В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика. ФОТО

Житель Гомельской области слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем "Жыве Беларусь". Спустя несколько дней, когда снеговик растаял, к нему пришел милиционер и составил протокол "о несанкционированном пикете".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода".

24 декабря в Гомельской области выпал снег - мужчина очистил двор от снега и слепил снеговика, написав на нем "Жыве Беларусь".

Снеговик быстро растаял, однако 29 декабря к мужчине пришел участковый и составил протокол о несанкционированном пикете.

Мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что он пикетировал. И хотя не было ни снега, ни снеговика, мужчину будут судить. Подтверждением пикета является фотография, сделанная, вероятно, одним из соседей.

Сотрудник милиции счел снеговика "несанкционированным пикетом", судебное заседание состоится в ближайшее время.

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