Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
В Кривом Роге задержали патрульного, вымогавшего взятку в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.
"Ежегодно городской совет Кривого Рога выделяет миллионы гривен патрульной полиции, чтобы было горючее, оборудование, снаряжение для качественной работы. Но после сегодняшней операции ДВБ, СБУ и ГБР создается впечатление что Криворожская Патрульная полиция сама может предоставлять средства в бюджет города", - говорится в сообщении.
"Задержание на вымогательстве и получении взятки, меченые купюры, прослушка, наружка, 40 тыс. гривен за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром (предварительная версия). Задержанный полицейский объяснил, что он получил займ-помощь от коммерсанта (версия "тупой и еще тупее"). Продолжение в виде обысков, изъятия вещественных доказательств продолжается. А мы удивляемся почему никто не ловит распространителей наркотиков и грабителей, все заняты, займы берут, потому что кризис, потому локдаун", - добавил Колесник.
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То-то!
Взяти хоча б наівєлічнєйшего....
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
Погодь, им еще полномочий накинут и техосмотрик вернут и тогда старым мусорам новых не догнать вжисть
Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами.
Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
государство правосудие? ______________ не наказывает избранных так ,как обычных (ну без миллионов и связей ) граждан, и все что ему светит -уволят и возможно, возможно , возможно ,может быть, наверное, вероятно, вдруг светит штраф. Самое плохое -условно.