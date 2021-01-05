Патрульный задержан на взятке в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге задержали патрульного, вымогавшего взятку в 40 тыс. грн за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежегодно городской совет Кривого Рога выделяет миллионы гривен патрульной полиции, чтобы было горючее, оборудование, снаряжение для качественной работы. Но после сегодняшней операции ДВБ, СБУ и ГБР создается впечатление что Криворожская Патрульная полиция сама может предоставлять средства в бюджет города", - говорится в сообщении.

"Задержание на вымогательстве и получении взятки, меченые купюры, прослушка, наружка, 40 тыс. гривен за беспрепятственное передвижение грузовиков с товаром (предварительная версия). Задержанный полицейский объяснил, что он получил займ-помощь от коммерсанта (версия "тупой и еще тупее"). Продолжение в виде обысков, изъятия вещественных доказательств продолжается. А мы удивляемся почему никто не ловит распространителей наркотиков и грабителей, все заняты, займы берут, потому что кризис, потому локдаун", - добавил Колесник.

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