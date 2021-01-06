Масштабное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одессе вечером 5 января случилась масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие, пока их количество устанавливается", - говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются.

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По данным местного издания "Думская", аварию спровоцировал уличный гонщик.

"Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей", - сообщает издание.

По данным журналистов, в ДТП погибли два человека, число пострадавших уточняется.





