В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика. ФОТО
Житель Гомельской области слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем "Жыве Беларусь". Спустя несколько дней, когда снеговик растаял, к нему пришел милиционер и составил протокол "о несанкционированном пикете".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".
24 декабря в Гомельской области выпал снег - мужчина очистил двор от снега и слепил снеговика, написав на нем "Жыве Беларусь".
Снеговик быстро растаял, однако 29 декабря к мужчине пришел участковый и составил протокол о несанкционированном пикете.
Мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что он пикетировал. И хотя не было ни снега, ни снеговика, мужчину будут судить. Подтверждением пикета является фотография, сделанная, вероятно, одним из соседей.
Сотрудник милиции счел снеговика "несанкционированным пикетом", судебное заседание состоится в ближайшее время.
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ми той шлях проходили не раз... і цілком імовірно, що не раз будемо його повторювати
Зелі і команді відступати не має куди. Не переобереться, чи не захопить владу - грати.
Сралину доносит сразу же Берия, тот вызывает Жукова.
- Что вы сказали 15 мин. взад?
- та я про Гитлера, а вы что имел в виду?
- Так, Берия, а что Вы имел в виду?
уехал бы щас прямо в польшу или куда там мона пристроиться.
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был как то анекдот про "крестиком вышиваемъ"