренушки, не он первый, не он последний. Сколько таких уже было и сколько ещё будет, а толку-то никакого, пожурят немного и усё!
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05.01.2021 20:07 Ответить
А у нас таке можливе...


Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами.

Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 840
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05.01.2021 20:34 Ответить
Хочешь чтобы по примеру Кетая тебя расстреляли? а? гражданин набутылочный
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06.01.2021 01:24 Ответить
- не , вначале тебя...
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06.01.2021 10:48 Ответить
В сралінських застінках і не в таких злочинах признавалися. Нісенітниця: хотів 260 млн. дол хабаря, готівкою це десь вантажівка з верхом.
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06.01.2021 12:09 Ответить
с одним нагревательно - паятельным прибором и сталинские застенки не нужны...- я за сам "процесс"...
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06.01.2021 18:21 Ответить
Ну он же не рядовой гражданин - а избранный ! Следовательно, государство правосудие ? ______________ не наказывает избранных так ,как обычных (ну без миллионов и связей ) граждан, и все что ему светит -уволят и возможно, возможно , возможно ,может быть, наверное, вероятно, вдруг светит штраф. Самое плохое -условно.
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05.01.2021 23:16 Ответить
Для поліцая якось дивно,-мордою в асфальт.
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06.01.2021 06:44 Ответить
А шо про це каже покровитель криворізьких ментів Юзік "Рєшала" Корявченков?
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06.01.2021 10:17 Ответить
Правда? Це що? Смердяче злодійське хачидло рятує свою сраку від сокири на майбутнє та періодично здає мусорське м'ясо імені пєтуховича та схованих від 2014-го беркутів? Чи хтось вірить що це якісь зміни? Забули про захисників України у кайданках та на колінах у снігу? Або про ******** цієї мавпи яке ,тварина чорносрака, зганьбила усіх АТОшників крадіжкою у українців справою з рюкзаками? Та це, я думаю далеко не все що є реально, а тільки те що вилізло. Або про двох "діячів щирих патріотів-українців " жида зеленмана та хача смердячого квакова які звинуватили волонтерів та патріотів у вбивстві Шеремета і досі сидять без причини де юре..? То питання - за що здали мусора мусорів?
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06.01.2021 11:19 Ответить
 
 