Масштабное ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Одессе вечером 5 января случилась масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"В дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие, пока их количество устанавливается", - говорится в сообщении.
Правоохранители работают на месте ДТП, обстоятельства аварии устанавливаются.
По данным местного издания "Думская", аварию спровоцировал уличный гонщик.
"Дрифтер разогнался и хотел зайти в занос на перекрестке, но неправильно оценил дорожную обстановку и влетел в несколько автомобилей", - сообщает издание.
По данным журналистов, в ДТП погибли два человека, число пострадавших уточняется.
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да ладно, не расстраивайся, такие как ты тоже нужны.
Люди, которые приватизировали закон, забывают, что законы физики купить нельзя. И жизнь купить нельзя
Он же последний в паровозе
Повторяете чушь за журналюшками желтушными.
Хоть двое погибших ********* и были из этих. Нетрадиционной водительской ориентации. Но не данном конкретном случае. Ехали себе на тридцатой БМВ на зелёный, и их снесла летящая на красный сороковая Камри.
Но до того. А на перекрестке Камри их хлопнула традиционно. По старинке.